Kotimaa

Kiitos lukijat – ilon jakaminen on arvokas teko

Koronavuosi on koetellut monin tavoin. Siksi on ollut erityisen hienoa, kuinka paljon monipuolisia viestejä ja vinkkejä on lähetetty Ilta-Sanomien Arkeen valoa -kampanjaan. Jaettu ilo tarttuu, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Kirsi Jääskeläinen.