Poliisi: Kokkolalainen ”auervaara” huijasi naisilta yli 1,5 miljoonaa – etsi uhreja tanssipaikoilta ja risteilyiltä

Miestä epäillään törkeistä petoksista.

Kokkolalaismies on onnistunut kymmenen vuoden aikana huijaamaan naisilta yli 1,5 miljoonaa euroa, uskoo poliisi.

Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö tiedotti vastikään, että laajan rakkauspetossarjan esitutkinta on saatu valmiiksi. Asia siirtyy syyteharkintaan.

Noin 60-vuotiaan ”auervaaran” epäillään etsineen uhreja muun muassa tanssipaikoilta ja risteilyiltä.

Saatuaan uhrit luottamaan itseensä hän on alkanut pyytää näiltä rahaa erilaisiin menoihin, ja yksittäiset uhrit ovat saattaneet menettää rahojaan muutamasta tuhannesta satoihin tuhansiin euroihin.

– Tämä valtava rahamäärä on mennyt hyvin pitkälti epäillyn omiin tarkoituksiin ja tarpeisiin, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teuvo Nissilä Ilta-Sanomille aiemmin.

Nämä ”omat tarkoitukset” ovat olleet muun muassa rahapelejä.

Poliisin mukaan mies on huijannut vuosien varrella 37 eri puolella Suomea asuvaa naista. Iäkkäin uhreista on syntynyt 1930-luvulla, eli hän on 80–90 -vuotias.

Epäilty on IS:n tietojen mukaan ollut ainakin kerran naimisissa. Liitto kesti kymmenen vuotta, mutta päättyi eroon.

Huijari on pyörittänyt useampaa naista samaan aikaan ja tehnyt lupauksia muun muassa yhteisestä elämästä. Poliisin mukaan totuuden paljastuminen on ollut useimmille uhreille raskas paikka, mikä on vaikuttanut myös esitutkinnan tekemiseen.

”Auervaaran” toiminta-aika on ollut niin pitkä, että osa rikoksista on ehtinyt jo vanhentua. Syyteharkintaan etenee rakkauspetoskokonaisuudesta 23 juttua, joiden tutkintanimikkeinä on pääasiassa törkeä petos.