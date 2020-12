Professori yllättyi Aarnion murhatuomiosta: ”Olin odottanut toisen suuntaista ratkaisua”

Sakari Melanderin mukaan kysymysmerkkejäkin jäi ja asiaa olisi voitu arvioida myös toisin.

Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Aarnion elinkautinen tuomio tuli yllätyksenä Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorille Sakari Melanderille.

– Tämä on poikkeuksellinen asia ja yllättävä lopputulos. Olin itse ehkä odottanut toisen suuntaista ratkaisua ottaen huomioon kuinka poikkeuksellinen epävarsinainen laiminlyöntirikos -konstruktio ylipäänsä on tahallisissa henkirikoksissa, Melander sanoo.

Aarnio tuomittiin epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena murhasta koskien 17 vuotta sitten Vuosaaressa tehtyä palkkamurhaa. Aarnion ei syytetty itse osallistuneen henkirikoksen toteuttamiseen. Aarnio tuomittiin, koska hän oikeuden mukaan poliisina tiesi murhasta etukäteen, muttei yrittänyt estää sitä.

Melanderin mukaan epävarsinaista laiminlyöntirikosta on tähän asti sovellettu melkein yksinomaan tuottamuksellisissa teoissa, kuten vammantuottamuksessa ja kuolemantuottamuksessa.

– Tämä on harvinainen ja mielenkiintoinen ratkaisu siltä osin ja siksikin, että kysymykseen tulee teko, josta elinkautinen vankeusrangaistus on säädetty ainoaksi seuraamukseksi.

"Positiivista, että tällaisia asioita pystytään selvittämään"

Melander pitää oikeuden ratkaisua jokseenkin hyvin perusteltuna. Hänen mukaansa silti voi perustellusti ajatella, että asiaa olisi voitu arvioida myös toisin.

– Että kuinka paljon Aarnio itse asiassa oikeasti tiesi näistä asioista ja kuinka konkreettista tieto oli. Kysymysmerkkejä myös jää – käräjäoikeuskin toteaa, että Aarnion motiivi on jäänyt hämärän peittoon, Melander huomauttaa.

– Rikosvastuun toteutumisen näkökulmasta on positiivista, että tällaisia asioita pystytään selvittämään ja että ne aivan aidosti käsitellään. Eikä ajatella niin, että kun on kulunut niin pitkä aika, sillä ei ikään kuin ole enää väliä.

Suomessa vastaavaa tuomiota ei ole ennen nähty.

– Täytyy toki muistaa, että käräjäoikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen ja on oletettavaa, että asia etenee hovioikeuteen. Mutta ylipäänsä se, että poliisijohtoon kuuluva henkilö on epäiltynä henkirikoksesta ja vielä vakavimmasta sellaisesta, on varsin poikkeuksellista.