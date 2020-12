Kommentti: Helsinki unohti joulumielen – missä ovat arjen piristykset ankeana aikana?

Iloa ja valoa tuovaa ohjelmaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Helsinki olisi voinut ottaa mallia Turun ja Tampereen luomasta joulutunnelmasta, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Katri Utula.

”Pysykää kotona, juhlikaa joulua ydinperheessä, älkää matkustako maan sisällä.”

Näin neuvottiin ennen joulua esimerkiksi helsinkiläisiä, jotta koronavirus ei jatkaisi leviämistään.

Neuvoistakin huolimatta moni on kuitenkin matkustanut maakuntiin ja erityisesti Lappiin, jossa odottivat lumiset hanget ja kaunis luonto. Ja ihan ymmärrettävää sekin: ihmiset kaipaavat edes pientä valonpilkahdusta tähän muuten niin ankeaan talveen ja jouluun.

Mutta mitä jää jäljelle niille, jotka jäävät kotiin? Moni on jo valmiiksi kovin yksinäinen eikä tapaa välttämättä koko jouluna ketään.

Mihin mennä, jotta saa edes vähän iloa ja joulumieltä elämäänsä?

Esimerkiksi Helsingissä luistinradat ovat olleet tupaten täynnä, koska Helsingissä ei ole kerrassaan mitään muuta tekemistä, koska luntakaan ei ole.

Helsingin keskustan ainoa luistelurata, Rautatientorin Jääpuisto, tosin peruttiin tänä vuonna kokonaan.­

Kaikki paikat on suljettu ja lapsiperheidenkin puuhat ovat nollissa.

Ainoa monen odottama iloinen ulkotapahtumakin peruttiin, kun kotimaisista pienyrittäjistä (joita moni niin mielellään nyt tukisi) koostuva Tuomaanmarkkinat jäi tänä vuonna Senaatintorilla väliin.

Vielä kesällä helsinkiläisten mielenterveydestä pidettiin huolta, kun pormestari Jan Vapaavuori iloisesti esitteli samalla paikalla Senaatintorin jättiterassia. Toki tilanne oli silloin erilainen, eikä korona jyllännyt yhtä pahasti.

Silloin myös lupailtiin kaupungin keskustan elvyttämistä, ja ihmisten hyvinvointiin haluttiin kiinnittää huomiota.

Mutta entä nyt, kun kaamos painaa päälle ja tilanne on entistä synkempi? Missä ovat ne toimet, joilla ihmisten mielenterveydestä pidettäisiin huolta?

Tuntuu, että koko kaupungista katosi viimeisetkin yritykset luoda mitään uusia korona-ajan innovaatioita, kun Vapaavuori ilmoitti, ettei aio pyrkiä enää pormestariksi. Ihan kuin häntä ei olisi enää huvittanut keksiä mitään, mistä voisi olla ihmisille iloa.

Nyt kukaan ei vaikuta ottavan vastuuta muusta kuin siitä, että kaikki paikat laitetaan kiinni, jotta ainakaan Vapaavuorta ei voisi moittia siitä, etteikö hän olisi tehnyt kaikkensa viruksen leviämiseksi.

Viimeinen ilo tältä vuodelta vietiin monissa kaupungeissa, kun uudenvuoden ilotulitukset kiellettiin.

On olemassa myös niin kutsuttu common sense, terve maalaisjärki, joka kertoo sen, ettei korona estä kuitenkaan sitä, etteikö jotain kivaakin voisi edelleen tarjota.

Ei kaiken tarvitse olla aivan näin ankeaa.

Iloa ja valoa tuovaa ohjelmaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, ja nyt meiltä viedään vihoviimeisetkin ilot. Ei ihme, että ihmisten mielenterveys on pahasti koetuksella.

Ilotulitukset olisi voitu ampua useammalla paikalla ja pienimuotoisemmin vaikkapa siten, että ihmiset olisivat voineet katsoa niitä kaukaa eri puolilta kaupunkia.

Uuttavuotta olisi nimittäin todellakin ollut syytä juhlia edes jollain muotoa, sillä harva on aiemmin odottanut vuoden vaihtumista yhtä paljon kuin nyt.

Hyvästi koronavuosi 2020, tervetuloa toivottavasti paljon parempi vuosi 2021!­

Kaikkein eniten olen kuitenkin kaivannut kaupunkiin jouluisia yllätyksiä ja piristyksiä, joita olisi voinut mennä omalla tahdilla turvallisesti ulkoilmaan katsomaan.

Olen ihaillen seurannut esimerkiksi Tampereen ja Turun esimerkkiä siitä, miten juuri synkkinä aikoina valojen merkitys korostuu entisestään.

Molemmissa kaupungeissa on todella panostettu jouluvalaistukseen, ja Tampereella myös Joulutori toi lähes koko joulukuun ajan hyvää joulumieltä. Tampere on myös mainostanut itseään näyttävästi tunnelmallisena joulukaupunkina.

Turun keskustan kävelykadun tuttu jouluvalaistus on saanut tänä vuonna lisämausteeksi katuun heijastetut lumihiutaleprojisoinnit ja jouluisia projisointeja on heijastettu myös rakennuksiin – samoin Tampereella.

Tampereella rakennukset ovat saaneet jouluisia projisointeja.­

Valaistukseen panostetaan myös pidempään joulun molemmin puolin, koko vuoden synkimpään aikaan.

– Yksi hyvin olennainen osa keskustan kehittämistä on keskustan ympärivuotisen vetovoiman lisääminen. Tapahtumilla ja valon käytöllä on tässä suuri merkitys, sanoo Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Joulunajan erilaiset valo- ja ääni-installaatiot työllistävät monia, jotka ovat nyt menettäneet alan töitä.

Helsingissä tällaiseen ei ole panostettu. Helsinki toki sytytti Aleksanterinkadulle jokavuotiset, samat tutut ja varsin näyttävät jouluvalot, mutta mitään uutta katsottavaa tai ihasteltavaa ei ole.

Helsinki myös poisti ainoan talvisen valopilkun, Rautatientorin jääpuiston luistinratoineen.

Helsingin Aleksanterinkadun jouluvalot sytytettiin tänä vuonna ilman sen suurempia seremonioita.­

Olisiko esimerkiksi pikkujoulujen ja joulutorien peruuntumisesta säästetyt rahat voinut käyttää kaupungin koristeluun ja valaistukseen?

Sen sijaan kaupunki tarjosi opettajilleen joulupussukat – sen kerran, kun olisi ollut mahdollista tarjota kaupungin työntekijöille pikkujoulujen sijaan esimerkiksi ravintolalahjakortteja ja tukea samalla paikallisia yrittäjiä.

Ihmiset eivät voi lopettaa elämistä ja ruokakaupoissakin on käytävä. Ja jos mitään ulkotapahtumia ei ole, on suuri riski, että ihmiset pakkautuvat tekemisen puutteessa kauppakeskuksiin.

Ulkotapahtumien totaalinen peruminen tuntuu surulliselta, sillä ainakin Helsingissä liikkuessa on huomannut sen, että ihmiset osaavat käyttää myös ulkona ollessaan vastuullisesti maskeja.

Toivottavasti jotain piristystä alkaa olla vähitellen luvassa. Uusia, vastuullisia innovaatioita ihmisten piristämiseksi kaivataan kipeästi.

Samalla se toki tarkoittaa sitä, että on jokaisen vastuulla toimia vastuullisesti, jos ulkotapahtumia tai kauniita valotaideteoksia on esillä. Suuria ihmisryhmiä ei ymmärrettävästi voi kerätä samoille paikoille ja jokaisella on vastuunsa koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä.

Turussa useammat sillat, kuten Teatterisilta, ovat saaneet jouluvalaistuksen.­

Helsingin kaupungille annan kuitenkin kiitosta siitä, että tänä vuonna ihmisten yksinäisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Kaupunki on yhdessä Seurakuntayhtymän ja Mieli ry:n kanssa lisännyt resursseja joulunajan auttaviin puhelimiin sekä vanhusten palvelutaloihin erilaisten joulutervehdysten avulla.

Lisäksi Helsingin hautausmaat ovat poikkeuksellisesti ympärivuorokautisesti auki, ja niissä käy jopa puoli miljoonaa suomalaista joulun aikaan.

On siis olemassa sentään joku paikka, mitä ei ole suljettu.