Ilmari Kiannon pojanpoika pani itsensä likoon ikimetsän puolesta – seurakunta perui avohakkuut

Ilmari Kiannon pojanpoika Kimmo Kianto selätti seurakunnan.

Huosion harjulla Savonlinnan Kerimällä Etelä-Savossa astelee tihkusateessa huojentunut mies.

Hänelle rakas ikimetsä on pelastunut avohakkuulta, jota seurakunta rahan puutteessaan ja julkisuutta vältellen alueelle suunnitteli. Puukaupatkin oli jo tehty, mutta ne seurakunta joutui julkisen paineen vuoksi perumaan.

Huojentunut mies on korpikirjailija Ilmari Kiannon pojanpoika Kimmo Kianto, 72. Hän pani itsensä likoon Huosion puolesta samalla sinnikkyydellä, millä isoisänsä aikanaan puolusti Kainuun korpimetsiä.

– Mahtaisi olla isoisänikin iloinen, että tämä kallisarvoinen kansallismaisema säilyy jälkipolville, Kianto tuumii Huosiossa.

Hän kuuli Savonlinnan seurakunnan jo kesäkuussa päättämistä hakkuista ohimennen puhelinkeskustelussa elokuussa.

– Hyppäsin kattoon sen kuultuani. Se oli valtava järkytys minulle.

Huosion metsät ovat tulleet Kiannolle tutuiksi partioharrastuksen kautta. Hän toimi 15 vuotta aktiivisesti Salojen samoojat -nimisessä partiolippukunnassa, jolla on Huosiossa leirimaja ja metsäkirkko. Seurakunnan maalla tosin. Huosion halki kulkee myös valtakunnallinen Pyhät polut -niminen vaellusreitti. Alue on ollut iät ja ajat myös monipuolisessa virkistyskäytössä.

Kerran partiolainen, aina partiolainen. Partiolupauksen hengessä Kianto kävi puolustamaan Huosion metsiä. Hän kirjoitti lehtiin, oli yhteydessä seurakuntaan, Mikkelin hiippakunnan piispaan, kirkkohallitukseen, tuomiokapituliin, ely-keskukseen, Metsäkeskukseen, luontojärjestöihin ja kaikkiin mahdollisiin instansseihin, joiden hän toivoi vaikuttavan asiaan.

– En minä yksin tätä kaikkea tehnyt. Meitä oli tiivis kolmen hengen tiimi, joka toimi aktiivisesti joka suuntaan. Saimme myös tukea alansa parhailta asiantuntijoilta. Nettiadressin avulla paikallinen kansalaisliike levisi laajempaan tietoisuuteen.

Tieto Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksestä Huosion hakkuista meni ohi seurakuntalaisilta, sillä siitä ei tiedotettu. Hakkuusta päätettiin kirkkoneuvostossa vähin äänin, yhdellä nuijan kopautuksella yhdessä yhdentoista muun leimikon kaupan kanssa.

Mutta Pappilanmaa-tilan nimellä tehty puukauppa ei ollut mikään pikkukauppa. Parhaan, lähes 300 000 euron tarjouksen siitä oli tehnyt UPM.

– Vielä sinne jää puita halattavaksikin, oli eräs seurakunnan metsätyöryhmän jäsen perustellut Huosion hakkuita Kimmo Kiannolle. Kiannon ansiosta kaikki alueen ikimännyt säilyvät halattavina.­

Kiannon mielestä päätös ei kirkkoneuvostossa mennyt oikein. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan jäsenille on kerrottava yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista asioista ja niitä koskevista suunnitelmista sekä päätöksistä.

– Mielestäni näin iso kauppa ja 16 hehtaarin suuruinen avohakkuu arvokkaassa luontokohteessa oli asia, josta olisi pitänyt kertoa seurakuntalaisille jo suunnitteluvaiheessa. Nyt siitä ei kerrottu edes jälkikäteen. Näin seurakuntalaisilta vietiin mahdollisuus puuttua päätökseen valitusteitse.

Puukauppaa oli seurakunnan puolesta valmistellut metsänhoitoyhdistys. Sanansa oli sanonut seurakunnan metsätyöryhmä, jossa oli jäseniä talousjohdosta, kirkkovaltuustosta ja metsänhoitoyhdistyksestä.

Metsätyöryhmä oli loppuun saakka sitä mieltä, että ”asianmukaisessa järjestyksessä” tehtyä puukauppaa ei peruta.

Samaa mieltä oli myös seurakunnan talousjohto aina kirkkoneuvoston kokouspäivään asti. Vähän ennen kokousta seurakunta ja UPM kuitenkin sopivat, että Huosion kauppa puretaan ja metsäyhtiölle tarjotaan vastaava leimikko muualta. Ja metsää Savonlinnan seurakunnalla riittää. Maaseurakuntien perintönä sillä on metsiä noin 3 300 hehtaaria.

Kaikkien yllätykseksi yksimielinen kirkkoneuvosto pyörsi aikaisemman päätöksensä ja perui kaupat.

Tälle harjulle olisi seurakunnan suunnittelema avohakkuu tuonut metsäkoneet myllertämään. Kimmo Kiannon aloitteesta syntynyt kansaliike sai seurakunnan perumaan alueelta jo tehdyt puukaupat. Nyt harjumaisema säilyy jälkipolville.­

Kirkkoherra Sammeli Juntusen mukaan kirkkoneuvoston päätökseen Huosion puukaupoista sisältyi normaalit valitusosoitukset. Kauppa oli myös normaalikäytännön mukaisesti etukäteen tarkastettavana ely-keskuksessa. Se ei lausunnossaan maininnut mitään alueen luontoarvoista. Jälkeen päin ely-keskus oli kuitenkin toista mieltä.

– Loppujen lopuksi asiassa tuli onnellinen päätös. Ja onhan Huosio luontoarvoiltaan mahtava kohde. On hyvä, että se saadaan suojeluohjelmaan.

Kiannon taistelu Huosion hakkuita vastaan kesti sata päivää.

– Ne olivat minun piinaviikkojani. Mielipahaa tunsin siitä, miten kylmäkiskoisesti seurakunnan talousjohto ja päättäjät meihin Huosion puolustajiin suhtautuivat. Mutta lopputulos on tärkein. Siitä olen iloinen. Ikäviä olivat myös ne esitetyt kommentit, että kyllähän sitä on helppo toisten metsiä suojella, ja mikä oikeus muualla asuvilla ja kirkosta eronneilla on vaatia seurakunnan metsien suojelua.

– Emme me toisten metsiä suojelleet, vaan omiamme. Seurakuntalaisina olemme myös seurakunnan metsien omistajia. Ja Luojan luonto kuuluu kaikille. Ei sitä mielin määrin pidä tuhota.

Siitä Kianto on tyytyväinen, että Huosion suojelun saama julkisuus kiinnitti huomiota seurakuntien metsänkäsittelyyn yleensäkin, koko maassa.

– Monet seurakunnat ovat suuria metsänomistajia. Niiltä sopii odottaa, että ne hoitavat metsiään kestävän kehityksen ja jatkuvan kasvatuksen periaattein.

Ilmari Kianto vieraili Kimmo Kiannon lapsuudenkodissa Rantasalmella muutaman kerran. Tämä kuva on vuodelta 1949. Piippumies Ilmari Kianto oikealla. Vuoden vanha Kimmo istuu toisen isoisänsä sylissä.­

”Isoisän Jumala oli luonnossa – metsä oli hänen kirkkonsa”

Kimmo Kianto muistaa isoisänsä Ilmari Kiannon (1874–1970) kiinnostavana keskustelijana ja seuramiehenä sekä suurena luonnon ystävänä. Rakkaita Kiannolle olivat Suomussalmen korpimaisemat Kainuussa sekä Kiantajärvi, jonka rannalle korpikirjailija rakennutti asuinpaikakseen kuuluisan Turjanlinnan.

Teini-ikäisenä Kimmo Kianto sai viettää kesiään isoisänsä luona Turjanlinnassa. Hän muistaa hyvin erään juhannuksen siellä.

– Isoisä kysyi minulta, lähdenkö juhlimaan juhannusta johonkin. Kun vastasin aikoneeni lähteä, hän sanoi minulle, ettei sinne kannata mennä, sinne kun pitää viedä omat viinat. Jäin Turjanlinnaan. Istuin hänen vuoteensa reunalla pitkälle aamuyöhön ja kuuntelin hänen tarinoitaan. Harmi, ettei minulla ollut nauhuria. Sitä keskustelua olisi nyt hauska kuunnella.

Vaikka Ilmari Kianto erosi kirkosta, hän ei ollut ateisti. Hän uskoi Jumalaan, mutta vastusti kirkkoa laitoksena sekä eräitä sen uskonkappaleita.

– Isoisän Jumala oli luonnossa, metsä oli hänen kirkkonsa. Siellä hän kuuli Jumalan äänen.

Korpikirjailijana tunnettu Ilmari Kianto kirjoitti elinaikanaan yli 60 kirjaa. Kuuluisimmat niistä ovat Punainen viiva ja Ryysyrannan Jooseppi. Myös Nälkämaan laulun teksti on Kiannon käsialaa.

Kimmo Kianto tapasi isoisänsä viimeisen kerran kymmenen päivää ennen tämän kuolemaa huhtikuussa 1970. Kianto kuoli viikkoa ennen 96-vuotispäiväänsä Auroran sairaalassa Helsingissä. Hänet on haudattu Niettussaareen Turjanlinnaa vastapäätä.