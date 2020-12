Ilmatieteen laitos varoittaa: Aatonaattona huono ajokeli kautta maan

Varoitusten mukaan ajokeli muuttuu keskiviikkona huonoksi lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Ajokeli on keskiviikkona huono koko maassa. Arkistokuva.­

Keskiviikkona eli aatonaattona ajokeli on huono koko Manner-Suomessa, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Varoitusten mukaan ajokeli muuttuu keskiviikkona huonoksi lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Lisäksi onnettomuusriski on kohonnut.

Maan länsi- ja eteläosissa varoitus huonosta ajokelistä tulee voimaan heti puoliltaöin, Itä- ja Pohjois-Suomessa aamupäivän aikana.

Yön aikana Suomeen saapuu lounaasta laaja vesi- ja lumisadealue, joka on aamuun mennessä saavuttanut ison osan maan länsi- ja eteläosista. Maan länsiosassa sää on keskiviikkona pilvinen, ja lounaasta alkaen sataa vettä tai räntää. Aamulla sisämaassa on myös lumisadetta, Ilmatieteen laitos ennakoi.

Lämpötilat ovat keskiviikkona maan länsiosassa nollan ja muutaman plusasteen välillä. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on nollakeliä tai hieman pakkasta.

Länsi-Uudenmaan poliisi tviittasi puoli yhdeksän aikaan tiistai-iltana, että joulun menoliikenne on alkanut rauhallisissa merkeissä.

Oulun poliisi puolestaan tiedotti, että Jyväskyläntiellä Oulun eteläpuolella liikennettä riitti tiistaina runsaasti.

– Valvonnassa puututtiin useampiin liikennerikkomuksiin ja liikenneturvallisuuden vaarantamisiin, mutta pääsääntöisesti ihmiset olivat liikkeellä maltillisesti, Oulun poliisi kertoi.

Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan joululiikenne ajoittuu tänä vuonna pääosin keskiviikon ja sunnuntain väliselle ajalle.