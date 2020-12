Miksi radikaalia islamia ihannoiva ja Isisin hirmutekoja ylistävä nainen kotiutettiin Suomeen? ”Somepostaus ei voi olla sellainen perustelu...”

Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner sanoi, että äitejä ja lapsia ei ollut mahdollista erottaa toisistaan.

Ulkoministeriö kotiutti Koillis-Syyriassa olevalta al-Holin pakolaisleiriltä sunnuntaina kaksi naista ja heidän kuusi lastaan. Al-Holin leirillä on pidetty Isisin sortuneesta kalifaatista evakuoituja naisia ja lapsia.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun al-Holista on kotiutettu aukuisia Suomeen.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan toinen Suomeen tulleista naisista on kirjoittanut sosiaaliseen mediaan radikaalin islamin ideologiaa ihannoivia ja Isisin hirmutekoja ylistäviä viestejä.

Somalialaissyntyinen, 31-vuotias ”Äiti Terroristina” tunnettu nainen muun muassa kertoi olevansa iloinen ja puhui hyväksyvästi amerikkalaisen toimittajan James Foleyn vuonna 2014 tapahtuneesta julmasta ja raa’asta julkisesta mestauksesta.

– En kerro yksittäisestä henkilöstä mitään. Yleisesti ottaen vuosia sitten tapahtunut ideologiseen sitoutumiseen viittaava aktiviteetti voi sinänsä olla häiritsevää. Jos se on pelkästään mielipiteenilmausta, joka on aika kauan sitten tapahtunut, niin silloin se yksinään ja itsessään ei tietysti voi ohittaa lapsen perusoikeuksia, ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner perusteli.

– Somepostaus vuosia sitten ei voi olla sellainen yksittäinen peruste, jonka pohjalta jätämme lasten perusoikeudet toteuttamatta ja koko perheen leirille. Täytyy tietysti huomata se, että tässä on aika paljon aikaa kulunut ja meillä on myös aika paljon uutta tietoa ja käsitystä, missä näiden henkilöiden ajatusmaailma menee, Tanner lisäsi.

Mukana sunnuntain kotiutuslennolla ollut Tanner sanoi, että hän teki päätöksen yksin muilta viranomaisilta, muun muassa keskusrikos- ja suojelupoliisilta saatujen tietojen ja omien toimivaltuuksiensa perusteella.

– Pohdinta ja riskiprofilointi ovat minun tehtäviäni. Yksi viranomainen tekee yksittäistä henkilöä koskevat päätökset ja myös vastaa niistä omalla nimellään ja kasvoillaan, Tanner sanoi.

Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner osallistui tiedotustilaisuuteen etäyhteydellä, sillä hän oli aikaisin aamulla palannut Suomeen kotiutettujen naisten ja lasten kanssa samalla lennolla.­

Tanner myös korosti, että sellaista vaihtoehtoa ei ollut, että Suomeen olisi kotiutettu pelkästään äidin lapset ja äiti jätetty leirille.

– Lasten erottaminen äideistään ei ollut oikeudellisesti eikä tosiasiallisesti mahdollista. Oikeudellinen erottaminen olisi vaatinut jonkinlaisen lastensuojelujärjestelmän päätöksen, ja sellainen ei tietenkään ollut mahdollista taistelujen jälkeen siviiliväestöstä kootulla leirillä, jota hallinnoi ei-valtiollinen toimija vieläpä asevoimin. Ja tosiasiallisesti kurdihallinto ei antanut erottaa lapsia äideistään, Tanner kuvasi.

Näin vaihtoehdoiksi jäivät vain koko perheen jättäminen leirille tai koko perheen tuominen Suomeen. Ja lasten perusoikeudet käänsivät vaakakupin koko perheen kotiuttamisen puoleen.

– Suomen viranomaisella on perustuslailliset velvoitteet turvata suomalaisten lasten perusoikeudet. On otettava huomioon ensisijaisesti lasten etu. Jos sellainen on mahdollista, se on velvoite. Ei ole vaihtoehtoja!

Al-Holin leiriä ylläpitävä kurdihallinto ei salli, että äidit ja lapset erotetaan toisistaan. Se ei ollut ulkoministeriönkään näkemyksen mukaan mahdollista.­

Tanner myöntää, että huoli turvallisuuskysymyksistä on perusteltu. Hän silti korostaa, että taustalla on huolellinen ja vakava kokonaisturvallisuusharkinta.

– Minun tehtäväni on sovittaa yhteen turvallisuuskysymykset ja mahdolliset -riskit sekä lastensuojelulliset ja -oikeudelliset asiat. Tehtävä ei ollut kovin helppo.

– Sunnuntaina kotiutetuista minun tietooni ei ole tullut kuitenkaan mitään sellaista turvallisuusuhkaa, että äiti ja lapset olisi pitänyt mieluummin jättää sinne, Tanner painotti.

Tanner myös korosti Suomen kansalaisen perustuslaillista oikeutta tulla Suomeen kenenkään sitä estämättä.

Hänen mukaansa henkilöt oli parempi kotiuttaa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

Olot al-Holin leirillä ovat karut ja ankeat.­

– Mitä pidempään lapset kasvavat leirillä, sitä vaikeampi on päästä irti radikaalista ajatusmaailmasta. Riski kasvaisi koko ajan. Ja jossakin vaiheessa nämä suomalaiset henkilöt palaisivat Suomeen joka tapauksessa. Ei ole sellaista mahdollisuutta, että heidät voitaisiin unohtaa Koillis-Syyriaan. Leirille tapahtuu jossakin vaiheessa jotakin, aidattu alue aavikolla ei ole pysyvä ratkaisu, Tanner huomautti.

– Kumpi on parempi ratkaisu: kotiutua pian ja päästä mukaan suomalaiseen varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmään vai kotiutua 5–15 vuoden kuluttua aikuistuttuaan ja vietettyään koko lapsuusikänsä konfliktialueella? Tanner kyseli.

Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä sanoi, että poliisi tekee jokaiselle Suomeen palaavalle esiselvityksen, ja jos esiselvityksen perusteella löytyy perusteita rikollisesta toiminnasta, valtakunnansyyttäjänvirasto päättää esitutkinnan aloittamisesta.

Tannerin mukaan Koillis-Syyriaan jäi vielä ”noin 15 suomalaista lasta ja noin puolenkymmentä äitiä”.

– Tehtävä on kesken niin kauan kuin suomalaislapsia alueella on. Siellä on hätätila ja hengenvaara päivästä toiseen.