Yksi Koskelan teinisurman epäillyistä pyysi vapauttamista

Yksi murhasta epäillyistä pojista pyysi päästä vapaaksi tutkintavankeudesta. Hänet pidetään edelleen vangittuna.

Helsingin käräjäoikeudessa pidettiin keskiviikkona iltapäivällä vangitsemisasian uudelleenkäsittely yhden Koskelan henkirikoksesta epäillyn 16-vuotiaan pojan osalta.

Vangitsemisasiaa käsiteltiin uudelleen kyseisen epäillyn puolustuksen pyynnöstä.

Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan, että epäilty päätettiin pitää edelleen vangittuna. Päätöksen perustelut on määrätty salaisiksi.

Poliisi epäilee kolmea 16-vuotiasta poikaa ikäisensä pojan surmasta Helsingin Koskelassa. Kaikki kolme poikaa vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa 10. joulukuuta murhasta epäiltyinä. He ovat olleet tutkintavankeudessa nyt noin kaksi viikkoa.

Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan uhriin epäillään kohdistetun pitkäkestoista ja voimakasta väkivaltaa, josta osalla oli kiusaamiseen liittyvä nöyryyttävä luonne. Poliisin mukaan uhrin pahoinpitelyn epäillään kestäneen useita kymmeniä minuutteja.

Poliisi selvittää edelleen, millainen rooli kullakin epäillyllä teossa on ollut. Poliisin epäilysten mukaan kolmikko on tehnyt väkivaltaa uhrille yksissä tuumin, mutta avoinna on vielä se, onko joku esimerkiksi mahdollisesti toiminut porukan johtohahmona tai ollut väkivallassa aloitteellinen.

Poliisin mukaan kaksi pojista kävi teon jälkeisenä päivänä katsomassa vainajaa ja tarkasti hengittikö hän. He myös siivosivat paikalta pois esimerkiksi sinne jättämiään kaljatölkkejä.

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että epäillyt ovat kohdistaneet uhriin väkivaltaa jo aiemmin, ja taustalla oleva mahdollinen kiusaaminen olisi jatkunut pidempään.

Rakennusmies löysi 16-vuotiaan uhrin maanantaiaamuna 7. joulukuuta Koskelan sairaalan puistoalueelta eräänlaisen lavarakennelman vierestä. Epäilty poikakolmikko otettiin kiinni myöhemmin saman päivän aikana.