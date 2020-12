Kommentti: Kun rokotteet saapuvat, tarkasti dramatisoitu näytös voi alkaa

Euroopan lääkeviraston suositus myyntilupaa varten on hieno joululahja, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Tällä viikolla Suomeen todennäköisesti saapuu noin 10 000 annoksen erä tarkoin varjeltua lääkevalmistetta: Pfizerin ja BioNTechin kehittämää lähetti-rna-rokotetta koronavirustautia vastaan. Pian sen jälkeen rokotukset alkavat Euroopan unionin jäsenmaissa samanaikaisesti.

Fanfaareja!

Näin EU osoittaa poliittista yhtenäisyyttä ja keskinäistä solidaarisuutta. Me vastaan tauti!

Näytös on upeasti dramatisoitu, kuin Wagnerin ooppera. Täynnä taikaa, jumalia ja salamyhkäisyyttä. Jokaisessa Pfizerin myyttisessä aarrelaatikossa on gps-paikannuslaite ja lämpötila-anturi, joiden avulla kuljetuksia voidaan valvoa maantierosvoilta ja syväjään sulamiselta. Suomen terveysviranomaiset ovat mukana libretossa: THL ei turvallisuussyistä anna tarkkoja tietoja rokotteiden toimitusketjusta, varastointipaikoista eikä keräilypisteistä.

” Kyllä se piikki kannattaa käydä ottamassa.

Ensimmäinen symbolinen rokote-erä on kuitenkin vain – symbolinen. Sillä voi rokottaa 5 000 ihmistä, ison joukon etulinjan hoitajia, lääkäreitä ja vanhustenhoidon henkilökuntaa. Väestötason suojan kannalta erällä ei ole merkitystä. Se alkaa kehittyä vastaa kevään mittaan, sitten kun massarokotukset voidaan pääsevät kunnolla käyntiin.

Monia kysymyksiä rokotteista on vielä auki.

Pfizerin rna-rokote antoi laajoissa kliinisissä kokeissa 95 prosentin suojatehon taudin kehittymiseltä. Vielä ei kuitenkaan tiedetä riittävän hyvin, kuinka hyvä rokotteen teho on oireetonta infektiota vastaan eikä sitä, kuinka hyvin se estää taudin transmissiota, eli tarttumista eteenpäin.

Kuinka kauan rokotteen antama suoja kestää, siitäkin tarvitaan vielä lisää tietoa. Ja siitä, millaisia harvinaisia haittoja rokote saattaa aiheuttaa, kun sitä annetaan suurille väestöryhmille. Kliinisissä, useita kymmeniä tuhansia koehenkilöitä kattaneissa kokeissa valmiste oli riittävän turvallinen – muuten se ei myyntilupaa saisi.

Hyvä kysymys on myös se, voidaanko rokotusohjelma aloittaa Pfizerin rna-rokotteella ja jatkaa toisen valmistajan adenoviruspohjaisella rokotteella. Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokote perustuu harmittoman viruksen käyttämiseen vektorina, joka vie elimistöön pätkän koronaviruksen genomia.

Analyytikkojen arvioiden mukaan Oxfordin ja AstraZenecan virusvektorirokote on se valmiste, jolla suuret väestöt rokotetaan. Syynä on se, että brittiläis-ruotsalainen AstraZeneca on valmistanut rokotettaan suuriin säiliöihin varastoon, odottamaan myyntilupaa. Pakastettua bulkkituotetta voidaan sulattaa ja pullottaa nopeasti suuria määriä – jopa satoja miljoonia annoksia.

Hiilihappojään sekaan pakattuja Pfizerin rokoteannoksia saapui terveysasemalle Madisonissa, Yhdysvaltain Wisconsinissa 14. joulukuuta. Pian niitä tuodaan Suomeen.­

Ja on vielä yksi oikein hyvä kysymys: vaikuttaako viruksen muuntautuminen rokotteen tehoon? Britanniassa, Hollannissa ja Tanskassa tavattu koronaviruksen variantti on tutkimusten mukaan tartuttavampi kuin aiemmat muunnokset. Tutkijat pitävät todennäköisenä sitä, että rokotteet purevat siihen, mutta lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan.

Rokotteisiin liittyvän epävarmuuden toivat avoimesti esille THL:n ylilääkäri ja Suomen kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän sihteeri Hanna Nohynek, ylilääkäri Tuija Leino ja erityisasiantuntija Mia Kontio suurelle yleisölle suunnatussa verkkoseminaarissa maanantaina. Tämä on rehellistä viestintää vaikeasta asiasta, ja näin se pitää tehdäkin. Rokotteet eivät ole hopealuoti tai taikasauva, jota heilauttamalla ihmiskunta pääsee tästä vitsauksesta.

Lääketiede on usein todennäköisyyksien arviointia, ei eksaktia tiedettä, jonka totuudet on hakattu graniittiin. Rokotteisiin liittyvä matematiikka on kyllä vakuuttavaa: epävarmuuksia on, mutta niitä voidaan sietää. Harvinaisia haittavaikutuksia voi joissakin tapauksissa tulla, ei niitä voida sulkea pois. Rokotteiden antamat hyödyt ovat silti – kaiken todennäköisyyden mukaan – paljon suuremmat kuin haitat. Kyllä se piikki kannattaa käydä ottamassa.