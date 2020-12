Krista Kiurulta vahva viesti joulunviettoon: ”Nyt ei pidä lepsuilla eikä tätä pidä mokata!”

Koronarokotukset Suomessa alkavat heti joulun jälkeen, todennäköisesti jo 27. joulukuuta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) näki ”pienenä häivähdyksenä valoa tunnelin päässä” maanantain positiiviset uutiset, kun Euroopan lääkevirasto EMA antoi yksimielisesti suosituksen myyntiluvasta BioNTech/Pfizerin koronavirusrokotteelle ja kun Euroopan komissio siunasi myyntiluvan heti perään.

Näin rokotukset voivat alkaa Suomessakin heti joulun jälkeen, todennäköisesti sunnuntaina 27. joulukuuta.

Suomeen saapuu ensimmäisessä erässä 9 750 annosta rokotetta, josta suoja koronavirusta vastaan saadaan 4 875 hengelle lähinnä yliopistosairaaloiden kriittisimmissä koronaviruspotilastöissä työskenteleville lääkäreille ja hoitajille.

Ennen sitä on kuitenkin vuorossa joulu. Kiuru toisti sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tiedotustilaisuudessa jälleen kerran kehotuksen siitä, että joulu pitäisi viettää kotona vain ydinperheen parissa.

Vallaton ja ohjeistuksista piittaamaton joulunvietto voi näkyä roimana tartuntapiikkinä vuodenvaihteen seutuvilla.

– Jos jouluna ei toimita viisaasti, tautitilanne pahenee entisestään. Nyt ei pidä lepsuilla eikä tätä pidä mokata! Kiuru vaati.

– Toimiva rokote on paras tie ulos tautikurimuksesta. Tie on kuitenkin pitkä kuljettavaksi, tilanne on edelleen vakava, Kiuru muistutti.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi, että Suomella on EU:n yhteishankintamenetelmän kautta ennakko-ostosopimus tällä hetkellä seitsemän rokotevalmistajan kanssa yhteensä 18,5 miljoonasta rokoteannoksesta, jotka riittävät yli yhdeksän miljoonan ihmisen rokottamiseen.

Tavoite onkin suojata käytännössä koko väestö. Rokote on vapaaehtoinen ja maksuton.

– Rokote on varattu kaikille heille, jotka pystyvät sen ottamaan, Varhila painotti.

EU:n ulkopuolella rokotukset ovat jo menossa. Israelilainen sairaanhoitaja sai rokotuksen Ashkelonin kaupungissa viime sunnuntaina. EU-alueella rokotukset alkavat todennäköisesti 27. joulukuuta.­

Ainakaan alkuvaiheessa koronavirusrokotusta ei suositella raskaana oleville naisille eikä rokotusta anneta alle 16-vuotiaille lapsille. Toistaiseksi ei ole käytössä riittävästi tutkimustietoa rokotteen vaikutuksista sikiöön ja nuorimpiin ikäluokkiin.

– On varmempi, että raskaana oleva keskustelee henkilökohtaisesti lääkärin kanssa, onko rokotteen ottaminen järkevää, Marjo-Riitta Helle lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta sanoi.

– Samoin jos tietää olevansa allerginen rokotteen jollekin komponentille, niin rokotetta ei pidä ottaa, Helle jatkoi.

Ruoka- tai siitepölyallergiat eivät vaikuta, sillä Pfizerin mRNA-rokote on täysin synteettinen. Helle korosti, että rokote on testattu tehokkaaksi ja turvalliseksi myös riskiryhmäläisten kuten esimerkiksi astmaa, diabetestä tai sydän- ja verisuonitauteja sairastavien osalta.

Helle painotti, että on tärkeää käydä ottamassa myös toinen rokoteannos kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä.

Yhdestä Pfizerin lääkepullosta riittää rokotus viidelle hengelle.­

– Suoja koronavirusta vastaan tulee vasta toisen annoksen jälkeen! Helle muistutti.

Ensimmäisen erän jälkeen Pfizeriltä pitäisi tulla uusia rokotetoimituksia viikoittain.

– Seuraavassa erässä odotamme joitakin kymmeniätuhansia annoksia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi.

Tammikuussa käyttölupaa odotetaan kahdelle lisärokotteelle. EMA käsittelee loppiaisena Modernan myyntilupaa, ja tammikuun aikana samaa odotetaan vielä AstraZenecan/Oxfordin yliopiston rokotteelle.

– Sopimusrokotteissamme on erityyppisiä rokotteita. Kaikilta kuitenkin edellytetään samoja tehokkuus- ja turvallisuustutkimuksia, eli ei ole merkitystä, minkä valmistajan tai minkälaiseen toimintamekaniikkaan perustuvan rokotteen saa, Helle sanoi.

Erä Pfizerin rokotetta saapui tällaisissa pahvilaatikoissa Jerusalemin lentokentälle Israeliin maanantaina 21. joulukuuta.­

Esimerkiksi AstraZenecan rokotteen tulon myötä säilytys-, kuljetus- ja logistiikkaketju helpottuu huomattavasti, sillä heidän rokotettaan ei tarvitse säilyttää syväjäädytettynä – 70 asteen lämpötilassa.

Pfizerin rokote vaatii erikoiskylmän kuljetuksen, ja kun rokote-erä sulatetaan, se on käyttökelpoinen vain viiden vuorokauden ajan.

– Ketju on varsin haastava, Puumalainen myönsi.