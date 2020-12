Isis-naisilla mahdollisuus saada tukea radikaalista toiminnasta irtautumiseen – jos he niin haluavat

Suomessakin tarjotaan apua ihmisille, jotka haluavat irtautua esimerkiksi uskonnolliseen ideologiaan perustuvasta väkivaltaisesta toiminnasta.

Isis-naisille on heidän itse halutessa tarjolla ns. Exit-toimintaa. –Exit-toiminta perustuu vapaaehtoisuuden ajatukseen, kertoo Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Ilkka Kantola.­

Suomeen sunnuntaina tuoduille kahdelle Isis-naiselle on heidän itse halutessa tarjolla niin sanottua exit-toimintaa. Mallia siihen on otettu Euroopassa, jossa exit-toimintaa on harjoitettu jo useiden vuosien ajan.

Tuorein Suomen hankkeista on Diakonissalaitoksen elokuussa alkanut deradikalisoitumista tukeva exit-hanke. Käynnistysvaiheen jälkeen hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla ehkäistään väkivaltaista radikalisoitumista sekä tuetaan irtautumista aatemaailmalla perustellusta väkivaltaisesta toiminnasta.

– Exit-toiminta perustuu vapaaehtoisuuden ajatukseen. Se ei tapahdu siten, että ikään kuin määrättäisiin tulemaan asiakkaaksi, korostaa Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Ilkka Kantola.

Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Ilkka Kantola.­

Exit-toiminnalla tarkoitetaan tukiprossia, jolla väkivaltaisesti radikalisoitunutta henkilöä tuetaan palaamaan takaisin yhteiskuntaan.

Exit-tuki sisältää ideologiaan liittyvää mentorointia, mielenterveyspalveluja sekä käytännön toimia, kuten tukea asunnon, työn tai koulutuspaikan järjestämisessä.

– Kaikki nämä ovat tärkeitä käytännön kysymyksiä apua hakeville. Hankkeen tavoitteena on tukea ihmisiä löytämään polun alkupäitä, jotta paluu normaalielämään olisi paitsi mahdollista mutta myös kiinnostaisi.

Naisia al-Holin leirillä huhtikuussa 2019.­

Hanketta rahoittaa EU:n sisäisen turvallisuuden rahasto. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada toiminnalle pysyvä rahoitus, jotta palveluiden saatavuus voidaan turvata.

Hankkeessa hyödynnetään tietoa ja kokemusta jo Suomessa ja Euroopassa tehdystä exit-työstä. Sen perusteella on havaittu, että järjestöillä on hyvät mahdollisuudet toimia siellä, missä viranomaistoiminta loppuu tai luottamus viranomaisiin ei ole vahva.

Viranomaispuolella vastaava exit-toimintaa on vuodesta 2018 lähtien ollut keskusrikospoliisissa.

– Meillä on kaksi tuotetta: järjestäytyneeseen rikollisuuteen keskittyvä exit ja radikalisoitumiseen kohdistuva exit, kertoi Suomen Exit-toiminnan johtaja, rikoskomisario Antti Hyyryläinen IS:lle kesäkuussa.

Ilkka Kantolan mukaan myös Diakonissalaitoksen hankkeessa on kaksi kohderyhmää: uskonnolliseen tai poliittiseen ideologiaan perustuva väkivaltainen radikalisoituminen.

– Uskoisin, että informaatio meistä välittyy heille (Isis-naisille), jos poliisi katsoo tästä voivan olla hyötyä.