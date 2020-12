Joulusää jakoi Suomen kahtia – ensi yönä eteläänkin luvassa iloinen yllätys

Ainakaan vettä ei satele oikeastaan missään. Lämpötilaerot ovat jopa poikkeuksellisen pieniä.

Valkeaan jouluun herättiin maantieteellisesti suuressa osassa Suomea, mutta jouluinen Suomi on jakautunut kahteen.

Suurin osa Suomea nauttii pikkupakkasista ja lumesta, mutta etelän ja lännen suurissa kaupungeissa sää on vielä marraskuinen: lumeton, harmaa ja lauha, muttei sentään märkä.

Ilman lunta saadaan selvitä eteläisellä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, saaristossa ja länsirannikolla Keski-Pohjanmaalle saakka, mutta muutoin lähes kaikkialla on edes parin senttimetrin lumikerros, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo.

Eniten lunta on pohjoisessa Keski-Lapissa, Kittilän ja Sodankylän tuntumassa, jossa hanget voivat olla jopa 30 senttimetrin paksuisia. Paikoin lunta on paljon myös Kainuussa.

– Aaton aikana pohjoisessa sataa lunta. Päivän mittaan sateita leviää myös etelään, vielä Keski-Suomessakin lunta voi tulla pari senttiä lisää, Sinisalo sanoo.

Lämpötiloissa on ajankohtaan nähden jopa yllättävän pieniä eroja kylmimmän ja lämpimämmän Suomen välillä. Kun talvisin on totuttu jopa useiden kymmenien asteiden lämpötilaeroon, nyt ero valtakunnassa on vain noin kymmenisen astetta.

Sinisalo sanoo, että kylmintä on aivan pohjoisessa, mutta sielläkin lämpömittari putoaa vain noin viiteen pakkasasteeseen. Lämpimintä on puolestaan saaristossa, jossa plusasteita on noin viisi.

Valtaosassa Suomea lämpötila hieman pakkasella tai nollan asteen tienoilla. Sinisalo lupaa, että jos aattoaamu on valjennut lumisena, ei lumen pitäisi enää jouluna sulaa pois.

Joulun pyhinä pakkanen kiristyy ja pohjoisessa päästään joulupäivänä laajasti yli 15 pakkasasteen. Monin paikoin pakkasta voi olla jopa 20 celsiusastetta, sillä sää on poutainen. Tapaninpäivänä pohjoinen jatkaa kylmenemistään ja Suomen käsivarressa voidaan lähennellä -30 asteen lämpötiloja.

Etelässä kehitys on samansuuntainen ja joulupäivänä lähes koko Manner-Suomi on pakkasella. Oulun korkeudella pakkasta on kymmenisen astetta ja sitä etelämpänä noin viisi pakkasastetta.

Länsirannikolla ja eteläisimmässä Suomessa ollaan niin ikään aavistuksen pakkasella. Jouluyönä lumisateet leviävät Etelä-Suomeen ja vaikka sademäärät eivät ole merkittäviä, Sinisalon mukaan sade riittää synnyttämään ohuen lumikerroksen.

– Mitään suuria lumikertymiä ei ole tulossa etelään, mutta monin paikoin maa tulee valkoiseksi. Vesisateita ei pitäisi olla luvassa.

Tapaninpäivänä lämpötila putoaa jälleen muutaman asteen ja talvisempi sää leviää koko maahan.

Sää on tuolloin lähes koko Suomessa pilvinen.