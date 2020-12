Suosikkijuontaja Klaus Thomasson katosi tv:stä – tällaista on liki kaikkien tunteman ruutukasvon elämä nykyään

Ilta-Sanomat otti yhteyttä takavuosien tunnettuihin suomalaisiin ja kysyi, mitä heille kuuluu nykyään.

Imitaattori, juontaja Klaus Thomasson aloitti julkisen uransa Ylen radioalloilla 70-luvulla.

Myöhemmin hän tuli tunnetuksi monien suosittujen viihdeohjelmien juontajana Mtv:ssä.

Nykyään 68-vuotias Thomasson on virallisesti eläkkeellä. Vaikka hän on kadonnut tv-ruudusta, hän tekee yhä juontokeikkoja.

Korona-aikana työrintamalla on tosin ollut hiljaista. Monet keikat peruuntuivat.

– Luen aika paljon, hän kertoo.

Klaus Thomasson vuonna 1998. Thomasson oli koko Suomelle tuttu kasvo.­

Viimeksi hän on lukenut Antti Heikkisen kirjoittaman upean elämäkerran Kari Tapiosta.

Viihdemaailma kiinnostaa yhä. Thomasson on saanut haastatella ja spiikata lavalle huippuartisteja: Kari Tapio, Tapani Kansa, Kirka, Danny Lipsanen, Paula Koivuniemi, Eino Grön, Anita Hirvonen...

Lista on loputon.

– Olen saanut nähdä viihteen moninaisuutta, kenestä tulee tähti. Olen nähnyt sosiaalista ympäristöä, jossa artisit ovat parhaimmillaan.

Sosiaalisuus on supliikkimiehelle edelleen tärkeää. Edellisyönä Thomasson puhui puolitoista tuntia puhelimessa vanhan kaverin kanssa.­

Urheilullinen Thomasson on pitänyt aina kunnostaan huolta. Kuntosali on tuttu ympäristö. Hänellä on kotona myös pieni punttisali, jossa hän treenaa ja nostelee käsipainoja.

– Tässä iässä mikään ei ole enää niin varmaa. Ympäriltä putoaa paljon kavereita ja ystäviä. Monta kertaa on joutunut avaamaan syöpäosaston oven, kun on käynyt kavereita katsomassa.

– Täytyy olla joka päivä omasta terveydestä kiitollinen.

” Töyhtöhyyppä on vähän kärsimätön kuten ihminenkin. Sillä on antenni päässä. Se on digiajan lintu.

Omat lapset ovat jo aikuisia, 34-, 28- ja 21-vuotiaita.Vanhimmalla pojalla on 11- ja 10-vuotiaat lapset.

Lapsenlapset esittävät mielellään tansseja.

– Heillä on synnynnäinen rytmi. He ovat villejä kuin junan pillit.

– Aina kun menen heille kylään, tuntuu kuin olisin lomalla. Tulee rentoutunut olo.

Espoolaiskodin ikkunasta on mukava tarkkailla lintuja. Klaus Thomasson odottaa jo maaliskuun puoliväliä, jolloin Suomeen tulevat ensimmäiset töyhtöhyypät. Niitä hän seuraa tarkkaan.

Töyhtöhyyppä on mielenkiintoinen lintu.

– Äijähyypät kosiskelevat naaraita ja tekevät kaikenlaisia kieppejä. Jos ei onnistu, ne lähtevät Suomesta pois.

– Töyhtöhyyppä on vähän kärsimätön kuten ihminenkin. Sillä on antenni päässä. Se on digiajan lintu.

Antero Kekkonen: ”Asun yksin ja olen ylpeä siitä”

Antero Kekkonen vastaa puhelimeen kesken paperipinon järjestelyn. 74-vuotias ex-kansanedustaja kirjoittaa omaelämäkerrallista kirjaa. Muistelmista ei ole hänen mukaansa kuitenkaan kyse.

– Muistelmat kuulostavat vieraalta. Niihin liittyy intiimien asioiden käsittely, hän sanoo.

Muistelemista piisaa. Antero Kekkonen nousi julkisuuteen Yleisradion politiikan toimittajana ja teki sen jälkeen pitkän uran sdp:n kansanedustajana 1987–2007.

Kansanedustaja Antero Kekkonen 1996.­

– Tässä vähän hämmentyneenä entisenä perustuslakivaliokunnan jäsenenä olen seurannut tätä prosessia, hän sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto-tapaukseen viitaten.

– Tämä on kummallinen, aivan omalaatuinen prosessi. En puhu Haavistosta vaan tapahtumasarjasta. Siinä on piirteitä, joita en ole pystynyt ymmärtämään.

Eläkkeellä Kekkonen voi keskittyä asioihin, joihin ei ole ennen ollut aikaa. Hän on löytänyt kotinsa kirjahyllystä kirjoja, jotka ovat avautuneet uudella tavalla.

Kotkan-kodin ikkunasta avautuu merinäkymä. Se lämmittää syntyperäisen kotkalaisen mieltä.

– Muistelen kun pikkupoikana katselin merelle, ja aina ennen joulua tuli laiva. Se liikutti, kun merimiehet pääsivät kotiin jouluksi.

Joulukuu on Kekkoselle erityistä aikaa. Joulun läheisyys herkistää. Hänen vaimonsa Eeva kuoli syöpään 1986.

– Kaipuu on ikuinen.

– Yhteiset joulumuistot muuttuvat yhä kauniimmiksi ja syventyvät, mitä pidemmälle aika kuluu. Muistelen yhdessäoloa kotona. Sitä minä muistelen.

Antero Kekkonen vuonna 2007.­

Ison kerrostaloasunnon seinillä on yli kymmenen Eevan tekemää nonfiguratiivista maalausta. Ne ovat olleet esillä kaikki nämä vuodet vaimon kuoleman jälkeen.

– Ikääntyessä löydän maalauksista uusia asioita ja uusia hahmoja. Taulut luovat henkisen ilmapiirin täällä kodissani.

– Koen, että Eeva on edelleen läsnä elämässäni. Nämä kuvat muistuttavat siitä.

Taulut ovat Kekkoselle tärkeä muisto.

– Taulut ovat yksi syy, miksi olen pysynyt näin isossa lukaalissa. Täällä on seiniä tauluille.

Uutta parisuhdetta Kekkosella ei ole.

– Asun yksin ja olen ylpeä siitä, hän sanoo.

Yhteiskuntaa Antero Kekkonen seuraa yhä toimittajan näkökulmasta. Hän karttaa ajatusta, että ennen kaikki oli paremmin.

Antero Kekkonen 2013.­

Journalismin muutos on hänestä kuitenkin aivan ilmeinen.

– Kun luen lehtiä, en voi olla huomaamatta, että sosiaalinen media vaikuttaa journalismin sisältöön. Se näkyy kielenkäytössä ja aihevalinnoissa.

Yksi syy asua merenrannalla on uintiharrastus. Joulukuussa vesi on Kekkosesta jo liian kylmää.

Mutta laivat, ne kulkevat edelleen.

– Hei, tuolta tulee taas laiva, Antero Kekkonen innostuu.

Enää ei ole samanlaisia merimiehiä kuin ennen. Mutta muistot – ne pysyvät.

Jermu Laine: ”Hänen lähtönsä jätti tyhjän paikan”

Varatuomari Jermu Laine oli 70- ja 80-luvuilla lähes kaikkien tuntema Sdp:n ministeri.

Sittemmin hän siirtyi Tullihallituksen pääjohtajaksi. Laine tunnetaan myös kirjailijana.

Kirjalliset työt kiinnostavat 89-vuotiasta miestä yhä.

– Minulla on yksi artikkeli kesken, jota kirjoitan, hän kertoo puhelimessa.

Kun Ilta-Sanomat vieraili Jermu Laineen ja hänen vaimonsa Tertun luona maaliskuussa 2016, pariskunta totesi, että on vain yksi tie eteenpäin: pitää elää täyttä elämää.­

Helsingin Merihaan kodin ikkunasta näkyy meri.

Jermu Laine on ihaillut samaa maisemaa yli 40 vuotta siitä lähtien, kun hän muutti kerrostaloasuntoon vaimonsa Tertun ja heidän kolmen tyttärensä kanssa.

Elämä on muuttunut vähän yli vuodessa pysyvästi. 89-vuotias Terttu Laine kuoli elokuussa 2019.

– Asun tyttäreni kanssa, joka on omaishoitajani, Jermu Laine kertoo.

Kun Ilta-Sanomat vieraili Jermu Laineen ja hänen vaimonsa Tertun luona maaliskuussa 2016, he kertoivat, että on vain yksi tie eteenpäin: pitää elää täyttä elämää.

Pariskunta ei jäänyt surkuttelemaan, kun Terttu sairastui polioon kaksi kuukautta häiden jälkeen 1954, halvaantui ja joutui loppuelämäksi pyörätuoliin.

He olivat aina toistensa tukijoita.

Yhdessä he olivat 65 vuotta.

– Pitkä kumppanuus tiivistyi sanoihin: seikkailu yhdessä, haasteita pelkäämättä. Se oli lastemme toteamus meistä, Jermu Laine kertoo nyt.

– Terttu oli avoin ja sosiaalinen ja ystävystyi kaikkien kanssa. Ei kukaan pannut merkille, että hän oli pyörätuolissa. Jalo ihminen.

Jermu Laine oli 70- ja 80-luvuilla lähes kaikkien tuntema Sdp:n ministeri. Vuoden 1987 kuvassa Kalevi Sorsa, Toivo Yläjärvi, Veikko Pihlajamäki, Esko Ollila, Mauno Koivisto, Jermu Laine, Seppo Lindblom ja Paavo Väyrynen. Uutistapahtuma oli Sorsan hallituksen ero.­

Jermu Laine työharjoitteli Sveitsissä ja opiskeli lukuvuoden Yhdysvalloissa. Samalla perhe karttui, mutta koko poppoo oli aina mukana.

Amerikan-kodissa makuuhuone ja kylpyhuone olivat toisessa kerroksessa. Joka aamu, kun Jermu lähti luennoille, hän kantoi Tertun ensimmäiseen kerrokseen.

Silloin tällöin oli kiirehdittävä nostamaan Terttu wc:hen ja illalla takaisin vuoteeseen.

– Hän oli aina mukana vaalikampanjoissani ja matkustelimme paljon. Jatkoimme seikkailua, Jermu Laine kertoo.

Kuolema ei ollut puolisolle yllätys. Vuotta aiemmin Terttu Laineella oli todettu alzheimerin tauti.

Hän oli koko ajan kotihoidossa. Hänen tilansa alkoi heiketä viimeisinä viikkoina.

– On hyvä mieli, että hän nukkui pois kotona niin kuin oli koko ajan toivonut.

Heikkojen polvien takia Jermu Laine liikkuu rollaattorilla. Ulkona hän ei käy, mutta se ei haittaa.

– Olen matkustanut aikoinaan paljon. Kaikki riittää jo, entinen ulkomaankauppaministeri sanoo.

Joulunpyhät hän aikoo viettää kotona. Lukeminen on rakas harrastus, niin kuin se oli Tertullekin.

He olivat vuosikymmeniä tuttu näky pääkaupungin teattereiden ensi-illoissa.

– Kaikki meni niin hyvin yhteen, Jermu Laine sanoo.

– Hänen lähtönsä jätti tyhjän paikan.