Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia ja johtava digitaalinen media. Etsimme kesätyöntekijöitä kesäksi 2021. Haku alkaa 6. tammikuuta. Neljä iltsulaista kertoo, millaista työ meillä on.

Ilta-Sanomissa pääset tuottamaan sisältöjä, joita seuraavat päivittäin miljoonat suomalaiset ja joista suomalaiset puhuvat. IS:n journalistit ovat kovia ammattilaisia, jotka tekevät Suomen kiinnostavinta sisältöä IS.fi:hin, ISTV:hen, painettuihin printtituotteisiin, Sanoman radiokanaville ja Ilta-Sanomien sosiaalisen median kanaviin.

Ilta-Sanomissa pääset vaikuttamaan aidosti, sillä sisältösi tavoittavat koko kansan ja kaikki ikäryhmät. Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) mukaan Ilta-Sanomat on Suomen suurin media. IS tavoittaa eri kanavissaan joka viikko noin 2,65 miljoonaa suomalaista.

Haemme kesätyöntekijöitä seuraaviin toimituksiin:

Uutiset ja yhteiskunta (mm. kotimaa, ulkomaat, rikos, Taloussanomat, politiikka, radiouutiset, Plus)

Urheilu

Viihde

ISTV

Lifestyle

TV-lehti/tv-toimitus

Visuaalinen toimitus

Töitä on tarjolla toimittajille, valo- ja videokuvaajille, videoeditoijille, kuvatoimittajille, verkon visualisteille, taittajille ja graafikoille.

Olet etsimämme hakija, jos tiedät, mikä suomalaisia kiinnostaa ja miten sisältöä tehdään modernein tiedonvälityksen keinoin mobiili edellä. Olemme kiinnostuneita monipuolisesta elämänkokemuksesta ja erilaisista koulutustaustoista. IS on valtakunnallinen media, joten eduksi on, jos tunnet Suomea ja suomalaisia myös suurten kaupunkien ulkopuolella.

Kesätyöntekijöiksi valituille tarjoamme hektisen mutta antoisan kesän toimituksessa, joka sykkii uutisia ja puheenaiheita vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Kuten IS:n digin julkaisuvastaava Nelli Lapintie (kesätoimittaja vuodelta 2019) tiivistää:

– Töissä ei ole ikinä tylsää.

Nellin ja kolmen muun iltsulaisen mietteitä työstään voit lukea lisää alta.

Kiinnostuitko? Hae paikkaa 17. tammikuuta 2021 mennessä sähköisellä hakulomakkeella. Linkin hakulomakkeeseen löydät tästä jutusta 6. tammikuuta, kun haku alkaa.

” Omia ideoita pääsee toteuttamaan alusta asti, mutta kaikkea ei suinkaan tarvitse keksiä itse.

Wilma Ruohisto, 25

Toimittaja ja kolumnisti, viihde- ja kulttuuritoimitus

Olen Wilma Ruohisto, toimittaja ja intohimoihminen Helsingin Kruununhaasta. Päädyin Ilta-Sanomiin neljä vuotta sitten Ylen leivistä. Kokemusta kirjoittavana toimittajana oli tuolloin niukasti, kiinnostusta ja intoa sitäkin enemmän. Huomasin ilokseni, että rohkeus ja uteliaisuus ovat ehkä kaikista tärkeimpiä aloittelevan toimittajan taitoja – Suomen suurimmassa uutismediassa nimittäin pääsee sukeltamaan suoraan journalismin syvään päätyyn. Omia ideoita pääsee toteuttamaan alusta asti, mutta kaikkea ei suinkaan tarvitse keksiä itse. Yksin ei jää koskaan. Tällä hetkellä työskentelen viihde- ja kulttuuritoimituksessa. Työtehtäviini kuuluu nopeaa uutistyötä, henkilöhaastatteluita, tapahtumia, reportaaseja, näkökulmakirjoituksia sekä suoria lähetyksiä niin punaiselta matolta kuin festarien takahuoneista. Olen viettänyt 24 tuntia Big Brother -talossa, haastatellut Hollywood-tähtiä Lontoossa ja hengaillut prinssi Danielin kanssa Slushissa. Olen nykyään myös yksi IS:n kolumnisteista. Uusien ajatusten, näkökulmien ja puheenaiheiden esittäminen miljoonille suomalaisille omalle sukupolvelleni tärkeistä asioista on ehkä palkitsevinta, mitä voisin tässä vaiheessa uraani toivoa. Kaikista parasta työssäni ovat kuitenkin sen parissa kohtaamani ihmiset ja tarinat. Heiltä olen oppinut kaiken ja samalla sen, ettei toimittajana ole koskaan täysin valmis.

” Kun rakastaa uutisia, on IS:n toimitus paras paikka olla silloin, kun jotakin suurta tapahtuu.

Nelli Lapintie, 29

Digin julkaisuvastaava, Ilta-Sanomien deski

Nimeni on Nelli Lapintie ja työskentelen digin julkaisuvastaavana. Toimituksessa minut voi bongata hektisestä uutisdeskistä näyttömeren takaa. Siellä editoin ja julkaisen juttuja, pyöritän etusivua ja seuraan, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Aloitin talossa vuonna 2019 kesätoimittajana ja tuuraajana kotimaan- ja ulkomaan toimituksissa. Pariin vuoteen on mahtunut paljon. Olen valvonut koronauutisten ja maailmankonfliktien parissa, seurannut erinäisiä vaaleja, lentänyt helikopterilla Bill Clintonin perässä ja selvittänyt rikollisten taustoja Tukholmassa. Toisaalta olen myös ideoinut sääjuttuja enemmän kuin osaisin myöntää sekä yrittänyt avata lukijoille verenhimoisten hyttysten sielunmaisemaa. Täällä uusille toimittajille annetaan mahdollisuuksia kasvaa ja kokeilla siipiään. Omaa erikoisosaamistaan pääsee taatusti hyödyntämään, oli se sitten nippelitietoa arkeologiasta tai vaikka k-popista. Pandemian aikaan saa vastata lukijoiden tiedonjanoon tilanteessa, jota tullaan muistelemaan niin historiankirjoissa kuin omissa keinutuoleissakin. Mikä tärkeintä: töissä ei ole ikinä tylsää. Kun rakastaa uutisia, on IS:n toimitus paras paikka olla silloin, kun jotakin suurta tapahtuu.

” Ilta-Sanomissa olen päässyt käyttämään kaikkea aiemmissa töissä oppimaani.

Lauri Silvander, 33

Videotoimittaja, ISTV

Olen Lauri Silvander ja työskentelen Ilta-Sanomissa videotoimittajana. Talossa olen ollut reilut 4,5 vuotta. Hain töitä YouTube-videolla helmi–maaliskuussa 2016 ja pääsin sillä työhaastatteluun. Työssäni olen usein kameran edessä ja liikun paljon kuvaajiemme kanssa. Teemme videoita ja suoria lähetyksiä hyvinkin erikoisissa paikoissa. Pisimmät juontamani suorat lähetykset ovat olleet 10–12-tuntisia. Videoiden aiheet vaihtelevat kevyistä hassutteluista erittäin vakaviin uutistapahtumiin. Olen seissyt useaan kertaan värjöttelemässä Linnan juhlien ovella. Työn monipuolisuus kiteytyy varmaan siihen, kun jututtaa samana iltana futari Tim Sparvia, sitten näyttelijä Martti Suosaloa ja heti perään ministereitä. Vuonna 2020 juonsin esimerkiksi koronakriisin alussa esitettyjä IS Uutisia televisioon ja syksyn Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Kevyimmästä päästä olivat puolestaan suorat lähetykset jäätelöpallojen sulamisesta ja muurahaiskeon elämästä. Tein urani alussa töitä lehdissä, radiossa ja televisiossa. Juuri ennen IS-pestini alkua olin juontajana maakuntaradiossa. Ilta-Sanomissa olen päässyt käyttämään kaikkea aiemmissa töissä oppimaani. Työ on monipuolista ja yllättävää. Arvostan sitä, että IS puhuttelee kaikkia suomalaisia.

” IS:ssä pääsee seuraamaan vierestä alan kovimpia tekijöitä, ja siinä oppii väkisinkin paljon.

Ville Touru, 26

Toimittaja, urheilutoimitus