Pääkaupunkiseudulla syksyn aikana yli 22  000 lasta ja koulujen työntekijää koronakaranteenissa

Espoon kaupungin mukaan karanteeneilla ja tarpeen mukaan aloitetuilla etäopetusjärjestelyillä on pystytty tehokkaasti estämään tartuntojen leviämistä.

Pääkaupunkiseudun kouluissa ja päiväkodeissa on syyslukukauden aikana määrätty koronakaranteeniin kaikkiaan yli 22 000 lasta ja henkilökuntaan kuuluvaa, Espoon kaupunki kertoo. Karanteeniin on määrätty Helsingissä noin 13 000, Espoossa yli 6 000, Vantaalla noin 3 300 ja Kauniaisissa noin 160 lasta, nuorta tai työntekijää.

Tiedotteen mukaan karanteeneilla ja tarpeen mukaan aloitetuilla etäopetusjärjestelyillä on pystytty tehokkaasti estämään tartuntojen leviämistä. Valtaosa altistuneista oppilaista ja henkilökunnasta on säilynyt terveenä koko karanteenin ajan.

Espoossa ja Helsingissä kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuneista altistumisista noin yksi prosentti on johtanut jatkotartuntaan. Vantaalla joulukuussa todetuista tartunnoista neljä prosenttia epäillään olevan peräisin kouluista ja puoli prosenttia päiväkodeista. Kauniaisissa on ollut oppilaitosten ja päiväkotien joukkoaltistuksia yhteensä kuusi tapausta, joista yhdestä on seurannut jatkotartuntoja.

Espoon kaupunki kertoo, että tavallista korkeamman riskin altistumistapauksissa on järjestetty koronaviruksen seulontatestauksia. Näitä on tehty kaikkiaan yli 40 koulussa ja päiväkodissa. Seulonnoissa kutsutaan testeihin kokonaisia luokkia tai ryhmiä tai jopa koko koulu. Kaikkiaan seulontoihin on neljässä kaupungissa kutsuttu yli 3 000 ihmistä, joista noin sadalla todettiin tartunta.

Tartuntariski kouluissa on seulontatulostenkin perusteella pieni. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämän tiedon mukaan varhaiskasvatus- ja kouluympäristöön liittyviä jatkotartuntoja on todettu vain pienellä osalla altistuneista. THL:n mukaan tartuntariski koulussa altistumisen jälkeen on selvästi pienempi kuin muissa altistumistilanteissa.