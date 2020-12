Kommentti: saatanko isoäitini hengen­vaaraan vai lukittaudunko pieneen yksiööni? Yksin­asuvan joulu on raastava

Monet yksinasuvat pohtivat nyt, voiko jouluksi matkustaa kotiin perheen luo. Tämä on kipeä kysymys, johon ei ole antaa yhtä oikeaa vastausta, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Viimeiset 24 vuotta olen voinut luottaa jouluaaton perinteisiin kuin vuoreen. Perheessäni joulua on vietetty aina samalla tavalla ja kellontarkalla aikataululla. Aattoaamu alkaa riisipuurolla ja varsin pian sen jälkeen lähdemme yhdessä äitini, isäni ja isosiskoni kanssa viemään kynttilät isovanhempiemme haudoille. Joulurauhan julistus, aaton hartaus paikallisessa kirkossa ja jouluillallinen rytmittävät perheemme päivää vuosi toisensa jälkeen. Juuri perinteiden vuoksi rakastan joulua niin paljon. Vaikka maailma ympärillä muuttuu, perinteet säilyvät.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa koskaan korona on laskenut tumman varjon joulunviettoni ylle. Minä ja siskoni kun asumme molemmat Helsingissä, jossa tilanne viruksen suhteen on ollut jo pitkään pahempi kuin missään muualla Suomessa. Vanhempani kuin myös lähes koko muu sukuni asuvat puolestaan Kouvolassa, jossa tartuntoja on havaittu huomattavasti vähemmän. Viikkojen ajan olen käynyt aiheesta kiivasta keskustelua omassa mielessäni. Onko matkustaminen kotiin tällaisena aikana hyväksyttävää vai puhtaasti itsekästä?

Ajatukseni konkretisoituivat aivan hiljattain, kun altistuin itsekin koronavirukselle. Odottaessani kuumeisesti tietoa mahdollisesta tartunnastani, oli päällimmäisenä mielessäni juurikin joulu. Pelkkä ajatus siitä, että viettäisin jouluni täysin eristyksissä, ilman perhettäni ja pieneen kantakaupungin yksiööni kahlittuna, sai palan nousemaan kurkkuun. En tule koskaan unohtamaan äitini ilmettä kertoessani hänelle videopuhelun välityksellä, että ensimmäistä kertaa 24 vuoteen en ehkä pääsisi jouluksi kotiin.

Joulu mielletään perheen yhteiseksi juhlaksi, jolloin nautitaan yhteisestä ajasta ilman kiirettä ja jaetaan lahjoja rakkaimmille. Tänä vuonna mahdollisuus lähteä joulunviettoon perheen luokse on kuitenkin evätty monilta. Yksinasuvia ihmisiä on vähintäänkin epäsuorasti kehotettu jäämään jouluksi kotiin eikä matkustamista toisille paikkakunnille suositella. Monella yksinasuvalla nuorella edessä saattaa olla ensimmäinen joulu poissa perheen luota. Sen kurjuutta ei tule vähätellä.

On toki hyvä muistaa, että myös ennen koronaa Suomessa on ollut paljon ihmisiä, jotka eivät suinkaan odota joulua innoissaan. Jos ihmisellä ei ole ketään, kenen kanssa katsoa aattona joulurauhan julistusta tai kenelle ostaa joululahjaa, voi aatto tuntua jopa vuoden raskaimmalta päivältä. Kun tähän yhtälöön lisätään vielä sosiaalinen media, jossa muut jakavat samaan aikaan kuvia ja videoita rakkaudentäyteisistä perhejouluista, uskallan väittää, ettei mikään muu juhlapyhä iske yksinäisiin ihmisiin yhtä kipeästi kuin joulu.

Siihen, onko tänä vuonna itsekästä suunnata joulunviettoon muualle, ei minulla ole antaa yhtä oikeaa vastausta. Itse en kuitenkaan hyvällä omalla tunnolla voi kutsua itsekkääksi ketään, joka kaipaa kotiin perheensä luo tällaisena aikana. Kun on koko elämänsä tottunut viettämään joulua läheisten ja rakkaiden ympäröimänä, on inhimillistä, ettei siitä halua luopua. Ainakaan itse en haluaisi.

Samaan aikaan tulee kuitenkin punnita kotiinlähtöön liittyviä riskejä. Olenko varmasti tehnyt kaikkeni, etten olisi altistunut virukselle? Kuinka monen ihmisen terveyden asetan vaakalaudalle, jos nyt lähden kotiin? Voisinko ehkä olla tällä kertaa tapaamatta iäkästä isoäitiäni ja muistaa häntä muilla tavoin näin joulun pyhinä? Kysymysten lista on loputon.

Te, jotka ette tänä vuonna syystä tai toisesta pääse jouluksi kotiin, sympatiani ovat puolellanne. Te, jotka suosituksista huolimatta matkustatte perheidenne luokse, ymmärrän ratkaisunne. Uskon, että jokainen tuntee lopulta sydämessään, mikä on oikein.

Sillä ellemme tarkastele joulun sääennustetta, ovat asiat harvoin mustavalkoisia.