THL: Tavalliset allergiat eivät estä koronarokotteen ottamista

Hallitus päättää rokotusjärjestyksestä tiistaina.

Kananmuna- tai muu ruoka-aineallergia ei estä koronavirusrokotteen ottamista. Näin sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek infotilaisuudessa.

Jos ihminen on allerginen jollekin rokotteen ainesosalle, ei rokotetta kannata Nohynekin mukaan ottaa. Pfizerin ja Biontechin rokotteen ainesosat ovat nähtävillä THL:n sivuilla.

– Rokote ei ole nähnyt ollenkaan kananmunaa, vaan lähetti-RNA on tuotettu synteettisesti. Jokaisessa rokotuspisteessä on valmius hoitaa vakava allerginen reaktio adrenaliinilla. Ei pidä siis olla huolissaan siitä, etteikö allergista reaktiota osattaisi hoitaa rokotuspisteissä, Nohynek sanoi.

THL:n ehdotuksen mukaan ensin rokotteen saavat tietyt terveydenhuollon ammattilaiset, ikäihmiset ja riskisairauksia sairastavat. Ylilääkäri Tuija Leinon mukaan tämän jälkeisestä järjestyksestä ei ole vielä selvää päätöstä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei opettajia rokoteta ensimmäisten joukossa.

THL antaa ehdotuksen rokotusjärjestyksestä maan hallitukselle, joka päättää asiasta Nohynekin mukaan tiistaina.

Lapsia ei rokoteta vielä

Koska rokotteita on tutkittu vain tietyllä osalla väestöä, ei niitä voida antaa jokaiselle ihmiselle ilman lisätutkimuksia. Tämä koskee muun muassa raskaana olevia.

– Tiedetään, että koronavirustauti on jonkin verran vaikeampi raskaana oleville kuin muille. Sitä, mihin he sijoittuisivat rokotusjärjestyksessä, on käsitelty kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä. Toistaiseksi meillä ei ole riittävästi tietoa, että voisimme suositella rokotetta raskaana oleville. Yleisestikin kaikkien rokotteiden antaminen heille on hiukan vaikeaa, Leino kertoi.

Myöskään lapsille ei ole Leinon mukaan tehty rokotetutkimuksia, joten heidän rokottamistaan ei aloiteta vielä. Toisaalta, jos lapsella on riskiä lisäävä taustasairaus, voidaan lähipiiri Leinon mukaan rokottaa. Tällä voidaan suojata riskiryhmissä olevia lapsia ja immuunipuutoksista kärsiviä.