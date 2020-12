Toinen palaajista oli aiemmin verrattavissa Isisin jäseneksi.

Jihadismin tutkija Juha Saarisen mielestä on vaikea arvioida, minkälaisen turvallisuusuhkan tai riskin muodostavat suomalaiset al-Holista palaavat Isis-äidit.

– Turvallisuusuhkaa on vaikea arvioida, koska heidän nykyisestä suhtautumisesta Isisiin tai jihadistiseen aatteeseen ei ole tietoa.

Palaajissa on kaksi äitiä. Heistä ei tiedetä, ovatko he radikalisoituneet vai pyrkineet irtautumaan liikkeestä.

– Toisesta tiedetään, että hän hyvin aktiivisesti osallistui Isisin virtuaaliseen toimintaan silloin, kun hän oli Twitterissä.

Sunnuntain tiedotustilaisuudessa ulkoministeriön edustaja luonnehti palaajasta, että on ollut viitteitä ideologiseen sitoutumiseen.

– Siinä vaiheessa, kun henkilö on kaksi kertaa matkustanut konfliktialueelle ja sieltä käsin hyvin aktiivisesti tuottanut Isis-myönteistä materiaalia, puhutaan henkilöstä, joka on vähintään verrattavissa Isisin jäseneksi.

Näyttöä viimeaikaisesta toiminnasta ei Saarisen mukaan ole.

Suomalaisnaisen tili hävisi verkosta kevättalvella 2015, kun Isis julisti kalifaattinsa ja julki tulivat jesideihin kohdistetut kansanmurhat ja länsimaisten toimittajien teloitukset.

Tutkija Juha Saarinen.­

Suomalaiset al-Holin palaajat tulivat samalla koneella saksalaisten leirillä olleiden kanssa. Saksassa poliisi oli konetta vastassa ja pidätti yhden saksalaisen naisen.

Saarisen mielestä Suomessa terrorismirikoksissa ei rikosvastuu näytä toteutuvan.

– Tutkijana voin sanoa, ettei meillä rikosvastuun toteutuminen ole ainakaan siitä kiinni, ettei liikehdintää ole.

Naiset jonottivat polttoainetta al-Holin leirissä huhtikuussa 2019.­

Terroristista toimintaa on vaikea todistaa, Saarinen sanoo. Vaikea on kerätä todistusaineistoa siitä, että joku on osallistunut terroristiseen toimintaan konfliktialueella.

Minkälaisia riskejä radikalisoituneiden kotiinpaluusta voi seurata?

– Totta kai suojelupoliisi tekee riskiarviot siitä, ovatko henkilöt turvallisuusuhkia vai eivät. Jos nähdään, että on syytä panna henkilöt valvontaan, varmasti valvontaa tehdään.

Suomessa terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina, Saarinen muistuttaa.

Suojelupoliisi ei pysty valvomaan kaikkia henkilöitä kaiken aikaan. Kohdehenkilöitä on nykyisin 390.