Peltipoliisien työkaveri riemuitsee joululiikenteestä: ”Normaalisti tulee sama määrä tunnissa”

”Keli on kyllä aika eksoottinen.”

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein on tyytyväinen joululiikenteen sujumiseen.­

Ylikomisario, Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein on täynnä iloista joulumieltä.

Joululiikennettä valvoo yli sata peltipoliisia eri puolilta maata. Niiden antaman raportin mukaan ihmiset ajavat varovasti. Kaasujalkaa ei pakota.

– Kollega oli syöttänyt edellisen vuorokauden automaattivalvonnan ylinopeustapaukset järjestelmään noin klo 8 ja uusia tapauksia sen jälkeen on tullut vain alle 100, kun normaalisti päiväsaikaan tule sama määrä tunnissa.

Pasterstein raportoi Twitterissä.

Kuudessa tunnissa peltipoliisit rekisteröivät sata ylinopeutta. Pasterstein sanoo, että normaalisti tässä ajassa olisi kirjattu 500–600 ylinopeutta.

Lisäksi nämä kaaharit olivat puuttumiskynnyksen alapäässä.

Kaahareiden kaikkoaminen on Pastersteinille pieni mysteeri. Onko jollain teille ruuhkaa, vai eikö ole liikennettä, hän pohtii.

– Ja tämä keli on kyllä aika eksoottinen. On pimeää, vettä tulee, on märkää.

Pasterstein arvelee, että ehkä asenteet ovat kunnossa.

– On kolmen A:n sääntö: asenne, ajoneuvo, aikataulu. Näiden kolmen asian pitäisi olla kunnossa.

Aikataulun tulisi olla väljä, ettei hermoa ala kiristää eikä tarvitse ajaa ylinopeutta. Asenne pitää olla kohdillaan, jotta ajetaan turvallisesti.

Ajoneuvo pitäisi katsoa etukäteen, että kaikki on kunnossa, Pasterstein neuvoo. Pitää katsoa pyyhkimien sulat ja renkaat, ja tarkastaa öljyt autosta.