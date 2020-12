THL:n maanantaina julkaisemien tietojen mukaan Suomessa on todettu 17 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Tautiin liittyviä kuolemia on Suomessa tänä vuonna raportoitu yhteensä 506.

Koronavirukseen liittyvistä kuolemista ja taudin vuoksi sairaalahoidossa olevista kerrottiin uusia tietoja viimeksi perjantaina. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kolmella, ja heitä on Suomessa nyt 33.

Sairaanhoitopiirien sairaaloissa olevien potilaiden määrä on noussut kahdeksalla ja on nyt 99. Kaupungin- ja terveyskeskussairaaloissa olevien potilaiden määrä on noussut seitsemällä 149:ään. Sairaalassa on siis yhteensä 281 ihmistä koronan vuoksi.

Taudin ilmaantuvuus on noussut kuuden sairaanhoitopiirin alueella verrattuna edellisiin 14 päivään. Ilmaantuvuus kertoo tautitapaukset kahden viikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden.

Ilmaantuvuus pysyi samana tai laski loppujen 15 sairaanhoitopiirin alueella.