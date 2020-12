Poliisi vetoaa yleisöön: Koskelan teinimurhan uhrin kiusaamisen kaikki taustat on selvitettävä

”Poikkeuksellinen tapaus – ei saa ikinä toistua”, sanoo rikosylitarkastaja Jonna Turunen.

Helsingin Koskelassa itsenäisyyspäivän viikonloppuna tapahtunut teinimurha on järkyttänyt syvästi myös tapausta tutkivia poliiseja.

– Tämä on poikkeuksellinen tapaus, sanoo Helsingin poliisin rikostutkintayksikön päällikkö, rikosylitarkastaja Jonna Turunen.

– Eikä se saa ikinä enää toistua.

Turunen kirjoitti perjantaina blogissaan henkirikoksen koskettaneen myös ”meitä ammattilaisia”.

”Kukaan tätä henkirikosta hoitavista poliiseista ei unohda sitä koskaan. Yhteiskunnankaan ei pitäisi, jotta seuraava vastaavanlainen tapaus voidaan ihan oikeasti estää”, Turunen vetosi.

16-vuotias poika kuoli.

Kolme 16-vuotiasta poikaa on vangittu epäiltynä murhasta.

Pojat tunsivat toisensa entuudestaan.

Uhrin kuolemaa edelsi poliisin esitutkinnan perusteella ”kymmeniä minuutteja kestänyt luonteeltaan nöyryyttävä väkivalta”, joka oli vain mustan jäävuoren huippu, sillä perjantaina tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss, kertoi löytyneen viitteitä ”vähintään kuukausia jatkuneesta kiusaamisesta”.

Poliisi yrittää nyt päästä ”vähintään” sanan taakse.

Miten pitkäkestoista kiusaaminen oli? Milloin se alkoi, miten se alkoi, miksi, kauanko se jatkui, ennen kuin uhri kuoli?

– Pyydämme, että kaikki, jotka tietävät kiusaamiseen liittyvistä taustoista ottaisivat meihin yhteyttä ja kertoisivat. Haluamme selvittää ne mahdollisimman hyvin. Se on nyt tärkeää, Turunen vetoaa.

Kaikella mikä päättyy, on alkunsa.

Paitsi kiusaamisen, Koskelan teinimurha nosti keskusteluun lastensuojelun, sen tilan ja mahdollisuudet, resurssit.

Uhri oli kodin ulkopuolelle asumaan sijoitettu lastensuojelun asiakas. Poliisi antoi tämän tiedon julkisuuteen uhrin huoltajien suostumuksella.

Ennen ruumiin löytymistä lastensuojelusta oli tehty poliisille virka-apupyyntö, kun 16-vuotias ei ollut palannut sijoituspaikkaansa. Tämän tyyppisiä avunpyyntöjä Helsingin poliisi saa vuodessa lähes tuhat.

Epäilty murha tapahtui perjantaina illalla, ruumis löytyi vasta maanantaina.

”Yhteiskunnan on tehtävä enemmän, jotta tällainen ei enää koskaan toistu. Lapsista ja nuorista on huolehdittava, on toimittava lasten suojelemiseksi, on oltava riittävää hoitoa ja tukea, on etsittävä, jos on kateissa, on laitettava rajat ja on puututtava, jos herää huoli”, Turunen kirjoitti.

Hän osoittaa vastuun jokaiselle yksittäiselle ammattilaiselle, joka kohtaa sen ”yhden, yksittäisen nuoren”, tarvitsi tämä sitten parempaa tukea tai tehokkaampaa puuttumista.

– En etsi syyllisiä, vaan ratkaisuja, Turunen korostaa.

Viime kädessä Turunen näkee vastuussa olevan koko yhteiskuntamme, ”jonka tehtävänä on antaa riittävät työkalut ja voimavarat”.

Turunen pani merkille, kuinka Koskelan tragedia sai julkisen sanan kiinnostumaan tilastoista: kuinka paljon, kuinka usein ja niin elelleen.

Hän muistuttaa, ettei ole tilastoja ilman yksittäisiä tapauksia. Poliisi ei kohtaa tilastoja, vaan ihmisiä, lapsia ja nuoria.

– Ja kun ollaan rikostutkinnassa, ollaan usein jo auttamattomasti myöhässä.

Blogin sävy ja sanavalinnat kertovat Turusen ammatillisten tunteiden voimakkuudesta. Koskelan tapaus on hänen poliisinurallaan, kuten hän totesi, poikkeuksellinen.

”Koskelan murha ei koskaan katoa eikä koskaan unohdu: ei niiltä, jotka uutisten jälkeenkin jatkavat asian kanssa elämistä eri tavoin tämän rikoksen uhreina tai niiltä, jotka työnsä puolesta asiaa eri paikoissa nyt hoitavat ja tulevat hoitamaan”.

Eikä sen pidä unohtua niiltä, ”joiden vastuulla on muutoksien aikaansaaminen”.

– Tarkoitan kaikkia mahdollisia tahoja, jotka hoitavat lasten ja nuorten asioita, niin lastensuojelua kuin kouluja. Kiusaamiseen ja väkivaltaan pitää puuttua ajoissa ja reagoida nopeasti, Turunen sanoo.

Yksi konkreettinen ongelma, jonka poliisi kohtaa arjessaan, on ”hatkalaiset” eli nuoret, jotka ottavat niin sanotusti hatkat eivätkä palaa sijoituspaikkaansa sovitusti.

Helsingissä hatkalaisia etsintäkuulutetaan joka vuosi 800–900 kertaa.

Turunen sanoo, että lastensuojelun nuorten kulkemiseen voidaan nykyisten lakipykälien puitteissa puuttua vain rajallisesti ja ”moni voi mennä ja tulla aivan kuten haluaa”.

Ongelma on Turusen mukaan iso, sillä juuri nämä nuoret joutuvat rikosten uhreiksi tai tekevät niitä itse.

– Erityisen huolenpidon paikkoihin on kuukausien jonot, Turunen huomauttaa.

Hän korostaa puhuvansa nyt yleisellä tasolla, ei liittyen Koskelan tapaukseen.

Erityinen huolenpito eli EHO on lastensuojelulain mahdollistama viimeinen puuttumiskeino, perälauta. Siihen turvaudutaan, mikäli lapsen tai nuoren katsotaan olevan erityisen vakavassa vaarassa, esimerkiksi päihde- tai rikoskierteen tai itsetuhoisen käyttäytymisen vuoksi.

Turunen ei halua lietsoa pelkoa, mutta hän katsoo, että ”niilläkin ihmisillä on oikeus tietää, jotka ajattelevat kaiken tämän tapahtuvan jossain toisessa maailmassa”.

Jonna Turunen kuvattuna Pasilan Poliisitalolla 2019.­

Blogissaan hän korosti, ettei kaikkea voida estää ”pehmein keinoin, vaan tarvitaan tehokkaampia otteita, kaikilta viranomaisilta”.

Turunen uskoo koviltakin vaikuttavien ratkaisuiden voivat auttaa nuorta löytämään uuden suunnan elämässään.

– Avun ja tuen pitää olla tehokasta ja oikea-aikaista.

Turunen mainitsee vielä uudelleen EHO:n erityisen huolenpidon jaksot. Ja painottaa vielä kerran avun ja tuen ja puuttumisen oikea-aikaisuutta.

Oma synkkä lukunsa on kiusaaminen, ja pitkäkestoinen kiusaaminen.

– Yhteiskunnan pitää nyt keskustella, mitä teemme ettei tämä (Koskela) ikinä enää toistuisi.

– Syyttely ei kannata eikä voivottelu, miten tämä oli mahdollista.

Turunen katsoo mieluummin eteenpäin.

– Viranomaisten pitää tarkastella kriittisesti omaa toimintaansa ja kyetä tekemään tarvittavia korjausliikkeitä, Turunen sanoo.

– Ongelma on valtakunnallinen.

Turunen viittaa myös poliisitoiminnasta vastaavan sisäministerin Maria Ohisalon perjantaiseen kannanottoon Twitterissä. Ohisalo luonnehti Koskelan teinimurhaa järkyttäväksi tapaukseksi, jollaista ei saisi ikinä tapahtua hyvinvointiyhteiskunnassa.