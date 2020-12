IS sai haltuunsa pian julkaistavan 11 kohdan listan: Tässä järjestyksessä suomalaiset aiotaan rokottaa

Ikä ja sairaudet ratkaisevat, kun suomalaisia pannaan rokotusjonoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittelee THL:n kanssa tiistaina, missä järjestyksessä suomalaisia ryhdytään rokottamaan koronaa eli Covid-19 -virusta vastaan.

Asiaa on valmistellut Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar.

Ilta-Sanomat on saanut asiantuntijaryhmän esityksen rokotusjärjestyksestä.

Järjestysluokkia on 11. Sen lisäksi on määritelty, minkälaiset sairaudet ovat riskitekijöitä koronaan sairastumisessa.

Katso jutun alussa olevalta videolta, mitä asiantuntijat vastasivat lukijoiden kysymyksiin koronarokotteesta.

Julkisuudessa on aiemmin kerrottu, että ensimmäisenä rokotetaan teho-osastojen hoitajat ja lääkärit. Heitä seuraavat muut hoitoalan ammattilaiset.

Väestön rokotuksissa suomalaisia ryhdytään rokottamaan ikäjärjestyksessä. Iäkkäät saavat rokotuksen ensimmäisinä.

– Se, että vanhemmista ihmisistä aletaan rokottaa alaspäin, on perusteena se, että tulossa oleva rokote toimii hyvin myös iäkkäillä, Krarin puheenjohtaja, professori Ville Peltola perustelee.

– He ovat myös suuremmassa riskissä. Silloin kannattaa lähteä rokottamaan vanhemmista.

Peltola lisää, että tarkat ikärajat tekevät rokottamisen toteuttamisen selkeämmäksi.

Ikärajojen lisäksi asiantuntijaryhmä on määritellyt, minkälaiset perussairaudet lisäävät sairastumisriskiä.

Rokotukset tulee Krarin ehdotuksen mukaan kohdentaa seuraavassa järjestyksessä:

1. Teho-osastojen henkilökunta.

2. Todettuja tai epäiltyjä Covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta.

3. Todettuja tai epäiltyjä Covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta.

4. Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat.

5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, kuten esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen, syöpäosastojen ja vaativan päivystyskirurgian henkilökunta.

6. Yli 80-vuotiaat (ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat).

7. 75–79-vuotiaat (ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat).

8. 70–74-vuotiaat (ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat).

9. Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus.

10. 65–69-vuotiaat.

11. Alle 65-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus.

Asiantuntijaryhmä on muodostanut sairauksista kaksi ryhmää, jotka altistavat vakavalle covid-19 -taudille.

Toisessa ryhmässä on erittäin suuri riski ja toisessa suuri riski.

Ryhmä 1. Erittäin suuri riski, voi sisältää seuraavia sairauksia:

- Krooninen vaikea munuaissairaus.

- Vaikea immunosuppressiivinen tila (elinsiirto, akuutti syöpäihoito).

- Krooninen keuhkosairaus (vaikeahoitoinen astma ja COPD).

- Kakkostyypin diabetes.

Ryhmä 2. Suuri riski, voi sisältää esimerkiksi seuraavia sairauksia:

- Sepelvaltimotauti.

- Uniapnea.

- Kirroottinen maksasairaus.

Ensimmäinen erä koronavirusrokotteita on tulossa Suomeen joulunpyhinä. Suomi pyrkii aloittamaan rokotukset EU-maiden rintamassa 27. joulukuuta.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvioi aiemmin IS:lle, että ensimmäiset rokotukset annetaan todennäköisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

– Tarkoituksena on, että ensimmäisten päivien aikana saataisiin tärkeimmät yksiköt ja niiden henkilöstö rokotettua. Meillä on noin 300 tehohoitajaa ja useita kymmeniä teholääkäreitä, se on ydinryhmä.

Mäkijärvi arvioi, että tammikuussa rokotettaisiin hoitohenkilökuntaa. Helmikuussa rokotettaisiin ikääntynyttä väestöä, joiden kohdalla kuolemanriski on suurin.

Ikääntyneiden jälkeen, arviolta maaliskuun alussa, olisi työssäkäyvien riskiryhmäläisten vuoro.

Alle 65-vuotiailla riskiryhmäläisillä voi olla esimerkiksi syöpäsairaus, vaikea sydänverisuonisairaus tai hengityselinsairaus.

Suurempien massojen, työssä käyvien, vuoro koittaisi Mäkijärven arvion mukaan maaliskuussa.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar on toiminut vuodesta 2002.

Ryhmän puheenjohtaja vaikutta Turun yliopiston infektiotautiopin professori Ville Peltola.

Ryhmän sihteeri on THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL on ryhmässä vahvasti edustettuna. Krarin sivujen mukaan ryhmän jäseniä ovat ylilääkäri Taneli Puumalainen, johtava asiantuntija Jussi Sane, tutkimuspäällikkö Merit Melin, rokotusohjelmayksikön tutkija Heini Salo.

Asiantuntijaryhmään kuuluvat lääkevirasto Fimean ylilääkäri +" class="person">Anneli Lauhioja Tampereen yliopiston virologian professori Heikki Hyöty.

Ryhmässä on eri ammattikuntien edustajia, kuten Maija LappalainenKliinisen mikrobiologian erikoislääkäriyhdistyksestä, Timi Martelius Suomen Infektiolääkäreistä, Aija Saarinen Suomen Terveydenhoitajaliitosta, Terhi Tapiainen Suomen Lastenlääkäriyhdistyksestä ja Kirsi Valtonen Suomen Yleislääkäreistä.