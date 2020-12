Nina Mikkonen työskentelee nyt siivoojana – näin koronavuosi muutti tunnettujen suomalaisten elämän

Koronavuosi on tuonut monen tunnetun suomalaisen elämään suuria muutoksia. Nyt he kertovat, miten vuosi on mennyt.

Eini, Nina Mikkonen, Kristiina Hanhirova ja Timo Laukkio, Henri Alén sekä Maija-Liisa Peuhu kertovat, miten koronavuosi on vaikuttanut heihin.­

Uusi työ siivoojana

Nina Mikkonen kertoi jo keväällä Ilta-Sanomien haastattelussa, että koronaepidemia toi mukanaan taloudellisia huolia. Mikkonen joutui lomautetuksi töistään, ja samalla kaikki kevään luennointikeikat peruttiin. Keväällä kahden pojan äiti pelkäsi jopa leipäjonoon joutumista.

Nyt Mikkonen on päässyt takaisin työelämään. Elokuun lopussa hän kertoi Seiskan blogissa aloittaneensa siivoojana.

Mikkonen aloitti työt rakennussiivoustyöntekijänä kesän lopussa. Hän ei halua tällä kertaa enempää puhua työkuvioistaan.

Mikkonen kuitenkin sanoo, että hänen kulunut vuotensa on ollut samalla tavoin koetteleva kuin monella muullakin.

– Eihän tämä kenellekään ole ollut helppoa. On ikävä niitä iäkkäämpiä ihmisiä, joita ei pääse nyt tapaamaan.

Nina Mikkonen aloitti uudet työt kesän lopussa­

Mikkosen perhe on muuttanut muutaman vuoden aikana Myrskylästä Orimattilan kautta Itä-Helsinkiin Mellunmäkeen. Perhe on kotiutunut hyvin, ja Mikkonen nauttii luonnonläheisestä kaupunkiasumisesta.

– Iso muutos on ollut se, että lapset pääsevät itse kulkemaan joka paikkaan. Koulut ovat lähellä. On äärimmäisen ihanaa, ettei ole enää sitä jatkuvaa lapsien kuljettamista, mitä maaseudulla oli, Mikkonen sanoo.

” En ole ruodusta lipsahtanut. Joulun aikana tulee toki herkuteltua, mutta se on ihan sallittua.

Kaupunkiin asettuminen on ollut koko perheelle positiivinen muutos.

– Vanhempi poikani kokee itsensä niin urbaaniksi. Hän jaksaa aina muistuttaa, että hän on syntynyt Helsingissä, mutta veli on ihan landepaukku, Mikkonen nauraa.

– Tämä on hirveän tärkeä juttu: hän on paluumuuttaja, kun me muut olemme junan tuomia.

Mikkonen iloitsee myös siitä, että Suurin pudottaja -ohjelmassa tapahtunut elämäntapojen muutos on pitänyt.

Hän nauttii Mellunmäessä luonnossa liikkumisesta.

– En ole ruodusta lipsahtanut. Joulun aikana tulee toki herkuteltua, mutta se on ihan sallittua. Mutta kun arki koittaa, niin sitten taas jatketaan terveellisemmällä linjalla. Arki ja työt pitävät taas huolen siitä, ettei pääse lipsumaan.

Ei tietoa paluusta Salkkareihin

Maija-Liisa Peuhu joutui jäämään pois Salatut elämät -sarjasta heti koronaepidemian alkaessa viime maaliskuussa.

Koko kansalle Ulla Taalasmaan hahmosta tutuksi tullut 78-vuotias näyttelijä kuuluu ikänsä puolesta koronan riskiryhmään, minkä vuoksi kuvaukset hänen osaltaan loppuivat.

– Jatkosta ei ole tietoa kenelläkään. Jos sattuu kuolemaan, niin silloin en ainakaan palaa sarjaan, Peuhu naurahtaa nyt.

Maija-Liisa Peuhu joutui jäämään pois Salatut elämät -sarjasta keväällä.­

Peuhu kertoo, että Salkkareiden työyhteisöä on ollut välillä ikävä.

– Totta kai on, mutta asiat on otettava aina kerrallaan.

Peuhu ei ole kuitenkaan jäänyt pyörittelemään peukaloitaan Salkkari-taukonsa aikana, vaan hän on ollut hyvin kiireinen. Peuhu oli mukana hiljattain päättyneessä Masked Singer Suomi -ohjelmassa.

– Sitten kun se päättyi, olen ollut muuttopuuhissa, Peuhu kertoo.

” Jatkosta ei ole tietoa kenelläkään.

Muutosten vuoteen mahtuu siis myös muutto. Peuhun kodin talonyhtiössä aletaan tehdä suuria remontteja, ja hän on muuttamassa tilapäiseen asuntoon Herttoniemeen noin viiden kuukauden ajaksi.

Haastattelun aikaan hän vastaa puhelimeen muuttolaatikoiden keskeltä.

– Puolet on pakattu ja puolet vielä on kaapeissa. Tämä on mennyt tässä touhussa, enhän minä olisi pystynyt töitä tekemäänkään! Peuhu huokaisee.

Kovan onnen vuosi

Huomenta Suomesta tuttu toimittajapariskunta Timo Laukkio ja Kristiina Hanhirova kertoivat kesän alussa Ilta-Sanomille, että koronakevät oli ollut heille sanalla sanoen hirveä.

Timo Laukkiolla on todettu leukemian jälkeen muun muassa neuropatia, jonka vuoksi jalat ovat välillä tunnottomat. Huhtikuussa hän kaatui kotonaan.

Kun Timo oli itse päässyt hiljattain sairaalasta, Kristiina sai sydänkohtauksen ja joutui sairaalaan. Timon piti selviytyä yksin kotona pyörätuolipotilaana. Sairaalassa ei saanut koronaepidemian takia vierailla.

Nyt Laukkio kertoo voivansa olosuhteisiin katsoen melko hyvin. Mutta sairaalareissuilta pariskunta ei ole edelleenkään välttynyt.

Kristiina Hanhirovan ja Timo Laukkion joulu on mennyt koronan takia kokonaan uusiksi.­

– Joulun traditioon meillä on kuulunut, että joko vaimoni tai minä olemme sairaalassa, Laukkio sanoo.

– Vaimoni järjesti sellaisen hauskan jouluyllätyksen, että hän kaatui, kun koira veti hänet nurin. Kyynärluu ja olkaluu murtuivat, Laukkio kertoo.

– Olemme aika yksikätisiä, mutta yhdessä olemme voimaa.

Avioparin joulun perinteet menevät koronatilanteen vuoksi uusiksi. Molemmat kuuluvat riskiryhmään. Niinpä tyttäret ja lapsenlapset eivät tänä vuonna tule kylään.

– Vietämme joulua kahden kesken. Todennäköisesti puhelimet soivat kuumina. Ehkä otetaan joku kuvayhteys lapsenlapsiin.

” Minä otan rokotuksen sillä vuoronumerolla, jonka saan. Voi olla, että juhannussalon ympärillä tanssimme iloisina ilman koronaa.

Koko vuosi on kulunut pariskunnalla enemmän tai vähemmän eristyksissä. Myös Laukkioiden perinteiset uudenvuoden juhlat ystäville on nyt peruttu.

– Koska kuulumme molemmat riskiryhmään, emme viitsi nyt puliveivata tällä koronalla millään lailla. Olemme aika ehdottomia.

Laukkio uskoo vahvasti tulevan koronarokotteen voimaan.

– Minä otan rokotuksen sillä vuoronumerolla, jonka saan. Voi olla, että juhannussalon ympärillä tanssimme iloisina ilman koronaa.

Työt loppuivat kuin seinään

Musiikkitaivaan kestotähti Eini kertoo, että hänellä on polttava kaipuu keikoille. Viime kesänä hän pystyi tekemään joitakin esiintymisiä, mutta muuten musiikkiala on ollut koko lailla pysähdyksissä.

– Työt meidän alalla on totaalisesti loppu. Se on vaikuttanut tosi paljon elämääni, koska työ on ollut valtava suunnannäyttäjä elämässäni, minkä mukaan on eletty ja menty.

” Olen enemmän pystynyt olemaan läsnä.

Elämänmuutos maata ahkerasti kiertävästä artistista kotihiireksi on ollut melkoinen. Eini pohtii, että pysähtyminen on voinut tehdä hänelle hyvääkin.

– Olen enemmän pystynyt olemaan läsnä. Olen aina tehnyt liikkuvaa työtä, joten tämä on ollut suuri elämänmuutos.

Eini kaipaa keikoille.­

Eini kertoo, että koronan iskiessä hänelle tuli pieni shokki, mitä kaikkea se merkitsee omalle elämälle ja artistin työlle.

– Kun sai itsensä rauhoitettu paniikista, tulikin sellainen seesteinen ja rauhallinen jakso.

Seuraavassa vaiheessa kotona olikin yllättävän kiva olla. Nyt Eini on huomannut siirtyneensä uuteen vaiheeseen, jossa kaipuu takaisin tien päälle alkaa olla kova.

– On niin kauhea polte keikoille ja ihmisten pariin ja työn pariin, jota rakastaa yli kaiken. Nyt sen huomaa, miten arvostaa normaalia, ihanaa arkea, missä saa tavata ja halata ihmisiä.

Huippukokin henkisesti raskas vuosi

Koronarajoitukset ovat osuneet kovaa ravintola-alaan. Huippukokki ja ravintolayrittäjä Henri Alén kertoo, että kulunut vuosi on koetellut.

– Tämä vuosi on ollut ehdottomasti yksi elämäni henkisesti rankimpia, Alén sanoo.

Etenkin yrittäjä on ollut surullinen työntekijöidensä puolesta.

– Kaikki nämä lomautukset ja jatkuva epävarmuus vaikuttavat niin monen ihmisen elämään.

Henri Alénille vuosi on ollut rankka.­

Monenlaisia asioita on tehty, jotta työt voisivat jatkua. Heti keväällä, kun ravintolat jouduttiin sulkemaan rajoitusten vuoksi, Alénin ravintolassa Finnjävelissä pistettiin pystyyn nopeasti ruokien kotiinkuljetusbisnes. Hovimestarit kuljettivat, kokit kokkasivat, tarjoilijat ottivat tilauksia vastaan.

– Koko ajan on ollut ajatus, että mitä vähemmän voisi lomauttaa ja pitää pyörät pyörimässä ja ihmiset töissä kiinni. Se on ollut tärkein ajava voima, koska he ovat kuitenkin läheisiä työtovereita ja ystäviä myös, Alén kertoo.

Tunnelma työyhteisössä on ollut välillä raskas.

– Raskaus syntyy lähinnä epätietoisuudesta: millaisia rajoituksia on tulossa vai onko niitä tulossa?

– Ja sitten on vielä se, että pitääkö tuntea syyllisyyttä siitä, että tekee työtä, jota ei voi tehdä etätyönä. Ja työtä kuitenkin pitäisi tehdä, jotta pärjää. Ne ovat henkisesti vaikeita juttuja.

Alén kertoo kuitenkin katsovansa kohtuullisen luottavaisin mielin tulevaan.

– Lähinnä odotan, että saa vain tämän vuoden pois päiväjärjestyksestä, hän naurahtaa.

– Eihän päivämäärä ole kuin pelkkä numero, mutta vuoden vaihtuminen on henkisesti iso juttu. Katson ihan kirkkaasti ja hyvillä mielin kohti sitä, että kunhan ollaan saatu taaperrettua läpi tämä vaihe, niin kyllä ihmisillä on sosiaalinen kaipuu. Kunhan tästä vain tsempataan yli ja kaikki pysyisivät työn syrjässä kiinni, niin luvassa on ihan loistava meininki.

Joulu on kaivattu lepotauko raskaan vuoden jälkeen.

– On tässä takki sen verran tyhjä, että täytyy päästä kinkun ääreen vähäksi aikaa, jotta jaksaa taas uusilla, freeseillä aivoilla.