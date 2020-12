Kynttilät syttyivät Koskelan teinisurman uhrille vuoden pimeimpänä päivänä – ”Mitä on tapahtunut, että tällainen on mahdollista?”

Kymmenet ihmiset kävivät hiljentymässä maanantain mittaan Käpylässä puistossa, jonne seurakunta pyysi tuomaan kynttilöitä.

Maanantaina on talvipäivänseisaus, vuoden pimein päivä. Synkkyyttä korostaa taivaalta vihmova kylmä sade, joka katoaa lumettomaan mustaan maahan. Mutta keskellä pimeyttä loistaa kynttilöitä joita syttyy hiljakseen yhä useampi ihmisten käydessä asettamassa niitä vuorollaan rykelmään.

Meurmanin puistossa Helsingin Käpylässä muistettiin maanantain mittaan kynttilähetkellä alueen asukkaita järkyttänyttä 16-vuotiaan pojan väkivaltaista kuolemaa.

Muutaman sadan metrin päässä puistosta Koskelan sairaalan takaa löydettiin kuolleena 16-vuotias poika, jonka kolmen ikätoverin epäillään pahoinpidelleen hyvin raa’alla ja julmalla tavalla kuoliaaksi joulukuun alussa.

Kynttilähetkellä Oulunkylän seurakunta halusi tuoda esille, ettei surun, ihmettelyn, järkytyksen tai kysymysten äärellä kenenkään tarvitse jäädä yksin.

Tilaisuudessa oli tarkoitus pitää lyhyt puhe ja kuulla musiikkia, mutta koronarajoitusten vuoksi päätettiin yhdessä poliisin kanssa luopua ohjelmasta. Sen sijaan ihmiset saivat tuoda kynttilöitä puistoon, jossa seurakunnan työntekijät olivat paikalla iltapäivästä lähtien tapaamassa ihmisiä.

– Osalle heistä tämä tapaus on voinut olla läheisempi, mutta on se järkyttänyt ja koskenut monia. Iso kysymys ihmisillä on ollut, mitä on tapahtunut, että tällainen on mahdollista? kuvaili Oulunkylän seurakunnan kirkkoherra Ulla Kosonen.

Kirkkoherra Ulla Kosonen oli sateisessa illassa tukena seurakuntalaisille ja alueen asukkaille.­

Kosonen toivoi, että vuodenvaihteen jälkeen voidaan ehkä suunnata katse tulevaan.

– Tässä on monta tasoa. Tietysti heitä, joita asia koskee on elämä nyt kertaheitolla toisenlainen. He, jotka ovat vähän enemmän ulkokehällä alkavat hiljalleen miettiä, miten arki palautuu.

Osalle puistoon saapuneista 16-vuotiaan kuolema tuli lähelle henkilökohtaisesti.

– Lapsenlapseni tuttava on seurustellut yhden näistä teosta epäillyn nuoren kanssa, kertoi Oulunkylässä asuva mies IS:lle.

Hän ei lastenlastensa vuoksi halunnut esiintyä nimellään. Tieto nuorukaisen ruumiin löytymisestä ja kolmen samanikäisen kiinniotosta järkytti, etenkin kun hänellä itsellään on kaksi samanikäistä lastenlasta.

– Vasta aamulla sain tiedon, ettei tapaus suoranaisesti koske heitä, vaikka aika läheltä liippaakin. Pääsi vähän iholle. Kun näin kuvan, missä se oli tapahtunut niin tunnistin paikan erittäin hyvin, koska olen asunut täällä kohta 40 vuotta. Siinä mielessäkin tämä koskettaa, ja varmaan Utsjokea myöten, isoisä pohti sateisen pimeässä puistossa.

Meurmanin puistosta kävi illan mittaan kymmeniä eri-ikäisiä tuomassa kynttilöitä.­

Hän kertoo, kuinka lapsenlapsensa äiti oli keskustellut pitkään aiheesta nuoren kanssa.

– Kaksi iltaa he olivat puineet tätä. Onneksi lapsenlapsillani on hyvät tukiryhmät.

Häntä pohdituttaa, miksi nuorten vakavat väkivallanteot ovat juuri tänä vuonna lisääntyneet?

– Olisiko koronalla tekemistä? Ainakin kotihälytykset ovat lisääntyneet.

Paikalla puistossa oli myös Helsingin kriisipäivystyksen työntekijöitä.­

Helsingin poliisi kertoo jatkaneensa Koskelan teinimurhan tutkintaa.

Kolmen 16-vuotiaan nuoren epäillään surmanneen ikätoverinsa tavalla, johon on kuulunut sekä nöyryyttämistä että pitkäkestoista ja voimakasta väkivaltaa. Teon uskotaan kestäneen kymmeniä minuutteja.

Kolmikon epäillään kiusanneen uhria jo pidempään.