Anna Perhon kolumni: Joulupukin Kuuma Linja

Pukki: Se on pukki tässä terve, ja meillähän on ollut näitä Tiimssi-kokouksia jo ihan aikojen alusta. Pukki soittaa ja muilla on kamerat suljettuina. Eli eipä sitten muuta kuin haloo ja kukas meillä siellä on? Pekka, niin. Mitäs sinulla?

Pekka: No kun tontut väittävät…

Pukki: Hei sulla ei ole mikki päällä.

Pekka: Niinku tontut väittävät, että minä olen tehnyt jotain tuhmaa, mutta en minä ole, ja mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut! Tämä on epää! Minä haluan joululahjaksi tiedotustilaisuuden ja laitan sulle yöllä meiliä!

Pukki: Jaahas, tässä taisi mennä linja vähän huonoksi, niin otetaanpa yhteys sinne sosiaali- ja terveysministeriöön. Siellä oli Kristalla toivomuksena lähettää mummulaan terveisiä nyt kun ei koronan vuoksi voida tavata?

Krista: Tavallaan näin voidaan ehkä todeta, koska pandemian aikaisen skenaariotyöryhmämme covid-19-pohdinnan ja tutkimuslaitosten alustavien hybridiselvitysten mahdollisesti luomien todennäköisyyskalkulaatioiden mukaan seniorikansalaisten reaaliaikakohtaamiset ilman virtuaalista dimensiota eivät ole käsidesidiaarin puitteissa täysin, ehkä lainkaan mahdollisia.

Pukki: Selvä kuin pläkki, ja sitten meillä onkin siellä seuraavaksi oikein ryhmäpuhelu. Laittakaapa muut mikit kiinni, ettei tule sitä kaikua, ja annetaan Sannan puhua ensin. Mitäs asiaa teillä oli?

Sanna: Niin sitä vaan että me toivottaisiin niitä rokotteita pukilta tosi paljon ja jos pukki haluaa apua päättämiseen, että kuka niitä ensimmäiseksi saa, niin meillä olisi tämmöinen yhteinen laulu pukille.

”Käypä tänne, emme pelkää, minä Sanna haluan rokotuksia vanhuksille, Sari uskovaisille, Annika sikalanomistajille, Petteri rikkaille ja autoille, Anna-Maja sille, joka ei saanut ruotsinkielistä palvelua Kajaanin Hesburgerilla, Jussi Odinin veteraaneille, Maria Puu-Käpylän pakuripyöräilijät ry:lle ja Hjallis tietty itselleen. Li on äikkärillä, eikä osallistu tähän kokoukseen, puuhkalakki, karvanuttu.”

Pukki: No kiitos, kiitos, ihan tässä pukki liikuttuu, niin minä annankin teille satatuhatta miljardia EU:n kassasta, jonne ahkerat tontut ovat painaneet rahaa enemmän kuin koskaan. Vaan millainenkos tunnelma siellä on seuraavan soittajan aamussa?

Soittaja: Juu hei vaan, minä haluaisin herättää keskustelua Kuuman Linjan heteronormatiivisuudesta. Onko oikein, että valkoihoinen miesoletettu päättää, kuka on noudattanut kilteimmin patriarkaalisen valtarakenteen määrittelemiä kiltteyskonventioita? Lisäksi olen tehnyt tutkintapyynnön tonttujen alustatalouden työehtojen laillisuudesta sekä porojen elinoloista. Terveisiä kaikille joulunviettäjille ja tervetuloa myös Joulumuorin voimaantumisen tuki ry:n virtuaalikonserttiin!

Pukki: Kiitos, kiitos. Pukki taitaa olla niin kiireinen, ettei itse taida ehtiä konserttiin, mutta. Ja sitten ihan viimeinen soittaja, niin siellä taisi olla Paavo Keminmaalta, joka sanoi että haluaa haastaa Korvatunturin istuvan pukin Lapin vaalipiirissä, mutta nyt pukin pitääkin lähteä valmistelemaan poroja, joten heipä hei kaikille ja oikein kivaa joulua!

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.