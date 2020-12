Koronapiikkiä ei marssita ottamaan ihan yhtä huolettomasti kuin influenssa­rokotetta – tällainen prosessi on rokotteen saapuminen Suomeen

Belgian Puursissa valmistettavia rokoteannoksia aletaan lentämään Suomeen heti, kun Euroopan lääkevirasto ja EU komissio antavat myyntiluvan. Se on lähellä.

Lähinnä olutharrastajien tuntema pieni Puursin kaupunki kymmenkunta kilometriä Antwerpenista lounaaseen on nyt koko maailman huomion kohteena. Ei kuitenkaan siellä pantavan väkevän Duvel-oluen vuoksi.

Panimon naapurista lääkejätti Pfizerin Puursin tehtaalta lähtevät todennäköisesti jo tällä viikolla ensimmäiset koronarokoteannokset ympäri Eurooppaa ja myös Suomeen.

Nyt odotetaan Euroopan lääkeviraston EMA:n ja Euroopan komission myyntilupaa, joka toiveikkaimmissa arvioissa uskotaan olevan selvä heti viikon alussa eli ennen joulupukin lähtöä.

Rokotteita valmistuu Pfizerin tehtaalla Puursissa.­

Rokotteita säilytetään pakastimissa Pfizerin tehtaalla Puursissa.­

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi viime viikolla, että tavoitteena on aloittaa rokotuksen kaikkialla EU:ssa samana päivänä, mikä sitonee myös Suomen kansallisen rokoteaikataulun täsmäytystä.

EU:sta irtioton tehnyt Iso-Britannia ehti jo aloittaa rokotukset samalla rokotteella pari viikkoa sitten. Euroopassa myös Sveitsi on ehtinyt antaa samalle rokotteelle myyntiluvan. Saarivaltakunnassa ensimmäisen rokotteen sai 90-vuotias Margaret Keenan.

Iso-Britanniassa ensimmäisen rokotteen sai 90-vuotias Margaret Keenan.­

Suomessa ensimmäisen koronarokotteen saa todennäköisesti Husin alueella teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja tai lääkäri. Historiaan jäävä nimi on vielä hämärän peitossa, eikä sitä haluta sen tarkemmin spekuloida.

– Meillä rokotukset aloitetaan koronan hoidon avainpaikoilla työskentelevän hoitohenkilökunnan parista, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi toteaa.

Missä ensimmäinen koronarokote pistetään, sitä ei liioin haluta avata tarkemmin.

– Vastaan tulevat turvallisuuskysymykset, mutta medialle kyllä järjestetään mahdollisuus seurata ensimmäisen rokotteen antamista, kun aika koittaa, Mäkijärvi lupaa.

Yhtenä todennäköisenä veikkauksena ensimmäiseksi rokotepaikaksi on esiin nostettu Meilalahden sairaala-alue Helsingissä.

Suomessa ensimmäisen koronarokotteen saa todennäköisesti Hus:in alueella teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja tai lääkäri.­

Ensimmäisessä erässä Suomeen saapuu lentoteitse -78-asteiseen hiilihappo- eli kuivajäähän pakattuna 10 000 ampullin erä. Sen odotetaan laskeutuvan Suomen kamaralle lähipäivinä, todennäköisesti jo ennen joulua.

Ensimmäisessä aallossa saapuva rokote-erä riittää noin 5 000 ihmisen rokottamiseen. Rokotetta pistetään kaksi kertaa. Rokoteampullit on pakattu 200 annoksen laatikoihin, jotka ympäröidään kuivajäällä.

Rokotteen säilyminen on kiinni siitä, kuinka kauan kuivajäätä piisaa ampullien ympärillä. Jos sitä on esimerkiksi kymmenen kiloa, ampullit pysyvät vaaditussa lämpötilassa karkeasti kaksi vuorokautta. Sitten kuivajää on haihtunut pois.

-70 asteessa pysyvän kylmäketjun katkeamattomuuden vaade tuo massarokotusten järjestelyihin ennen kokemattomat haasteensa. Kun ampullit on saatu rokotepaikalle, kestää vielä noin yhden vuorokauden ennen kuin rokotteen antamiseen voidaan ryhtyä.

– Ensin rokote pitää sulattaa ja valmistella, Mäkijärvi sanoo.

Tämän kaiken pitäisi tapahtua kaikissa EU-maissa jokseenkin synkronoituna, että tavoite yhtä aikaa alkavista rokotuksista toteutuisi.

Rekat kuljettavat rokotteita Pfizerin tehtaalta Puursista.­

Koronapiikkiä ei marssita ottamaan ihan yhtä huolettomasti kuin jokasyksyistä influenssarokotetta.

– Tavallisesti influenssarokotuksen on voinut mennä hakemaan ilman ajanvarausta. Sellainen ei sovi ainakaan koronarokotusten alkuvaiheessa.

Mäkijärvi muistuttaa että Suomella on vuosittain hyvät kokemukset massarokotuksista, kun sadattuhannet ihmiset ottavat influenssarokotuksen. Sitä kokemusta ja osaamista pystytään hyödyntämään koronarokotuksissakin.

Rokotteen antamisen priorisointia on tehty jo jonkin aikaa ja lista tarkentuu. Siinä tarkastellaan, ketkä kriittisestä sote-henkilöstöstä, iäkkäistä ja riskiryhmäläisistä rokotetaan ensin.

– En ole nähnyt kaikkia papereita, mutta aika lähellä valmista alkaa olla. Rokotukset saadaan käyntiin heti, kun luvat ovat kunnossa, Mäkijärvi sanoo.

Vaikka sairaanhoitopiirit aloittavat koronarokotteen jakamisen omasta henkilöstöstä ja mahdollisesti sairaaloissa hoidossa olevista potilaista, väestön laajamittaisen rokottamisen järjestäminen on kuntien vastuulla.

Mäkijärvi rohkaisee ihmisiä rokotuttamaan itsensä koronaa vastaan heti kun se omalla kohdalla tulee mahdolliseksi.

– On tärkeää ymmärtää, miten avainasemassa rokotteet ovat pandemian nujertamisessa. Sairastamalla hankittu laumasuoja kestää liian kauan ja tuo liian isot tappiot. Rokote kannattaa ottaa, kun kutsu tulee, Mäkijärvi sanoo.