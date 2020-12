Brexitin uskotaan aiheuttavan isoja ruuhkia loppuvuoden pakettitoimituksiin

Isot verkkokaupat ovat varautuneet brexitiin siirtämällä varastojaan Manner-Eurooppaan.

Brexitin odotetaan aiheuttavan isoja ruuhkia Britanniasta tuleviin ja sinne meneviin pakettilähetyksiin loppuvuonna. Brexitin siirtymäkausi on päättymässä vuodenvaihteessa, jonka jälkeen tavaralähetykset Suomen ja Britannian välillä on tullattava. Moni pyrkiikin tekemään tilauksensa ennen määräaikaa.

– Rekkaliikenne, toimitus kanaalin yli, saattaa hyvinkin ruuhkautua ja lentokapasiteettia on koronatilanteeseen liittyen varsin vähän, arvioi tilannetta STT:lle Postin kansainvälisen pakettipalvelun johtaja Sami Finne.

Finnen mukaan Britanniasta nyt tilatut paketit eivät ehdi välttämättä perille enää tämän vuoden aikana.

– Joistain verkkokaupasta voi hyvinkin tulla, välttämättä ei kaikista. Siihen kannattaa varautua, että siellä voi viivästyksiä lähitulevaisuudessa olla.

Vaikka paketti viipyisi matkalla yli vuodenvaihteen, ei sitä kuitenkaan tarvitse tullata tai maksaa siitä arvonlisäveroa, jos paketti on lähtenyt liikkeelle verkkokaupasta ennen tammikuun 1. päivää.

Finne ennakoi, että vuodenvaihteen jälkeen lähetysmäärät Britanniasta tulevat varmuudella vähenemään. Isoimmissa brittiverkkokaupoissa asioiva kuluttaja ei eroa välttämättä kuitenkaan huomaa. Finnen mukaan brexitin takia moni verkkokauppias siirtää varastojaan Manner-Eurooppaan.

– Suuri osa isoista verkkokaupoista on tehnyt käytännössä sellaisen ratkaisun, että niillä on kaksi varastoa. Eli se, mikä lähettäisiin tänään Britanniasta, niin jatkossa samasta verkkokaupasta tilattu tuote voidaankin lähettää vaikka Saksasta, Puolasta tai Belgiasta.

Postissa tahkottu pakettiennätyksiä

Kotimaassa pakettiliikenne on ollut tänä vuonna erityisen vilkasta, ja Postissa pakettiennätyksiä on rikottu tänä vuonna jo kahteen kertaan. Posti ennakoi, että uusi ennätys syntyy jälleen tällä viikolla.

– Maanantai oli kaikkein suurin maanantai ikinä ja tiistai oli kaikkein suurin tiistai, samoin oli keskiviikko. Eli kyllä me uskotaan, että tästä tulee kaikkien aikojen ennätysviikko, Finne arvioi.

Tuorein ennätys tehtiin viikolla 49, jolloin Postin kautta lähetettiin 1,9 miljoonaa pakettia.

Kotimaan paketit on Finnen mukaan saatu toimitettua tähän mennessä normaaliin tahtiin perille, eli isoimpiin keskuksiin noin yhdessä arkipäivässä. Pohjoisessa toimitusaika voi olla hieman pidempi.

– Vaikka volyymit ovat isoja, porukka on tehnyt meidän tuotannossa äärimmäisen hyvää työtä. Uskomme, että nopeat toimitukset tulevat jatkumaan.

Ulkomaan toimituksissa on sen sijaan ollut viivästyksiä muun muassa koronapandemiasta johtuen, joihinkin maihin toimitukset ovat olleet kokonaan poikki. Muun muassa lähetyksissä Yhdysvaltoihin on ollut viikkojen viiveitä, koska lentoja maahan on peruttu.

– Yhdysvaltojen lennoissa on nyt ennakoitu viikon kahden taukoja, ja USA:n rajavalvonta (tulli) toimii tällä hetkellä äärirajoilla ja on ruuhkautunut. Eli jos sinne pakettia lähettää, niin aikaa on hyvä varata kuukauden verran. Toivomme, että vuodenvaihteen jälkeen tilanne normalisoituu ja saadaan taas matkustajakoneet Yhdysvaltoihin liikkeelle.

Myös Matkahuollossa ennätysvilkas vuosi

Matkahuollon kautta liikkuu tällä hetkellä vajaa miljoona lähetystä viikossa, kertoo STT:lle pakettipalveluiden johtaja Kati Nevalainen.

Määrä on kasvanut viime joulusesongista noin 20 prosenttia. Jo viime joulu oli Matkahuollolle ennätyksellinen Postin lakon vuoksi. Nevalaisen mukaan postilakko toi Matkahuollolle satoja uusia sopimusasiakkaita, jotka ovat jatkaneet asiakkaina myös tänä vuonna.

– Pakettimäärämme ovat tänä vuonna kasvaneet yhteensä yli 30 prosenttia sekä postilakon että koronan johdosta. Myös kuluttajat ovat pakettilähetyksissään valinneet meitä aiempaa useammin, hän sanoo.

Ennätyskiireestä huolimatta paketit on Nevalaisen mukaan saatu perille pääasiassa normaalien toimitusaikojen puitteissa.

– Alueellisia päivän tai parin viiveitä on voinut tulla, jos on ollut kovin ruuhkaisia noutopisteitä eikä paketteja ole saatu jätettyä noutopisteisiin. Kuljetusaikataulut eivät ole venyneet pakettiruuhkasta huolimatta.