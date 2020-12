Milloin kiusaaminen alkoi? Poliisi selvittää epäiltyjen keskinäisiä rooleja Koskelan teinimurhassa

Poliisin selvittää, kuinka kauan henkirikoksesta epäilty kolmikko on kiusannut uhriaan. He ovat saattaneet kohdistaa uhriin väkivaltaa jo aiemmin.

Helsingin poliisi on jatkanut niin sanotun Koskelan teinimurhan tutkintaa.

Kolmen 16-vuotiaan nuoren epäillään surmanneen ikätoverinsa tavalla, johon on kuulunut sekä nöyryyttämistä että pitkäkestoista ja voimakasta väkivaltaa. Teon uskotaan kestäneen kymmeniä minuutteja.

Kolmikon epäillään kiusanneen uhria jo pidempään. Tutkinnanjohtaja Marko Forss muotoili asian aiemmin niin, että uhria on pidetty porukassa mukana ikään kuin ”kaverina”, mutta samaan aikaan häntä on kiusattu erilaisilla tavoilla. Häneen on epäilyjen mukaan kohdistettu jo aiemmin väkivaltaa.

Poliisi on selvittänyt nyt sitä, milloin kiusaaminen on ylipäänsä alkanut.

– Tästä on tullut yhteydenottoja ja niitä on tarkisteltu viikonlopun jälkeen, sanoo tutkinnanjohtajaa tuuraava rikostarkastaja Jari Koski.

Selvityksessä on myös se, millainen rooli kullakin epäillyllä teossa on ollut. Poliisin epäilysten mukaan kolmikko on tehnyt väkivaltaa uhrille yksissä tuumin, mutta avoinna on vielä se, onko esimerkiksi joku toiminut porukan johtohahmona tai ollut väkivallassa aloitteellinen.

Muun muassa sosiaalisessa mediassa on kiertänyt sitkeä huhu, ettei kukaan olisi huomannut 16-vuotiaan uhrin katoamista. Tämä ei pidä paikkaansa.

Uhri oli sijoitettuna lastenkotiin ja hänen katoamisensa 4. joulukuuta pantiin merkille kyseisessä yksikössä nopeasti.

– Uhrista oli tehty heti lauantaina asianmukainen ilmoitus poliisille, kertoo Koski.

Uhria ei kuitenkaan löydetty ennen kuin maanantaina 7. joulukuuta, kun paikalle sattunut rakennusmies näki osittain riisutun ruumiin eräänlaisen esiintymislavan vieressä Koskelan sairaalan lähistöllä.

Henkirikoksesta epäillyt ovat olleet tutkintavankeudessa pian kaksi viikkoa.

Poliisin tiedossa on, että kaksi heistä oli käynyt teon jälkeisenä päivänä lavan luona tarkistamassa, oliko uhri vielä hengissä. Lisäksi he olivat yrittäneet peitellä jälkiään viemällä paikalta pois sinne jättämiään kaljatölkkejä.

Epäiltyjen puolustajiksi määrätyt juristit eivät ota kantaa siihen, miten nuoret ovat vastanneet syyllisyyskysymyksiin. Asianajaja Dani Palviainen sanoo kuitenkin oman päämiehensä osalta, että he vaativat vangitsemisasian uudelleenkäsittelyä vielä ennen joulua.

Itse rikoksen tutkinta jatkunee vielä pitkään. Syytteen nostamisen määräaika jutussa on vasta ensi vuoden helmikuussa.