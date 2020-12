Pertti Salovaara melkein katosi julkisuudesta – paljastaa nyt, mitä elämässä on tapahtunut

Pertti Salovaara on nähty julkisuudessa niin radiojuontajana kuin poliitikkonakin.­

30 vuotta sitten faniposti täytti Radiomafian toimituksen postilaatikot, kun radiojulkkis Pertti Salovaaran ääni villitsi kuulijat Faximafia ja Salovaara Show -ohjelmissa.

Hullujen vuosien aikana Salovaara teki myös juontokeikkoja. Niissä lyötiin yleisöennätyksiä, kun kuuntelijat halusivat tulla katsomaan, minkä näköinen mies oli äänen takana. Radiojuontajan esiintymistä saattoi seurata 5 000 ihmistä Köyliön limudiskossa tai Lohjan Tanhuhovissa.

Pertti Salovaara Radio Mafian Härdelli-kiertueella 1996.­

Sitten ura jatkui politiikassa.

Salovaara nousi eduskuntaan keskustan listalta vuonna 2003. Jatkokausi tuli vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.

Eduskuntatyötä vaikeutti vuonna 2008 alkanut sairausloma. Salovaara kertoi tuolloin kärsivänsä masennuksesta ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä.

Nykyisin Lempäälässä asuva mies vastaa puhelimeen hyväntuulisena. Vaikka Salovaara on ollut julkisuudessa viime vuosina selvästi vähemmän kuin joskus ennen, radiossa hänen äänensä on kuultu tänä syksynäkin.

– Teimme Novalle yöradiota koko syksyn. Nyt on talvitauko, mutta saimme juuri kuulla, että meillä on diilit myös ensi keväälle ja ensi syksylle. Se on freelancerille iso juttu, että tietää työt vuodeksi eteenpäin, Salovaara sanoo.

Masennuksesta ja kaksisuuntaisesta mielialahäriöstä kärsinyt Pertti Salovaara palaa jälleen radioaalloille. Tuore kuva otettiin marraskuussa.­

Salovaara kertoo, että viimeiset vuodet myös sairaus on pysynyt aisoissa.

– Viimeksi oli oireita kolme vuotta sitten. Se kertoo, että lääkkeet ovat kohdillaan ja muistaa ottaa ne.

Salovaara on myös kiertänyt puhumassa sairaudestaan.

– Pari luentoa on ollut otsikolla ”jokainen meistä voi sairastua”. Olen käynyt puhumassa mielenterveysyhdistysten kokouksissa ja erilaisissa terveyden ja hyvinvointialan tapahtumissa. Olen ollut niissä empiirisenä kokemusasiantuntijana. Tykkäsin kyllä.

Tuore kansanedustaja Pertti Salovaara vuonna 2003 lakivaliokunnan huoneessa eduskunnassa.­

Salovaara eduskunnassa vuonna 2010.­

Pitkän radiouran tehnyt Salovaara tietää, että yöradio on täysin eri laji kuin aamu- tai iltapäivälähetyksen vetäminen.

– Yöradio edellyttää enemmän sensitiivisyyttä. Yöllä ihmiset ovat herkässä mielentilassa. On äärimmäisen tärkeää pyrkiä aistimaan soittajien ja kuuntelijoiden fiilikset.

Salovaara on varma, että yöradion vetäjäksi ei opiskella – sellaiseksi synnytään.

– Sulla joko on se tatsi, tai sitten ei. Ei sitä voi opetella.

Salovaara putosi eduskunnasta vuonna 2011. Se oli kova kolaus. Asiat kuitenkin kääntyivät pikku hiljaa parempaan suuntaan. – Nyt minulla on vaimo ja pieni tyttö. On myös uusi työ, Salovaara kertoi vuonna 2015.­

Entäpä se ura Arkadianmäellä? Vieläkö sinne on kaipuuta?

– Kukaan ei ole pyytänyt ehdolle, kun tietävät jo vastauksen. Se kortti on katsottu. Sanotaan vaikka niin, että politiikka ei aina tuo ihmisen kauneimpia piirteitä esille.