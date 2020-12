Kommentti: Putin armahti itsensä – Trump katsoo kateellisena

Suurvaltojen johtajia yhdistää yhä pelko ja viha, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Venäjän presidentti Vladimir Putin teki tiistaina sen, mistä monet hänen kollegansa ympäri maailmaa uneksivat. Hän allekirjoitti lain, joka tarjoaa maan entisille presidenteille ja heidän perheilleen elinikäisen syytesuojan.

Koska Boris Jeltsin on kuollut, laki koskee toistaiseksi vain kahta henkilöä, Putinia itseään ja aina uskollista Dmitri Medvedeviä.

Aikaisemmin Venäjän entisillä presidenteillä on ollut syytesuoja vain virassa ollessa tehtyihin rikoksiin.

Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin väitetään kaavailleen itsensä armahtamista häntä uhkaavilta oikeusjutuilta. Trumpin on kerrottu myös harkitsevan perheenjäsentensä armahtamista Putinin tapaan.

Tämä on kuitenkin hankalaa. Jäisi korkeimman oikeuden päätettäväksi, voiko presidentti armahtaa itsensä.

Trump voi luopua virastaan ennen vallanvaihtoa Joe Bidenin kanssa. Silloin varapresidentti Mike Pence nousisi hetkeksi valtaan ja voisi armahtaa Trumpin.

Vaikka Pence armahtaisi Trumpin, hän ei ole yhtä vahvoilla kuin Putin. Armahdus koskisi vain liittovaltiotason syytteitä. Osavaltioissa syyttäjät voisivat edelleen nostaa juttuja Trumpia vastaan. Trumpin painajainen odottaa vanhassa kotikaupungissa New Yorkissa.

Mikään laki ei riitä Venäjällä

Putininkaan uusi suoja ei ole aukoton. Entiseltä presidentiltä voidaan viedä syytesuoja, jos häntä syytetään maanpetoksesta tai muusta erityisen raskaasta rikoksesta.

Tämä on teoriaa, Putinin uhka on käytännöllisempi. Venäjän pitkässä historiassa mitkään lait eivät ole suojanneet tsaareja ja puoluepomoja. Henki on aina halvassa palatsijuonittelijoiden tai kansan raivon vuoksi.

Jos Putin joskus luovuttaa vallan, hänen pitää voida kontrolloida seuraajaansa turvallisuutensa varmistaakseen. Seuraaja ei ole turvassa, ennen kuin on päässyt Putinista.

On vain yksi looginen ratkaisu. Putinin pitää hallita aina.

Malli: näin pidät vallan

Donald Trumpin yritykset estää Bidenin nousu valtaan oikeusteitse ovat kaatuneet. Valitsijamiehet antoivat tukensa Bidenille.

Presidentti Trump pitää salaisia kriisikokouksia liian myöhään. Hänen juonittelunsa ovat törmänneet Yhdysvaltain lainsäädännön kovaan seinään. Trump alkoi puhua ”vaalipetoksesta” jo kauan ennen vaaleja ikään kuin hänellä olisi valmis suunnitelma vallan pitämiseksi. Paljastui, että ei ollut.

Trumpin puolesta äänesti vajaat puolet yhdysvaltalaisista. Hänen ajatuksilleen on kannatusta. On hyvin mahdollista, että vuonna 2024 republikaanien presidenttiehdokkaana on Trump itse, joku Trumpin lapsista tai Trumpin soihdun napannut vielä terhakkaampi populisti.

Republikaanipuolueen sielusta käydään sitä ennen kova kamppailu. Maltillisten voitto merkitsisi paluuta vähemmän myrskyisiin aikoihin. Trumpilaisten voitto muuttaisi republikaanit lopullisesti eurooppalaisten populistipuolueiden kaltaiseksi.

Niistä menestyneimmät ovat Puolan Laki ja oikeus -puolue ja Unkarin Fidesz.

Jaroslaw Kaczynskin Laki ja oikeus nousi ensi kertaa valtaan vuonna 2005, mutta menetti sen vaaleissa jo vuonna 2007. Paluun valtaan puolue teki vuonna 2015.

Viktor Orbánin Fidesz nousi ensi kerran valtaan vuonna 1998. Se menetti vallan vaaleissa vuonna 2002 ja palasi vuonna 2010.

Kumpikin puolue haluaa sementoida valtansa. Tämä on syynä oikeuslaitoksen ja median kaappaamiseen. Siksi EU:n muut maat yrittävät saada Puolaa ja Unkaria takaisin demokratian tielle.

Trumpilaiset ponnistavat samanlaisesta sielunmaisemasta kuin Laki ja oikeus sekä Fidesz. Jos he pitävät vallan republikaaneissa ja saavat sen uudestaan Yhdysvalloissa, halu seurata itäisen Euroopan esimerkkejä on kova.

Aikoinaan Yhdysvaltain perustajat tekivät parhaansa laatiakseen perustuslain, joka estäisi tällaisen. He olivat viisaita miehiä.