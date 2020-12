16 vastausta koronarokotteista – asiantuntijat vastasivat lukijoiden kysymyksiin ISTV:n studiossa

Keräsimme lukijoiden kysymyksiä koronarokotteista. Studiossa rokotusasioita kävivät läpi rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet Tampereen yliopistosta ja Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Katso koko lähetys videosta.

Koronarokotteiden turvallisuus, testaus, allergiat ja mahdolliset sivuvaikutukset – monet asiat herättävät ihmisissä huolta ja kysymyksiä.

Ilta-Sanomat keräsi lukijoilta kysymyksiä ja pyysi kaksi asiantuntijaa vastaamaan niihin. Vastauksia antoivat Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet Tampereen yliopistosta.

Voit katsoa koko lähetyksen yllä olevasta videosta.

Tähän juttuun on koottu muutama keskeinen, ja monia lukijoita askarruttanut kysymys.

Estääkö rokote koronavirustartunnan?

– Rajaisin tämän koskemaan ensimmäisiä koronarokotteita. Rokotteet ovat toimineet paremmin, kuin olisin uskaltanut odottaa. Ne estävät keskimäärin 19 oireista koronatapausta 20:stä. Teho on siis erittäin hyvä – parempi kuin esimerkiksi kausi-influenssarokotteella. Mikä on ehkä vielä merkittävämpää: molempien rokotteiden suojateho vaikeaa infektiota vastaan on hyvä. (Mika Rämet)

– Tartuttavuuteen vaikuttavuutta ei vielä hyvin tiedetä, sillä sitä ei ole alkuvaiheessa selvitetty. Mielestäni on selkeää, että jos on saanut rokotteen, niin yksilö voi olla tartuttava. Suojatoimenpiteitä, kuten kasvomaskeja, suojaetäisyyksiä ja käsihygieniaa, on hyvä käyttää edelleen. Väestötasolla uskon, että se tulee vähentämään tartuttavuutta. Tämä perustuu arvioon siitä, että kun tauti on lievempi, niin virusta on elimistössä vähemmän ja vähemmän aikaa. (Mika Rämet)

Soveltuuko rokote erinäisten lääkkeiden kanssa yhteen?

– Yleisellä tasolla rokotteet ja lääkkeet kyllä sopivat yhteen. Tiedämme, että jotkin lääkkeet, kuten kortisoni ja syöpälääkkeet, voivat heikentää immuunivastetta. Peruslääkityksiä ei kuitenkaan tarvitse murehtia. (Markku Mäkijärvi)

Kauanko rokote antaa suojaa verrattuna sairastettuun koronavirukseen?

– Vastaisin, että tätä ei vielä tiedetä. Se nähdään, kun rokotteita aletaan antaa. Sairastetusta taudista tiedetään, että noin puoli vuotta löytyy neutraloivia aineita. Sairastettu koronavirus antaa siten hyvän suojan puolikin vuotta. (Markku Mäkijärvi)

– Aiemmasta SARS-CoV-1-viruksesta tiedetään, että suojavaste kesti pitkään. Ne ovat kuitenkin eri tyyppisiä tauteja. Sitä ei siis voi oikeasti tietää. Se tiedetään, että neutraloivat vasta-aineet säilyvät sairastetun viruksen jälkeen hyvin. Puolustusjärjestelmämme hienous on se, että meille jää elimistöön muistijälki ja muistisoluja, jotka reagoivat uuteen taudinaiheuttajaan nopeasti. Sitä kautta uskon, että suojateho on sangen pitkäkestoinen. (Mika Rämet)

Mitä mahdollisista sivuvaikutuksista tiedetään? Pimitetäänkö tietoa?

– Tietoa kertyy koko ajan lisää. Varsinaiset sivuvaikutukset liittyvät pistoskohtaan: arkuutta, kipua, punoitusta. Kuumereaktio on harvinaisempi. Lisäksi ovat nämä muutamat raportoidut (mutta harvinaiset) allergiareaktiot. (Markku Mäkijärvi)

– En näkisi, että tietoja pimitetään. Näkisin ennemminkin, että rokotetutkimuksia on seurattu suurennuslasilla ja on seurattu mahdollisia haittavaikutuksia. Tutkimuksia on tehty erittäin tarkasti. (Mika Rämet)

Onko mahdollista, että rokotteen ottaminen voisi haitata lasten saamista tulevaisuudessa tai aiheuttaa ongelmia lapsille?

– Puhun nyt Pfizerin ja BioNTechin rokotteesta. Sitä ei ole tutkittu raskaana olevilla. Normaalisti rokotteita tutkitaan niin, että otetaan terveitä aikuisia. Sitten laajennetaan erityisiin kohderyhmiin, eli tässä tapauksessa iäkkäisiin ja perussairaisiin. Tässä vaiheessa ei ole julkaistu tuloksia raskaana olevilla tehdyistä tutkimuksista. En kuitenkaan näe syytä epäillä, että vaikuttaisi hedelmällisyyteen. RNA on mielestäni turvallisin saatavilla oleva rokoteteknologia. (Mika Rämet)

Miksi rokotteet saatiin kehitettyä niin nopeasti? Normaalisti rokotteiden kehittäminen vie vuosia.

– Kysymys on hyvin laaja. Rokotetutkimus ei lähtenyt nollasta. Tiedettiin, että rokotuskohde tulee olemaan piikkiproteiini. Toinen asia oli se, että RNA-rokotteet ovat nopeita kehittää. Kolmanneksi tarve on ollut kova, joten parhaat resurssit ovat olleet käytössä ja viiveet on pyritty minimoimaan. Samaan aikaan on syytä muistaa, että mitään vaiheita ei ole ohitettu. On ollut eläinkokeita ja rokotekehityksen normaalit vaiheet. Viimeisen vaiheen tutkimukset eivät ole olleet normaalia pienempiä, vaan tutkimuksiin on osallistunut paljon ihmisiä. (Mika Rämet)

Suojaavatko koronarokotteet Isossa-Britanniassa leviävältä viruksen uudelta mutaatiolta?

– Koronaviruksen geneettisessä koodissa on 30 000 kohta, joissa tapahtuu muutoksia. Tähän saakka ne ovat olleet sangen sattumanvaraisia. Evoluutio menee niin, että muutoksia tapahtuu. Suuri osa on merkityksettömiä, tai ne haittaavat virusta. Nyt Isossa-Britanniassa esiintyvä muutos on kuitenkin virukselle hyödyllinen ja tekee käytännössä viruksen helpommin tarttuvaksi. (Mika Rämet)

– Kannattaa muistaa, että rokotteet on tehty jo keväällä ja tutkittu syksyllä. Silloin tulokset olivat hyviä. Syksyllä liikkuneisiin kantoihin rokotteet toimivat hyvin. Kyseisen Isossa-Britanniassa esille tulleen muutoksen ei pitäisi vaikuttaa näihin rokotteisiin. (Mika Rämet)

Miten esimerkiksi BioNTechin ja Pfizerin rokotteen kylmäsäilytyksestä (-70 astetta) pystytään huolehtimaan?

– Saamani tiedon mukaan tämän asian pitäisi olla Suomessa järjestyksessä. Meillä on riittävästi syväjääpakastimia, etenkin suurimmissa sairaaloissa ja THL:ssä. Kuljetuksessa käytetään kuivajäätä ja lämpötilaa seurataan. Asian pitäisi olla järjestyksessä. (Markku Mäkijärvi)

– RNA on hyvin herkästi hajoavaa ja samoin lipidit. Ne vaativat tosiaan kylmäsäilytyksen – etenkin RNA:n vuoksi, rokotteen toimimisen kannalta. 70 pakkasasteen lämpötila kuulostaa tietysti eksoottiselta, mutta se on aika standardikylmyys. Sitä pystytään ylläpitämään kuivajäillä. Uskon, että Suomi pystyy tämän asian hoitamaan. Rokotteet eivät myöskään tule kerralla, joten logistiikkaa pystytään järjestämään. (Mika Rämet)

Onko rokotteessa elävää taudinaiheuttajaa?

– Pfizer-rokotteessa ei ole elävää taudinaiheuttajaa. Siinä on pelkästään ohje, jolla tuotetaan viruksen osaa. Ei ole mitään sellaista mahdollisuutta, että voisi saada sitä kautta tautia. Jos on puolustusvasteeseen vaikuttava lääkitys, niin se ei ole este rokotteen ottamiselle. (Mika Rämet)

Mitä rokote pitää sisällään?

– Yleisellä tasolla siinä on RNA, joka on paketoitu lipidikalvon sisälle. Idea on se, että se pääsee solujen sisään. Yksityiskohtainen sisältö on tuoteselosteessa ja pakkauksessa. Salaisia ainesosia ei ole. (Mika Rämet)

Vaikuttaako RNA perimään?

– Ei vaikuta. Meidän perimämme on DNA:ta. RNA myös häviää elimistöstämme sangen nopeasti. Ei voi siis tulla osaksi perimää. Mietin, että onko kysymyksen taustalla huoli lapsista. Teknologia ei vaikuta perimään, joten siinäkin mielessä kyse on turvallisin rokoteteknologia. (Mika Rämet)

Vaikuttaako autoimmuunisairaus rokotteen ottamiseen?

– Pääsääntöisesti voi ottaa rokotteen, mutta kyllä tässä täytyy harkita tapauskohtaisesti. Tähän vaikuttaa myös käytössä oleva lääkitys. Ne muodostavat yhdistelmän. Hoitava lääkäri ja tarvittaessa erityisasiantuntija käyvät asian läpi. Monet voivat ottaa rokotteen ja hyötyvät siihen. (Markku Mäkijärvi)

Voiko rokotteen ottaa, jos on diabetes?

– Voi ottaa ja kannattaa ottaa. Diabetes on koronaviruksessa selkeä riskitekijä. Pidän tärkeänä, että mahdollisimman moni diabetesta sairastava ottaa rokotteen. (Markku Mäkijärvi)

Mistä tietää, että riskiryhmässä oleva pääsee eturintamassa ottamaan rokotteen? Pitääkö tehdä jotakin?

– Kun virallinen rokotusjärjestys on vahvistettu, terveydenhuoltoviranomaiset huolehtivat sen toteutuksesta. Rokotusaikoja annetaan ajanvarauksella. Ei siis tarvitse kantaa erityistä huolta itse. (Markku Mäkijärvi)

Voivatko vakavan allergisen reaktion saaneet ottaa rokotteen?

– Tiedetään, että allergisia reaktioita on tullut joitakin, myös BioNTechin ja Pfizerin rokotteesta. Tutkimusvaiheessa tällaisia ei tullut. Tutkimuksissa sai rokotteen 20 000 ihmistä, eli harvinaisista tapauksista on kyse. Allerginen reaktio on kuitenkin aina rokotettaessa mahdollinen. Siksi mahdollista reaktiota pitää olla valmiita hoitamaan, kun rokote annetaan. Se riippuu allergiasta. On tietysti hyvä seurata, kun tietoa karttuu. Itse uskon, että tiukkoja rajoituksia ei tule olemaan. Tärkeää on, että mahdolliset reaktiot ollaan valmiita hoitamaan. (Mika Rämet)

– Meidän on tietenkin odotettava, että rokotteet saava viralliset luvat. Sitten saamme tarkan koostumuksen ja tarkastelemme asiaa. Jos allerginen henkilö on pystynyt ottamaan ongelmitta muita rokotteita, niin myös koronarokotteita voi ottaa. Jos on ollut vakavia reaktioita tai sellainen allergia, joka on hengenvaarallinen, niin rokotusasia on syytä käydä läpi asiantuntijan kanssa. Allergiset reaktiot ovat joka tapauksessa olleet harvinaisia. (Markku Mäkijärvi)

Saako tietää, mitä rokotetta saa?

– Ehdottomasti. Sokkona ei rokoteta. Henkilön tulee tietää, mitä häneen on pistetty. (Markku Mäkijärvi)