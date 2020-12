Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan, miten korona-aika on vaikuttanut presidenttiparin työtehtäviin.

– Elämme murroskautta. Uuteen tartutaan nyt hanakasti, mutta siitä saatetaan nopeasti myös luopua, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan 1. tammikuuta 2019.

Tuolloin olisi ollut mahdotonta kuvitella, miten osuvasti nämä sanat tulisivat istumaan vuoden 2020 uudenvuodenpuheeseen. Nyt niiden kaiku soi painavampana kuin koskaan.

Vain viikko sen jälkeen, kun presidentti piti uudenvuodenpuheensa 1. tammikuuta 2020, Kiinan tutkijat kertoivat löytäneensä laboratoriotutkimuksissa uuden SARS-CoV-2 viruksen. Tuo virus tulisi kääntämään koko maailman ja tasavallan presidentin kalenterin päälaelleen.

Palataan hetkeksi joulukuuhun 2019.

Vuoden 2019 Linnan juhlat vietettiin vielä normaalioloissa.­

Joulukuussa 2019 posti-kiistasta alkanut hallituskriisi oli tapetilla. 10. joulukuuta presidentinlinnassa järjestettiin hallituksen jäähyväiskäynti ja uuden hallituksen tervehdyskäynti. Al-Holin suomalaislapset puhuttivat. Presidentin ja rouva Jenni Haukion joulukuu täyttyi tavalliseen tapaan erilaisista avajaiskäynneistä ja tilaisuuksista. Kuukauden kohokohta oli perinteinen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto. Kättely kuului kaikkien tilaisuuksien toimenkuvaan.

Vuotta myöhemmin kaikki on toisin, vaikka puheenaiheet ovat pitkälti samat.

Tämän vuoden Linnan juhlat vietettiin poikkeuksellisesti ilman vieraita.­

Nyt presidentin kalenteri on huomattavasti tyhjempi ja kirjattujen menojen edessä on sana ”etätapaaminen”. Torstaille 17. joulukuuta kirjattu ”joulutervehdyksen virtuaalinen vastaanotto” olisi herättänyt hilpeyttä vuosi takaperin.

Nyt olisi kummallista ajatella, että presidentinlinnassa järjestettäisiin lounas suurlähettiläille, kuten viime vuonna 17. joulukuuta. Kättelylle on jouduttu keksimään vaihtoehtoisia keinoja.

Paljon on muuttunut. On mahdotonta sanoa, milloin näemme seuraavan kerran viime vuotta muistuttavan presidentin kalenterin – vai näemmekö enää koskaan.

Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan Ilta-Sanomille, että erilaisia etäyhteyksiä tullaan käyttämään myös jatkossa. Useita tilaisuuksia on jouduttu perumaan niin kotimaassa kuin ulkomailla.

– Korona on luonnollisesti vaikuttanut siihen, että ulkomaanmatkoja ei ole tehty. Tästä syystä peruuntui esimerkiksi pitkään valmisteltu matka eteläiseen Afrikkaan. Myöskään muita valtio-, virallisia- tai työvierailuja ei korona-aikaan ole ollut mahdollista järjestää, Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan.

Tilanne on ollut pitkälti sama myös kotimaassa.

– Esimerkiksi tapaamiset ja puhetilaisuudet on hoidettu pääosin käyttäen etäyhteyksiä. Lisäksi vierailuja eri kotimaankohteisiin, esimerkiksi kuntavierailuja, on tehty virtuaalisesti. Myös presidentin perinteisesti isännöimät Kultaranta-keskustelut ja itsenäisyyspäivän juhla toteutettiin tänä vuonna uudella tavalla, kansliasta jatketaan.

Presidenttipari on hyödyntänyt etäyhteyksiä muun muassa vierailujen muodossa.­

Presidentin kerrotaan pitäneen ulkomailla asuviin kollegoihin yhteyttä muun muassa puhelimitse ja videopuheluin. Maailmalla kokoukset ja konferenssit on pitkälti korvattu virtuaalitapahtumilla.

– Presidentti on puhunut etäyhteydellä esimerkiksi YK:n yleiskokouksessa sekä osallistunut etäyhteyden kautta Pariisin rauhanfoorumin ja Riian konferenssin paneelikeskusteluihin. Lisäksi kirjallisia- ja videotervehdyksiä on toimitettu eri kotimaan ja ulkomaan tapahtumiin aiempaa enemmän, kanslia kommentoi.

Viime vuonna oli normaalia, että presidentti ja rouva Haukio tekivät matkoja niin kotimaassa kuin ulkomailla. Aiemmasta poikkeavat työtavat eivät ole kuitenkaan osoittautuneet hankaliksi. Kanslia ei myöskään tyrmää ajatusta siitä, etteikö uusia etätyötapoja voisi käyttää jatkossa myös pandemia-ajan päätyttyä.

– Uudenlaiset työskentelytavat on todettu toimiviksi vallitsevassa koronavirustilanteessa. On vielä liian aikaista arvioida tarkemmin, miten niitä sovelletaan tulevaisuudessa, kansliasta kerrotaan.

Vielä on kanslian mukaan hankala arvioida sitäkään, miten vallitseva koronavirustilanne vaikuttaa ensi vuoden tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

– Erilaisia etäyhteyksiä tullaan käyttämään myös jatkossa, kanslia vahvistaa.

Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan, että etäyhteydet ovat osoittautuneet toimiviksi korona-aikana.­

Rouva Jenni Haukio on vastannut muutokseen ottamalla aiempaa kantaaottavamman roolin.

Muutos on nähtävissä erityisesti Haukion Twitter-tilillä, jossa esimerkiksi ilmastonmuutos ja eläinten oikeudet ovat näyttäytyneet Haukiolle tärkeinä aiheina.

27. marraskuuta hän kysyi Twitter-tilillään, onko aika vetää johtopäätökset siitä, että Taloustutkimuksen kyselyn mukaan yli 70 prosenttia vastustaa nykyisenkaltaista turkistarhausta.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) tiedotti tuolloin olevansa ”järkyttynyt” Haukion kannanotosta ja vaati anteeksipyyntöä.

Rouva Jenni Haukio on ottanut aiempia vuosia kantaaottavamman roolin julkisuudessa. Kuva helmikuulta 2020.­

Tämä ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta, kun Haukio kohautti kannanotollaan.

Noin vuosi sitten hän sanoi Eläinsuojelugaalassa, että Suomessa vuosittain kuolevista 70 miljoonasta tuotantoeläimestä ”jokainen olisi halunnut elää”.

Keskustan kansanedustaja, puolueen tuolloinen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen kieltäytyi kutsusta Linnan juhliin vastalauseena Haukion puheille.

Paljon keskustelua aiheutti myös presidenttiparin yhteinen Lennu-koira, joka on rodultaan lyhytkuonoinen bostoninterrieri. Presidenttiparia kritisoitiin syyskuussa siitä, että nämä olivat ottaneet liian pitkälle jalostetun koirarodun. Haukio käsitteli asiaa syyskuussa Seura-lehden kolumnissaan.

– Koirien terveyden kustannuksella tapahtuva, ulkomuotopiirteisiin keskittyvä jalostus on yksiselitteisesti väärin, hän kirjoitti kolumnissaan 27. syyskuuta.

Helmikuussa 2020 Haukio esitti myös huolensa netissä leviävästä ”fake news -ilmiöstä”. Hänen mukaansa monella saattaisi olla vaikeuksia erottaa, ”mikä on totta ja mikä on jotain muuta”.

Myös hiljattain järjestetyissä Linnan juhlissa Haukio otti ensin vastausvuoroja itselleen ja presidenttipari täydensi keskustelussa ystävällisesti toisiaan.

Euroopan historian professori Laura Kolbe arvioi Ilta-Sanomille joulukuussa 2019, että Haukion ulostuloihin vaikuttaa myös se, millaisia aikoja nyt eletään. Nykyistä ilmapiiriä leimaavat Kolben mukaan jyrkät mielipiteet ja vastakkainasettelu ja painokkaampi kannanotto liittyy ajan henkeen.

1. tammikuuta 2020 pitämässään uudenvuodenpuheessa presidentti Niinistö valoi kansaan uskoa sanomalla, että ihminen on aina uskonut tulevaisuuteen. Siinäkin näyttäytyi ajan henki.

Nyt tulevaisuudenuskoa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Nähtäväksi jää, millaisena Haukion rooli näyttäytyy uudenvuoden kynnyksellä.

Presidentti Niinistö ja rouva Haukio ovat käyttäneet maskeja joutuessaan liikkumaan kodin ulkopuolella.­

Poikkeusaika on vaikuttanut myös presidenttiparin yksityiselämään – kuten muillakin suomalaisilla.

Etäyhteydet ovat olleet käytössä varsinkin kohta 3-vuotiaan Aaro-pojan ja tämän isovanhempien kesken.

Presidenttipari kertoi Ilta-Sanomille itsenäisyyspäivänä, että ainakaan vielä tuolloin he eivät olleet lyöneet lukkoon mitään joulun suhteen. Perhe joutuu pohtimaan tarkkaan, miten joulua vietetään tänä vuonna.

– Täytyy olla vähän joustavuutta nyt. Ennen kaikkea täytyy muistaa, että me jokainen rakennamme juuri nyt omaa jouluamme. Kuinka varovaisia me olemme ja kuinka paljon me ajattelemme muita ja itseämme, Niinistö pohti itsenäisyyspäivänä.

Päivittäisten etäyhteyksien lisäksi presidenttiparin arki kuluu poikkeusoloissa liikunnan parissa. Presidentti itse nauttii jääkiekon pelaamisesta, kun rouva Haukio luottaa arkiliikunnan voimaan. Myös Aaro pääsee vanhempiensa ja Lennu-koiran kanssa päivittäin ulkoilemaan.

Runoilijana ja vuodesta 2012 Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja toiminut Haukio kertoi Ilta-Sanomille helmikuussa 2019 lukeneensa Aarolle kirjoja melkein tämän syntymästä asti. Yhteinen lukuhetki toteutui niin päivisin kuin iltaisinkin. Myös presidentti Niinistö on ahkera lukija.

Aiempina vuosina presidenttiparin on myös kerrottu viettävän vapaa-aikaa muun muassa mökillään Lohjalla, jonka he ostivat vuonna 2018.