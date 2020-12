Suomessa asuu terrorismin tukijoita

Suojelupoliisin vuosikirjan mukaan Syyrian ja Irakin konfliktialueella on yhä Suomesta matkustaneita miehiä, naisia ja lapsia.

”Suomessa asuu heihin sidoksissa olevia ihmisiä, jotka tukevat tai kannattavat terroristista toimintaa”, Supo arvioi.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on Suomessa 370. Supon mukaan heitä ovat esimerkiksi ”potentiaalinen yksittäinen radikalisoitunut iskijä, kansainvälisesti verkostoitunut taistelija, vaikutusvaltainen ja karismaattinen yllyttäjä, Suomeen mahdollisesti palaava vierastaistelija ja mahdollinen merkittävä rahoittaja.”

Keskusrikospoliisi on kirjannut viimeisen viiden vuoden aikana kymmenkunta rikosilmoitusta, joissa yksin tai yhtenä nimikkeenä on ollut värväys terrorismirikoksen tekemiseen. Niistä yksi johti oikeudenkäyntiin, jossa tuomio oli vapauttava.

Puolessa tapauksista poliisi on päättänyt jutut siirtämättä niitä syyttäjälle, koska näyttöä värväyksestä ei ole saatu. Epäiltyä henkilöä ei ole ollut tutkinnan jälkeen syytä epäillä rikoksesta.

Muutama tapaus on edelleen avoinna, koska epäilty on poistunut maasta eikä häntä ole tavoitettu etsintäkuulutuksista huolimatta. Muutama tutkinta on keskeytetty, koska on saatu epävirallinen tai vahvistamaton tieto siitä, että epäilty on kuollut konfliktialueilla.