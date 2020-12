Ruotsi sulki Tanskan rajan – THL:n johtava asiantuntija yllättyi kovasta päätöksestä: ”Tuntuu hieman oudolta”

THL:n Jari Jalavan mukaan Tanskan tilanne ei vielä vaikuta pahalta. Suomen täytyy kuitenkin seurata aiempaa tartuttavamman virusvariantin leviämistä tarkasti.

Entistä tartuttavampi koronaviruksen mutaatio on levinnyt Euroopassa. Ruotsi sulki Tanskan rajan.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jari Jalava yllättyi, kun Ruotsin viranomaiset päättivät sulkea Tanskan rajan. Päätös tuntui hänen mielestään kovalta.

– Sunnuntaina kansainvälisessä kokouksessa Tanskan edustaja kertoi, että he ovat löytäneet uutta koronavarianttia kymmeneltä henkilöltä. Sunnuntain tietojen perusteella uusi variantti ei kuitenkaan ole levinnyt Tanskassa. Siksi Ruotsin päätös tuntuu hieman oudolta, Jalava sanoo.

Maanantaina Jalavan korviin ei ollut kantautunut uutta tietoa Tanskan tilanteesta.

– Toisaalta olin kiinni toisissa työtehtävissä. Aloin pohtia, että onkohan Ruotsilla jotain muuta tietoa, johon en ole törmännyt vielä, hän sanoo.

Entistä tartuttavampaa koronavarianttia on löydetty eniten Isosta-Britanniasta. Jalava muistuttaa, että Isossa-Britanniassa ja Tanskassa virusten sekvensointia tehdään paljon enemmän kuin monissa muissa maissa. Sekvensoinnin avulla viruksen perimäaineessa voidaan havaita muutoksia.

Viruksen uutta varianttia on löydetty yksittäisiä tapauksia myös ainakin Hollannista, Belgiasta, Islannista ja Australiasta.

Jos koronavariantti on levinnyt Tanskassa Jalavan sunnuntaisia tietoja laajemmalle, se on Suomenkin näkökulmasta huolestuttavaa.

– Siinä tapauksessa variantti on todennäköisesti levinnyt tiedettyä enemmän Euroopassa. Silloin on riski, että joku on tuonut variantin myös Suomeen.

Koronavirustilanne on heikentynyt vauhdilla myös Baltiassa, mikä sekin aiheuttaa lisähuolia Suomen viranomaisille.

– Ei ole mitään näyttöä, että Baltian maissa olisi tätä uutta varianttia, mutta meidän täytyy varautua siihen. Esimerkiksi Liettuasta tulee joulun jälkeen Suomeen työntekijöitä takaisin lomalta, Jalava sanoo.

Onko mahdollista, että uutta virusvarianttia olisi jo Suomessa?

– On se mahdollista. Ison-Britannian ensimmäiset uuden variantin löydökset ovat jo syyskuulta ja Tanskankin marraskuun puolivälistä, Jalava muistuttaa.

THL lisää ulkomailta, erityisesti Isosta-Britanniasta, saapuneiden matkustajien koronanäytteiden sekvensointia selvittääkseen, löytyykö Suomesta uutta varianttia.

Jalavan mukaan Tanskasta Suomeen saapuvat matkustajat noudattavat tällä hetkellä samoja turvallisuusohjeita ja -määräyksiä kuin muutkin matkustajat.

– Sunnuntain tietojen mukaan tilanne uusi variantti ei ole aiheuttanut Tanskan epidemiatilanteen pahenemista. Tilannetta täytyy kuitenkin seurata ja harkita tarvittaessa erityisiä toimenpiteitä.

Millaisia toimenpiteitä tai rajoituksia Suomi voisi ottaa käyttöön, jos koronatilanne Euroopassa huonontuu entisestään uuden koronavariantin takia?

– Matkustajaliikenteen estäminen Euroopasta on tietenkin kaikista tehokkain keino, mutta siitä on myös haittaa yhteiskunnan toiminnalle. Minä en edes tiedä, mikä kaikki on juridisesti mahdollista.

– Oli kyse vanhasta tai uudesta variantista, niin samoja perusperiaatteellisia torjuntatoimia täytyy noudattaa kuin tähänkin saakka. Uusi variantti leviää tehokkaammin, mutta samoilla keinoilla se myös pysähtyy, Jalava sanoo.