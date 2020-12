Helsingin kaupungille voitto käräjillä: Malmin lentokenttäyhdistys pitää aluetta hallinnassaan laittomasti

Käräjäoikeus määräsi yhdistyksen luovuttamaan alueen kaupungin hallintaan välittömästi. Yhdistys aikoo hakea käräjäoikeuden päätöksen toimeenpanon keskeytystä hovioikeudesta.

Helsingin kaupunki on voittanut Malmin lentokenttäyhdistyksen käräjäoikeudessa riita-asiassa Malmin lentokentän vuokrasopimuksesta.

Käräjäoikeus katsoi keskiviikkona annetussa ratkaisussa, että yhdistyksen ja Helsingin kaupungin vuokrasopimus lentokenttäalueesta päättyi vuoden 2019 loppuun ja sen jälkeen yhdistys on pitänyt aluetta hallinnassaan luvattomasti.

Oikeus määräsi, että yhdistyksen pitää luovuttaa alue välittömästi kaupungin hallintaan häädön uhalla. Lisäksi oikeus tuomitsi yhdistyksen maksamaan kaupungille 92 000 euron suuruisen sopimussakon. Käräjäoikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen.

Helsingin kaupunki kertoo tiedotteessa, että se ryhtyy käräjäoikeuden päätöksen täytäntöönpanotoimenpiteisiin saadakseen alueen hallintaansa. Malmin lentokenttäyhdistys puolestaan kirjoitti kotisivuillaan, että se aikoo jättää toimeenpanon keskeytyspyynnön hovioikeuteen.

Kaupunki haluaa lentokentän asuinalueeksi

Malmin lentokentän kohtaloa on puitu pitkään. Helsingin kaupunki sanoo, että aikoo jatkaa alueen suunnittelua sekä valmistelee alueen rakentamisen aloitusta ja väliaikaista käyttöä. Rakentaminen alueella alkaa kaupungin mukaan tällä vuosikymmenellä.

– Vuoden 2021 aikana kaupunki keskittyy ensimmäisten asumisen asemakaavojen laatimiseen ja päätöksentekoon sekä katujen ja kunnallistekniikan suunnitteluun. Lisäksi valmistellaan esirakentamista, maakaasun runkoputken siirtoa ja väliaikaiskäytön laajentamista, tiedotteessa kerrotaan.

Lentokenttäyhdistys sanoo perehtyvänsä annettuun päätökseen tulevien päivien aikana ja kertovansa tulevista toimenpiteistä 28. joulukuuta mennessä.

– Pyydämme kaikilta malttia ja tilanteeseen suhtautumista äärimmäisellä rauhallisuudella. On huomattava, että oikeusprosessi on edelleen kesken eikä tuomio ole vielä lainvoimainen. Kenttäalueen maanvuokra on maksettu sopimuksen mukaisesti maaliskuun 2021 loppuun asti, yhdistys sanoi nettisivuillaan.