Reijo Ruokasen kolumni: Suuri virushuijaus

Mitä useampi jättää rokotteen väliin, sitä kauemmin ja pahemmin Suomi kärsii koronasta, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Mitä yhteistä on ilmastonmuutoksella, 5G-verkolla ja koronarokotteella? Ainakin epäilijät.

Saan viikoittain sähköposteja, joissa todistellaan, kuinka sekä ilmastonmuutos että koronavirus ovat ties kenen kehittämiä keinoja ties mihin pahaan tarkoitukseen.

Viime aikoina näiden valistavien viestien painopiste on ollut koronahuijauksessa. Aika usein siihen toki liitetään 5G-verkko, joka jollain tapaa on osa samaa juonta.

Harmittavasti en ole ainoa valistuksen kohde, vaan nämä kulkutautiuskoiset käännyttävät kansaa aktiivisesti verkkosivustoillaan, mielenosoituksillaan ja erilaisilla kampanjoillaan. Osa heistä uskoo asiaansa, osa on liikkeellä puhtaasti huijaamassa rahan ja huomion perässä.

Pimeys yltää eduskuntaan saakka. Lännen Media lähetti viime viikolla kansanedustajille kyselyn koronarokotteesta. Siihen vastasi 137 kansanedustajaa.

Heistä 122 ottaa koronarokotteen heti, kun se on mahdollista. Loput 15 joko kieltäytyvät kokonaan tai ainakin haluavat odottaa lisätietoja rokotteesta ennen kuin ottavat piikin.

Näistä epidemian puolustajista 11 kuuluu perussuomalaisten eduskuntaryhmään, kaksi on demaria, yksi kuuluu kristillisdemokraatteihin ja yksi on Ano Turtiainen, joka on erotettu perussuomalaisten eduskuntaryhmästä.

Yksikään heistä ei ole alan asiantuntija.

” Toivottavasti he putoavat eduskunnasta seuraavissa vaaleissa.

Kun kansanedustaja ilmoittaa epäilevänsä rokotetta, hän ottaa suuren vastuun. On todennäköistä, että moni häntä äänestäneistä suhtautuu kansanedustajansa mielipiteeseen vakavasti. Moni jopa ottaa siitä opikseen.

Kenellekään täyspäiselle ei voi olla epäselvää se, että koronavirus vahingoittaa Suomea merkittävästi. Jos virusta ei torjuta kaikin keinoin, tauti tappaa Suomessa ainakin tuhansia ja kaataa vuoteeseen satojatuhansia. Terveydenhuolto menee tukkoon, yhteiskunta jämähtää, firmoja kaatuu ja sosiaaliset tappiot ovat huikeita.

Mitä useampi jättää rokotteen väliin, sitä kauemmin ja pahemmin Suomi kärsii koronasta.

Toistaiseksi rokotteita on saatavilla niin niukasti, että kulkutautien kannattajien toimilla ei ole merkitystä, mutta kevään aikana tilanne muuttuu.

Ihan varmasti rokotetta epäilevistä kansanedustajista jotkut ovat liikkeellä puhtaalla motiivilla. Toivottavasti he saavat mahdollisimman nopeasti lisää informaatiota taudista ja rokotteesta.

Yhtä varmasti osa epäilijöistä perustaa näkemyksensä siihen, että epäilemällä erottuu porukasta ja saa kannatusta ja muutenkin on kiva vaan uhota.

Toivottavasti he putoavat eduskunnasta seuraavissa vaaleissa.

Pienellä maalla ei ole varaa pitää parlamentissaan määräänsä enempää tolloja tai vastuuttomia opportunisteja.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

www.tekniikanmaailma.fi