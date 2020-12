Tuomas ja Minna toteuttivat unelmansa ja muuttivat pysyvästi mökille – näin sujuu joulu luonnon rauhassa

Moni viettää joulua tänä vuonna mökillä luonnon helmassa.

Tuomas ja Minna Koskinen ovat viettäneet jo monta joulua Kymenvirran rannalla, entisessä kesäpaikassaan, joka nykyään on myös heidän vakituinen asuntonsa.­

Niin myös Tuomas ja Minna Koskinen, jotka jo muutama vuosi sitten tekivät sen, mistä monet ovat koronavuonna haaveilleet: muuttivat mökille vakituisesti.

Koskisten entinen vapaa-ajanasunto ja nykyinen koti sijaitsee Asikkalan Kalkkisissa Kymenvirran rannalla.

– Täällä me väistellään koronaa. Pitää koettaa löytää aika, milloin haetaan ruokaa marketista, ettei olisi kovin paljon väkeä liikkeellä. Jouluviikolla ei varmasti enää ole asiaa markettiin. Kaiken tarvittavan kyllä saa oman kylän kaupasta, pohtii Tuomas, joka on Minnansa kanssa viettänyt jo monia jouluja Kymenvirran rannalla.

Koskiset viettävät joulua luonnon keskellä Asikkalan Kalkkisissa, Kymenvirran rannalla.­

Tällä kertaa joulusta tulee hieman erilainen, koska lapsia ei tavata.

– Pysytään kaikki omissa nurkissamme. Molemmat lapset asuvat pääkaupunkiseudulla ja heillä on omat perheet. Jouluna he ovat yleensä pyörähtäneet tässä, mutta nyt on turvallisempaa toimia näin.

Pariskunta nauttii suuresti joulusta maaseudun rauhassa. Perinteisiä jouluvalmisteluita ei ole juurikaan tehty.

– Marttojen ohjeen mukaan kaappeja ei siivota, koska joulua ei niissä vietetä, sanoo Minna, joka taikoo taloon kyllä joulun tuoksua leipomalla.

” Jouluaterian kruunaa Lapista tullut savuporopaisti.

Hän valmistaa muun muassa joululimppua, jonka ohjeen on muokannut oman äidin ja anopin vanhoista resepteistä. Myös taatelikakun ohje on peritty äidiltä.

Limppuja ja kakkuja on normaalivuonna annettu lahjaksi myös ystäville, mutta tämä vuosi on poikkeus.

– Tässä kun kahdestaan ollaan, mitään isompaa rönsyilyä ei tarvita. Paras joululahja on se, että voi asua täällä maalla. Luonto on ympärillä ja vesi, ja kalaa on runsaasti pakastimessa, toteaa Tuomas.

Tänä vuonna joulu vietetään ihan kahdestaan.­

Kalaa Koskiset laittavat monella tavalla. Esimerkiksi graavilohen Minna valmistaa itse.

– Jouluaattona katsotaan perinteinen joulurauhan julistus, jonka jälkeen viedään Kalkkisten hautausmaalle kynttilät. Joulusauna on tietenkin tärkeä osa päivää. Jouluaterian kruunaa Lapista tullut savuporopaisti, Tuomas jatkaa.

Maisemat hivelevät silmää.­

Koskiset asuivat aiemmin Helsingissä, missä he toimivat yrittäjinä.

Vuonna 2006 he löysivät Tuomaksen lapsuudenmaisemista kivan kesäpaikan ja rakensivat siihen mökin.

Paikasta tehtiin heti sellainen, että se soveltuu ympärivuotiseen käyttöön ja täyttää omakotiasumisen vaatimukset.

–Paras joululahja on se, että voi asua täällä maalla.­

Aluksi Koskiset ajelivat Asikkalan ja Helsingin väliä, kunnes päättivät muuttaa kirjansa kokonaan Asikkalaan. Prosessi oli hankala ja kesti vuosia.

– Hienoa, että vihdoin viimein on saatu poikkeuslakiasia eteenpäin niin, että saimme muutettua tämän vakituiseksi kodiksemme. Asikkalalla tuntuu olevan tahtotilaa saada lisää väkeä kuntaan, ja se on oikein hyvä tahtotila. Kunnanjohtaja on aivan loistava tässäkin asiassa.

Koskisilla on edelleen yritystoimintaa, mutta Tuomas on jo eläkkeellä.

Molemmat ovat löytäneet Asikkalassa kiinnostavaa tekemistä, ja varsinkin Minna osallistuu monenlaiseen vapaaehtois- ja yhdistystoimintaan.

Paikka on heidän mielestään hyvin vetovoimainen.

– Päättivät säilyttää myös meidän kyläkoulun. Kyllä se voi houkutella tänne nuoriapareja, kun on kaunis maisema, vireä kylä ja oma koulu.