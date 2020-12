Espooseen suunniteltu joulupäiväksi yli sadan hengen juhlia – poliisi tietoinen

Poliisi on käynyt hyvähenkisen keskustelun järjestäjän kanssa. Tämän hetken tietojen mukaan juhlia siirrettäisiin, mutta poliisi aikoo tarkistaa tilanteen huomenna.

Joulupäivälle Espooseen on suunniteltu juhlaa, johon osallistuisi enimmillään jopa yli sata ihmistä, kertoo jouluaattona Länsi-Uudenmaan poliisin yleisjohtajana toimiva Lauri Hakkala. Espoossa on voimassa kymmenen hengen kokoontumisrajoitus eli toteutuessaan juhlat rikkoisivat rajaa merkittävästi.

Länsi-Uudenmaan poliisi on saanut aiheesta useita vinkkejä. Tapahtumasta on tehty myös Facebook-ilmoitus, joka on poliisin tiedossa.

Tapahtuma on poliisin tietojen mukaan tarkoitus järjestää Espoossa sijaitsevassa vuokrasaunassa, jonka kapasiteetti on noin sata henkilöä. Tarkempia tietoja poliisi ei halua tilasta antaa, sillä tarkoituksena ei ole mainostaa tilaisuutta.

Hakkala kertoo olleensa yhteydessä tapahtumanjärjestäjään.

– Olemme käyneet ihan leppoisan keskustelun tapahtuman järjestämisestä ja sen ajankohdasta. Järjestäjä on minulle oman näkemyksensä kertonut ja kertoi, että olisi siirtämässä tapahtumaa toiseen ajankohtaan, Hakkala sanoo.

Poliisi tulee todennäköisesti tarkastamaan tilan huomenna varmistaakseen, että juhlat eivät toteudu.

– Toivomme tietysti, että oltaisiin jo saavutettu yhteisymmärrys, kun asiaa on näin keskustellen lähestytty. Tällä hetkellä näyttääkin, että yhteisymmärrykseen on päästy.

Länsi-Uudenmaan poliisi valvoo muiden tehtäviensä ohessa kokoontumisrajoitusten noudattamista. Hakkalan mukaan valvonta ei kohdistu vain tietoon tulleeseen juhlaan, vaan rajoituksista pidetään muutoinkin huolta.

Poliisin vahvana viestinä on, että jokaisen huolehtia kokoontumisrajoituksista.

– Toivomme, että kaikki osallistuisivat talkoisiin, eikä viruksen etenemiselle ainakaan luotaisi otollisia olosuhteita. Toivoisimme, että tilanne pysyisi Suomessa aisoissa ja pääsisimme normaalitilanteeseen mahdollisimman nopeasti. Silloin tällaisetkin tapahtumat olisi paremmin järjestettävissä, eikä terveydellisiä riskejä syntyisi kellekään.