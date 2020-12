Paikallaolijoiden mukaan koronatestiin oli jonottanut lauantain vastaisena yönä satoja ihmisiä. Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan testeihin oli hakeutunut Helsinki-Vantaalla enemmän matkustajia kuin oli osattu arvioida.

Moni Suomeen lauantain vastaisena yönä matkustanut kohtasi ikävän yllätyksen, kun heidät käännytettiin koronatestausjonosta koteihinsa useamman tunnin odottelun jälkeen.

Yksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla testiin jonottaneista oli Espanjassa asuva Pinja Lehtiluoma. Hän lensi ystävänsä kanssa perjantaina Suomeen joulunviettoon, ja koronatestiin heidän oli tarkoitus mennä heti lentokentällä.

Kone oli kentällä puolen yön jälkeen, ja Lehtiluoma ystävineen ohjattiin jonoon koronatestausta varten.

– Kun olimme siinä yli tunnin jonottaneet, meille ilmoitettiin, että Huslabin työntekijät lähtevät nyt kotiin, eikä testejä enää tehdä, hän kertoo.

Lehtiluoma kertoo tunnelman testijonossa olleen turhautunut. Jonottajien joukossa oli myös vanhempia pienten lastensa kanssa.

– Aika lailla ärräpäitä siellä lenteli, hän sanoo.

Lehtiluoma arvioi, että satoja ihmisiä lähti kentältä koteihinsa ilman testausta.

Hän kertoo muiden jonossa olleiden kyselleen testauspisteen työntekijöiltä, eivätkö nämä olleet varautuneet suureen ihmismäärään, johon nämä olivat vastanneet, että työntekijöitä olisi, mutta Helsinki-Vantaan lentokenttä ei ole tehty jonottamista varten.

Ilta-Sanomiin otti yhteyttä myös toinen Helsinki-Vantaalla koronatestiin lauantain vastaisena yönä jonottanut lukija. Hän haluaa pysyä jutussa nimettömänä.

Frankfurtista Suomeen lentäneen matkustajan mukaan useita lentoja saapui Helsinki-Vantaalle eri puolilta Eurooppaa kello 23 jälkeen. Kaikki lennoilta saapuneet ohjattiin jonoon, jonka pituudeksi hän arvioi monta sataa metriä. Kahdelta yöllä Huslabin henkilökunta ilmoitti, että testaukset lopetetaan.

– Alkoi hirveä älämölö. Ihmiset hermoilivat, miten tästä eteenpäin jatketaan, eikä sieltä tullut mitään vastausta. Joukossa oli paljon lapsiperheitä, jotka olivat tulleet viettämään joulua Suomeen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan resursseja näytteenottoon on ollut Helsinki-Vantaalla perjantai-iltana selvästi liian vähän.

Hän kertoo, että testaaminen on lopetettu viime viikkojen aikana kahdelta yöllä. Joulun lähestyessä matkustajia on kuitenkin ollut enemmän, mikä on lisännyt myös koronatestiin hakeutuvien määrään.

– Lähtökohtaisesti on ollut sellainen järjestely, että vuoroa jatketaan, jos testiin haluavia on vielä jonossa. Se on kuitenkin aina vapaaehtoista, ja nyt sitten kävi niin, että siellä ei ollut perjantaiyönä intoa näytteitä enää ottaa, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun ihmisiä on käännytetty testausjonosta kotiin. Hän kertoo, että asiaa on nyt käyty läpi, ja tavoitteena on estää tilanteen toistuminen.

– On ymmärrettävää, että ihmiset haluavat testauttaa itsensä ennen joulua. Näytteenottojen määrät sovitaan aina yhdessä Finavian kanssa saapuvien lentojen määrien mukaan, mutta tässä on varmaan tapahtunut jonkinlainen virhearviointi sen suhteen, kuinka paljon ihmisiä lennoilta testeihin on halunnut.

Huslabin henkilökunta oli Lehtosen mukaan antanut jonosta kotiin käännytetyille ohjeita, kuinka testiin tulisi seuraavana päivänä hakeutua. Lehtonen toteaa, että jos matkustajamäärät alkavat kevään mittaa normalisoitua, osa matkustajista joudutaan jatkossakin ohjaamaan muihin näytteenottopisteisiin.

– Lentokenttä on loppupeleissä aika ahdas ja ruuhkautuu helposti. Jos testissä käy heti seuraavana päivänä, ei siihen puolen päivän viiveeseen ihan hirvittävää riskiä liity.

Testausjonosta kotiin passitettu Pinja Lehtiluoma kertoo soittaneensa lauantaina Helsingin kaupungin koronavirusneuvontaan ja saaneensa testin vielä samalle päivälle.

Hänen samalla lennolla Suomeen matkustaneelle ystävälleen ei käynyt yhtä hyvin. Tämän henkilötunnusta ei löytynyt järjestelmästä, joten tämä ei Lehtiluoman mukaan päässyt testiin. Lehtiluoma ja hänen ystävänsä asuvat molemmat Espanjassa.

– Mielenkiintoista kyllä, että vaikka testiin kuinka yrittää päästä, niin joka paikasta sanotaan ei. Eipähän tarvitse ihmetellä nousevia tartuntalukuja, Lehtiluoma miettii.