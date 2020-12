Liikenne- ja viestintävirasto Traficom keskeytti tänään matkustajalennot Britanniasta Suomeen kahdeksi viikoksi. Isossa-Britanniassa leviää uusi ja aiempaa ärhäkämpi koronaviruksen mutaatio. Voiko siitä olla uhkaa rokotteille?

Isossa-Britanniassa leviävä koronaviruksen mutaatio ei vaaranna koronarokotteiden merkitystä, arvioi rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet Tampereen yliopistosta.

Rämet pitää todennäköisenä sitä, että ensimmäiset Suomeen saapuvat koronarokotteet suojaavat oireiselta virustartunnalta myös silloin, kun kyseessä on Iso-Britanniassa leviävä koronaviruksen ärhäkämpi mutaatio.

IS kysyi asiantuntijoilta lukijoilta tulleita kysymyksiä koronarokotteista. Voit katsoa yllä olevasta videosta, miten Mika Rämet vastasi kysymykseen viruksen uudesta mutaatiosta.

– Koronaviruksen geneettisessä koodissa on 30 000 kohtaa, ja niissä tapahtuu muutoksia. Tähän saakka ne ovat olleet sangen sattumanvaraisia. Evoluutio menee niin, että muutoksia tapahtuu. Suuri osa on merkityksettömiä, tai ne haittaavat virusta.

Nyt kyseessä on kuitenkin sellainen muutos, joka on virukselle hyödyllinen. Käytännössä viruksen mutaatio on aiempaa helpommin tarttuva. Rämet arvioi, että kehitetyt koronarokotteet ovat kuitenkin tehokkaita.

– Siinä on muutoksia myös piikkiproteiinissa, mutta näkemykseni mukaan sillä ei ole vaikutusta rokotteen toimimiselle. Kannattaa myös muistaa, että rokotteet on tehty jo keväällä ja tutkittu syksyllä. Silloin tulokset olivat hyviä. Syksyllä liikkuneisiin kantoihin rokotteet toimivat hyvin. Kyseisen Isossa-Britanniassa esille tulleen muutoksen ei pitäisi vaikuttaa näihin rokotteisiin.

Rämet alleviivaa, että rokotetutkimus on tehty huolella, vaikka aikataulu on ollut tiukka.

– Rokotetutkimus ei lähtenyt nollasta. Tiedettiin, että rokotuskohde tulee olemaan piikkiproteiini. Toinen asia oli se, että RNA-rokotteet ovat nopeita kehittää. Kolmanneksi tarve on ollut kova, joten parhaat resurssit ovat olleet käytössä ja viiveet on pyritty minimoimaan.

– Samaan aikaan on syytä muistaa, että mitään vaiheita ei ole ohitettu. On ollut eläinkokeita ja rokotekehityksen normaalit vaiheet. Viimeisen vaiheen tutkimukset eivät ole olleet normaalia pienempiä, vaan tutkimuksiin on osallistunut paljon ihmisiä.

Voit katsoa koko ISTV:n koronarokotestudion alla olevasta videosta. Lukijoiden kysymyksiin on vastaamassa myös Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.