Tuore tilasto julki: Tänne suomalaiset ovat matkustaneet joulun viettoon – yksi kohde ehdoton suosikki

IS pyysi Telialta tilastot ihmisten liikkumisesta joulun alla. Selvisi, että jo joulua edeltävänä viikonloppuna suomalaiset matkustivat normaalia enemmissä määrin erityisesti Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen. Kokonaisuutena matkustaminen oli tilaston perusteella noin kymmenen prosenttia tavallista talviviikonloppua vilkkaampaa.

IS:n käyttämässä Telian tilastossa matka jakaantuu kahtia jos sen aikana pysähdytään yli 50 minuutiksi. Jos esimerkiksi Helsingistä pohjoiseen matkaava perhe pysähtyy tunniksi syömään Jyväskylän seudulla, kirjautuu tilastoon kaksi matkaa: yksi Uudeltamaalta Keski-Suomeen ja toinen Keski-Suomesta Lappiin.

Tämä saattaa selittää suuria matkamääriä Keski-Suomeen tai muille suosituille pysähdyspaikoille ja niiltä pois. Tieto toisaalta vahvistaa oletusta Lapin suosiosta tänä jouluna.

Suomalaiset ovat saaneet joulun alla kuulla kahdenlaista viestiä matkustamisesta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) toivoi, etteivät ihmiset ryntäisi jouluna lomille.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) puolestaan on kannustanut suomalaisia vastuulliseen matkailuun.

Suomalaisista iso osa on tehnyt valintansa, ja liikkeelle lähteneitä on kiinnostanut Lappi. Erityisesti tunturit ovat vedonneet lumettomien maakuntien asukkaisiin.

Pohjoisen menoliikennettä Nelostiellä Pyhäjärvellä joulunaluslauantaina.­

Matkat Lappiin lisääntyivät toki kaikista tutkituista maakunnista. Eniten lisäystä oli Pirkanmaalta, josta normaalina joulukuun viikonloppuna ajetaan pikkutauoilla Lappiin reilut kaksisataa kertaa. Viime viikonloppuna Tampereen seudulta Lappiin suuntautui yli tuhat matkaa.

Täältä Lappiin rynnättiin 18.-19.12.2020

Pirkanmaa +353 % Keski-Suomi +236 % Etelä-Pohjanmaa +188 % Päijät-Häme +172 % Uusimaa +140 % Satakunta +86 % Kainuu +86 % Pohjois-Savo +76 % Pohjanmaa +62 % Pohjois-Pohjanmaa +55 % Etelä-Savo +8 %

Taulukossa näkyy Lappiin suuntautuneiden matkamäärien ero edellisen viikonloppuun verrattuna. Lähde: Telia.

Suoria matkoja Lappiin tehtiin määrällisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalta. Sieltä normaalin vajaan 9 000 matkan sijaan reissuja oli menneenä viikonloppuna yli 13 000. Aiemmin mainittujen taukojen merkitys saattaa kuitenkin näkyä Pohjois-Pohjanmaan luvuissa.

IS:n toissa viikolla tekemä jättikysely tukee Telian tilastoa. Kyselyssä uusimaalaiset ja pirkanmaalaiset ilmoittautuivat innokkaimpia matkustamaan jouluna.

”Aion viettää joulun toisella paikkakunnalla”

Pirkanmaa 19 %

Uusimaa 19 %

Pohjanmaa 17 %

Varsinais-Suomi 15 %

Pohjois-Pohjanmaa 14 %

Pohjois-Savo 13 %

Lappi 13 %

Kanta-Häme 13 %

Keski-Suomi 12 %

Pohjois-Karjala 12 %

Etelä-Pohjanmaa 12 %

Etelä-Karjala 11 %

Kymenlaakso 10 %

Satakunta 10 %

Päijät-Häme 10 %

Kainuu 9 %

Etelä-Savo 8 %

Keski-Pohjanmaa 5 %

Lähde: IS.fi:n kysely 9.-12.12.2020 maakuntien asukkaille, 15 476 vastaajaa.

Samaan aikaan täytyy muistaa, että kokonaisuutena tämä joulu lienee kuitenkin paljon menneitä vuosia hiljaisempi. Muun muassa VR kertoi joulun alla, että siltä on varattu lippuja vain noin puolet siitä, mitä edellisvuonna samaan aikaan.

Finnair on sanonut, että sen koneissa on tänä jouluna noin 90 prosenttia vähemmän matkustajia normaalijouluun verrattuna. Joulun ja uudenvuoden ajan matkailu suuntautuu Finnairin mukaan tänä jouluna lähinnä Lappiin.

Viikonlopun matkatilastot on saatu Telian Crowd Insights -palvelusta, jota se myy yrityksille ja yhteisöille.

Telia hyödyntää tilastossaan anonyymin mobiiliverkkodatan lisäksi väestötietoja ja omaa markkinaosuustietoaan, jolloin matkat on pystytty laajentamaan kattamaan koko väestö.

Luvuissa on mukana maakuntaparit, joiden välillä on tapahtunut vähintään 100 matkaa molempina vertailun viikonloppuina (pe-la). Telian liiketoiminnan kehityspäällikkö Tiia Palvimo kertoo IS:lle, että tätä pienempien matkamäärien poistaminen on tehty yksilönsuojan varmistamiseksi.

Tilasto kuvaa matkamääriä, eikä siitä siksi voida vetää suoraa johtopäätöstä esimerkiksi siitä, kuinka moni eri ihminen on matkannut maakuntien välillä.