HS ja Yle: Al-Holin koneessa tulivat Isis-Sanna ja ”Äiti Terroristi” – tämä naisista tiedetään

Al-Holin leiriltä tuli Suomeen ensimmäisen kerran aikuisia – kaksi radikaaliin islamiin kääntynyttä äitiä.

Ulkoministeriö kotiutti Luoteis-Syyriassa olevalta al-Holin pakolaisleiriltä sunnuntaina kaksi naista ja heidän kuusi lastaan. Al-Holin leirillä on pidetty Isisin sortuneesta kalifaatista evakuoituja naisia ja lapsia.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun al-Holista tulee aikuisia Suomeen. Aiemmin Suomi on kotiuttanut leiriltä kaksi orpolasta. Sen lisäksi Suomen viranomaiset ovat auttaneet leiriltä omin avuin paenneita naisia ja lapsia pääsemään perille Suomeen.

Helsingin Sanomat ja Yle kertoivat, että kotiutetut aikuiset ovat Isis-Sannana ja ”Äiti Terroristina” tunnetut naiset. HS:n mukaan suojelupoliisi pitää kotiutettuja ”turvallisuusuhkana”.

Nykyisin 47-vuotias Sanna oli al-Holin leirillä neljän lapsensa kanssa. Kaakkois-Suomesta kotoisin oleva Sanna meni vuonna 2001 naimisiin itseään kahdeksan vuotta nuoremman marokkolaisen miehen kanssa kanssa. Häitä juhlittiin Suomessa ja suomalaisessa kirkossa.

Kuvakaappaus Sannasta uutiskanava CNN:n haastattelusta.­

Sanna on kertonut kääntyneensä muslimiksi vuonna 2005, eli se tapahtui vasta noin neljä vuotta avioliiton solmimisen jälkeen.

Pariskunta asettui pääkaupunkiseudulle, jossa he elivät tavallista suomalaista elämää. Mies työskenteli LVI-alalla, Sanna oli kotiäiti. Perheeseen syntyi kolme lasta vuosina 2006–12.

Jonkin aikaa esikoisen syntymän jälkeen Sanna alkoi käyttää hiukset peittävää huivia ja mies kasvatti huomattavan parran. Muuten he käyttäytyivät edelleen normaalisti.

Parille tuli kuitenkin avioero, ja helmikuussa 2015 Sanna muutti lapsineen äitinsä kotiin. Saman vuoden aikana hän oli kuitenkin jo Syyriassa kolmen lapsensa kanssa. Sanna ja lapset päätyivät Isisin kalifaatin maille.

Sannan vaiheista Syyriassa tiedetään vain se, minkä hän on itse kertonut toimittajille. Al-Holin leirillä Sanna oli puhunut mm. National Geograpichille ja CNN:lle.

Artikkelin yläpuolella olevalla videolla on Sannan haastattelu, joka on julkaistu alun perin CNN:ssä vuonna 2019.

Sannan mukaan hän oli asunut ensin Manbij’ssa, joka oli Isisin vallassa tammikuusta 2014 kesäkuuhun 2016 ja siirtynyt sen jälkeen Isisin viimeiseen tukikohtaan Baghuziin, jossa hän oli antautunut kaupunkia piirittäneille kurdijoukoille ja päätyneensä al-Holiin.

Ei ole tarkkaa tietoa, kauanko Sanna tarkalleen al-Holissa vietti, yli 1,5 vuotta joka tapauksessa. Maaliskuussa 2019 Sanna kertoi CNN:n artikkelissa haluavansa palata Suomeen mutta korosti, että matka olisi pitkä ja mutkikas.

Toimittajien raporttien mukaan Sanna oli avioitunut Syyriassa uudelleen, ja myös hänen 13-vuotiaan tyttärensä Sumayan kerrottiin olevan naimisissa.

Sannalla oli mukanaan neljä lasta, joista yksi on siis oletettavasti syntynyt Syyriassa. Sanna kertoi miehensä kuolleen auto-onnettomuudessa. Miehen todellisesta kohtalosta ei ole todisteita.

Toisesta suomalaisnaisesta, Äiti Terroristista tiedetään paljon vähemmän.

Nyt 31-vuotias somalialaissyntyinen nainen matkusti Syyriaan ensimmäisen kerran vuonna 2013 suomalaisen miehensä kanssa. Hän oli tuolloin 24-vuotias.

Pariskunta kuitenkin erosi, ja nainen palasi Suomeen alkuvuodesta 2014. Vielä saman vuoden aikana hän matkusti uudelleen Syyriaan, tällä kertaa Isisin hallitsemalle alueelle.

Hän oli aktiivinen Twitterissä, ja hän lähestyi viestinnässään usein elämää ja uskonnon kysymyksiä naisen perspektiivistä. Nainen osoitti myös aktiivisesti kannattavansa Isisin äärimmäistä väkivaltaa.

Syyriassa ollessaan hän päivitti sosiaalisen median tilejään, joilla hän muun muassa ylisti Isisin ideologiaa ja puhui hyväksyvästi amerikkalaisen toimittajan James Foleyn julkisesta mestauksesta.

Al-Holin leirillä on ollut yhteensä 11 aikuista suomalaisnaista. Naisista kolme on niin sanottuja kantasuomalaisia. Heillä on yhteensä 33 lasta. Kaikkien osalta ei ole tiedossa, ovatko he enää al-Holin leirillä tai ylipäätään edes elossa.