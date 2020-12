Autossa viihtyvä kuttu, pelastetut katukoirat ja supersankarikissa – Lukijat lähettivät yli 150 ihanaa lemmikkikuvaa!

IS pyysi lukijoilta osana Arkeen valoa -kampanjaa lähettämään kuvia lemmikkikavereistaan, jotka tuovat iloa keskellä korona-arjen harmautta.

Ilta-Sanomien lukijat ovat lähettäneet rutkasti kuvia ja pieniä kertomuksia siitä, kuinka heidän lemmikkinsä tuovat jokaiseen päivään palan iloa. Tässä kaksikymmentä otosta. Kiitos kaikille kuvan lähettäneille!

Kanojen kanssa viihtyvä kuttu.­

Viivi on meidän lemmikkikuttu, joka on ollut meillä nyt viitisen vuotta. Hänen tarkkaa ikäänsä en tiedä, koska otin hänet tänne meille asumaan, kun hänet olisi lopetettu vanhassa paikassaan.

Viivi tulee kaikkien kanssa niin hyvin toimeen. Meidän kanat monesti nukkuvat ja istuskelevat Viivin selässä. Viivi ei ole siitä moksiskaan; päinvastoin hän nauttii, kun kanat kuopsuttaa hänen selkäänsä.

Kili käy saattelemassa lapset postilaatikolle.­

Viivi rakastaa meitä ihmisiä todella paljon. Hän siis liikkuu meidän kanssa joka paikkaan. Kun jätät auton oven auki, niin johan hän jo istuu auton penkillä. Kesäisin olemme kuskanneet Viiviä muutaman kerran auton takapenkillä. Siellä hän nukkuu tyytyväisenä, kun auto liikkuu. -Johanna

Leo-kissa on kuin Karvinen!­

Leo-kissa muistuttaa sekä ulkonäöltään ja olemukseltaan että luonteeltaan hyvin paljon Karvista. Hänelle maistuu Latz lasagnen sijasta, välillä vähän liiankin hyvin. Leo tykkää istua kuin ihmiset konsanaan, mikä usein jaksaa naurattaa ja ihmetyttää ihmisiä. -Tiia

Ihkut undulaatit.­

Meillä on neljä undulaattia: 7-vuotiaat Nella ja Leo sekä 3-vuotiaat Cecilia ja Xavi.Korona- ja kaamosaikana vielä enemmän korostuu se, kuinka meidän ihkut perheenjäsenet tuovat hymyn kasvoille korviin asti. Heille voi jutella ummet ja lammet.Tuntuu välillä, että he ovat viisaampia kuin me ihmiset. -Johanna

Karhun kakassa kierinyt veijarikoira.­

Valoa arkeen tuo koiramme Manta, kohta 10 vuotta. Kuva viime kesäiseltä marjareissulta, joka päättyi Mantan osalta karhun kakassa kierimiseen. Tosin tässä tilanteessa ei paljon valoa näkynyt meidän mielestä, mutta Mantalla oli tunnelmat kohillaan. Edellistalvena oli hyvin sairas ja oli lähellä loppuaan. Parani kaikkien ihmeeksi, ja nyt saa anteeksi nämä tyhmätkin jutut... -Eeva

Tälle pupulle maistuu ruoka.­

Esko on yksitoista kuukautta vanha belgianjätti- ja ranskanlupparisteytys kani. Esko on luonteeltaan hölmö, iloinen ja kirjainmellisesti kaikkiruokainen. Jos sipsejä taikka suklaata jättää näkyville, niin varmasti Esko on käynnyt maistelemassa. Esko on myös oman elämänsä herkkupylly sekä kova sotkemaan sitä mukaan mitä ehtii siivoamaan. Esko on tuonnut paljon iloa ja vilskettä koronan keskelle. -Krista

1-vuotias Misu on siamilainen.­

Misu on 1-vuotias itämainen kissa. Hän on erittäin hauska tapaus ja tuokin meille paljon iloa joka päivä. Näin korona-aikana ei ole ollut yksinäistä hetkeä, kun hän on kaikessa mukana. -Paula

Luonnonkauneutta karvaturrien kera.­

Rentoutumista tyttöjen kanssa luonnossa. -Miina

Liinu-kissa supersankarina.­

Iki-ihana, suloinen Liinu-kissamme poseeraa Superman-viitassaan. Hän jos mikä tuo arkeen valoa. -Virpi

Minä saan valtavasti energiaa kahdesta koirastani. Ulkoilemme paljon metsässä tai koirapuistossa palloa heitellen. Siinä korona unohtuu kun touhuaa näiden kanssa. Olenkin miettinyt jos koiria ei olisi mitä tekisin, varmaan masentuisin tai ainakin jämähtäisin sisälle. Kuvassa ovat Lampo ja Vito. -Tuikku

Ragdoll-pojat.­

Meidän arkeen valoa tuovat ihanat, halittavat ragdoll-pojat Nipsu ja Vallu. Nämä tyypit keksivät jatkuvasti jotakin puuhattavaa, silloin erityisesti kun halutaan jotakin tai on liian rauhallista, esimerkiksi ihan juoksemalla huoneesta huoneeseen edestakasin ja vähän pudottamalla tavaroita sieltä mistä irti vaan lähtee. Mutta onpa myös ihana käpertyä vilttiin sohvalle ja saada kissa viereen rapsuteltavaksi ja kehräämään, ja läheisyys todella on näiden kissojen tyyliä. -Mimmi

Arkeen valoa tuo Pablo-terrieri. Pablon kanssa seikkaillessa ei hauskoilta sattumuksilta voi välttyä. Luonto, valo ja liike on mahtava kombo, jonka avulla arki on parempaa. -Menni

Pippo on entinen katukoira, nykyinen kotikoira.­

Kun on syntynyt kadulle Romaniassa, elämä voi jäädä lyhyeksi. Toisaalta, jos onnistaa, pääsee tarhalle turvaan ja myöhemmin Suomeen omaan kotiin. Silloin on helppo hymyillä ja tuoda muillekin arkeen valoa. -Pia

Köllöttelevät kamut.­

Tässä kuvassa melkein 2-vuotiaat kaverukset Tuutikki (vas.) ja Inari (oik.). Tuutikki on leikkisä ja hyvin utelias, mielellään seuraa ja vakoilee omistajaansa. Tuutikki on myös hyvin puhelias, maukumisesta ei välillä tule loppua. Inari saattaa hämätä tuimalla ulkonäöllään, tuuhean turkin alta paljastuukin ujo ja hiljainen kissa joka rakastaa halailua ja yhdessä oloa, hyvin lempeä kolli. Yhdessä kaverukset touhuavat kaiket päivät. Luulenpa että poikien motto olisi ”kaverista pidetään huolta”. -M

Jalmari hurmaa.­

Piristää katsella kuvia lemmikeistä ja haaveilla lumisesta talvesta. Severi ja Jalmari keksivät kaikenlaista hauska päivien piristykseksi. -Timo

Parhaat kissakaverit.­

Nämä ihanat kisu tytöt Luna ja Bella tuovat meille paljon iloa ja valoa arkeen. -Taina

Tässä on Mai-koira, joka on saapunut Suomeen Espanjasta vuonna 2016. Mai on löydetty kadulta kolmen pentunsa kanssa ja heillä oli onnea matkassa, koska Auringonkoirat ry vei pesueen koiratarhalle. Pennut saivat heti kodin ja Mai hieman myöhemmin Espoosta. Mai on iloinen, hieman arka ja kotiloissa viihtyvä koira. -Maija

Mai on löytökoira.­

Vihu on tuonut liikuntaa koko perheelle,joka aamu lenkkeillään reilut puolituntia. -Mikko

Tämä on Nippe, viime vuoden oravanpentu. Olen nyt puolitoista vuotta saanut seurata hänen elämänsä. Se sai poikaset nyt kesällä ja siirsi ne pesästä toiseen ihan edessäni. Myöhemmin kun pennut olivat jo isommat, yksi niistä oli hävinnyt. Löysin sen ja huusin pitkin pihaa, jos Nippe kuulisi. Hän tuli nopeasti ja seurasi minua talon ympäri, löysi pentunsa ja tarkisti, että se oli kunnossa. Sitten tuli mulle päin ja katsoi pitkään, ihan kuin olisi kiittänyt.

Oravista tuli korona-ajan harrastukseni. Nippe on vähän kuin lemmikkini. -Catherine

Orava voi olla kuin lemmikki.­

Vein kissani Leevin eläinlääkäriin muutaman takun poistoon. Kun menin hakemaan kissaani, lopputulos oli tämä! Oli hetken hieraistava silmiä ja naurusta ei meinannut tulla loppua! -Jenna