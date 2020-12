Koronasuositusten noudattamisesta tuli riita sukulaisten kanssa – Psykologi mainitsee yhden yleisen sudenkuopan

Monella on tullut sukulaisten kanssa eripuraa koronasuositusten noudattamisesta jouluna. Psykologi antaa vinkkejä, miten riitatilanteilta voi välttyä.

– Joulun vietosta on tullut riitoja. He heittäytyvät marttyyreiksi sanoen, että tuo on tekosyy, heitä ei vaan haluta yhteiseen joulunviettoon.

Nimimerkki ”Marttyyreiden lapsi” kirjoitti IS:lle kahdeksankymppisistä vanhemmistaan, joiden rento suhtautuminen koronasuosituksiin on aiheuttanut eripuraa perheen kesken.

Riskiryhmään kuuluvia vanhempia on yritetty saada luopumaan joulun tapaamisista, mutta puheet kaikuvat kuuroille korville.

– Äitini sanoo vain, että heihin ei mikään koskaan tartu, eivätkä he ketään tartuta. Äitini toteaa, että hän ei kuuntele tai lue enää yhtään koronauutista, kun on niin kyllästynyt koko asiaan.

Psykologi Ville Ojanen toivoo, että perheet voisivat käydä avointa keskustelua joulun vietosta.

Vanhemmat ovat ottaneet kehotukset perinteisen joulunvieton peruuttamisesta henkilökohtaisesti.

”Miten saada ilonpilaajan leima käännetyksi?”

Myös ”Tintti” on kohdannut eripuraa omassa lähipiirissään. Hänen omat vanhempansa ilmoittivat jo hyvissä ajoin jättävänsä porukalla vietetyn perinteisen joulun väliin, mutta ”Tintin” miehen perhe näkee tilanteen täysin toisin.

– Oma perheeni suhtautuu rajoituksiin hyvin, mutta miehen puolen suku on kuitenkin tapaamassa normaalisti ja voin lyödä vetoa siitä, että kukaan ei siellä noudata turvavälejä tai pidä maskeja.



Tintti kirjoittaa haluavansa suojella riskiryhmässä olevia isovanhempia, mutta myös omaa perhettään. Hän pohtii, miten ristiriita perheiden välillä voisi ratketa.

– Miten saada niin sanotun ilonpilaajan leima käännetyksi itseasiassa "joulun pelastajaksi"? Kaikillehan tässä vain hyvää halutaan noudattamalla suosituksia ja rajoituksia.

Viranomaiset ovat suositelleet, ettei joulua vietettäisi koronatilanteen vuoksi isolla porukalla. Suositus myös on, ettei Uudeltamaalta tänä jouluna lähdettäisi muualle Suomeen sukuloimaan.

Psykologi: Olisi hyvä puhua faktojen sijaan tunteista

Psykologi Ville Ojanen kuuluu valtioneuvoston kanslian asiantuntijaryhmään, joka etsii koronakriisin hoitoon apua käyttäytymistieteistä.

Myös Ojasen perheessä keskustellaan nyt siitä, nähdäänkö jouluna isovanhempia vai ei.

– Katsotaan, millainen ratkaisu löydetään, mutta keskustelu on sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä.

Aivotutkimuksesta väitellyt psykologi Ville Ojanen kuuluu valtioneuvoston kanslian asiantuntijaryhmään, joka etsii koronakriisin hoitoon apua käyttäytymistieteistä.

Kuten lukijoiden tarinoista nähdään, aina ei eripuralta vältytä.

– Ihmisillä on lähtökohtaisesti hyvin erilaiset tarpeet, me hahmotamme tilanteita eri tavalla liittyen esimerkiksi tähän koronatilanteeseen. Toisille se on hyvin akuutti omaan tai läheisen terveyteen liittyvä uhka ja toinen taas ei miellä sitä samalla tavalla ja sen takia ei ehkä hahmota sitä mahdollisena uhkana.

Myös totutuista perinteistä luopuminen voi olla joillekin vaikeaa.

– On paljon ihmisiä, joilla on voimakas tarve sille, että joulu on tietynlainen. Ja kun joulua ei voikaan viettää niin kuin se olisi itselleen tärkeää ja tarpeellista, niin se alkaa uhata meille itsellemme tärkeitä perustarpeita ja joissain tapauksissa myös arvoja.

– Sitten kun tällainen tarve on uhattuna, se herättää voimakkaita tunteita. Tunteet alkavat ohjata meidän käyttäytymistä voimakkaasti ja siitä syntyvät ristiriidat.

Vaikka kinaa tai riitaa sukulaisten kesken syntyy, ei epätoivoon kannata psykologin mukaan vajota.

Psykologin konkreettiset vinkit eripuran välttämiseksi

Moni yrittää ratkaista riitatilanteita pelkällä järkipuheella. Psykologi Ville Ojasen mukaan tutkimukset kuitenkin osoittavat, ettei pelkkä faktojen luetteleminen useinkaan tepsi.

– Ristiriidat eivät ratkea niin, että ihmiset yhä vahvemmin linnoittautuvat argumenttiensa taakse ja yrittävät selkeyttää mielipiteensä hyvin asiallisesti, vaan se itseasiassa eskaloi ja kärjistää kriisejä.



Psykologi kehottaa keskittymään faktojen sijaan omien tunteiden esilletuomiseen.

– Ilmapiirit lientyvät ja ristiriidat hälvenevät sitä kautta, että keskustelussa päästään puhumaan tunteista ja vielä tunteiden taustalla olevista tarpeista.

– Esimerkiksi loukkaantuminen, pöyristyminen tai marttyyriksi heittäytyminen ovat yleensä käyttäytymismalleja, joiden taustalla on aina jokin käsittelemätön asia. Ongelman ydin on siellä omissa tarpeissa ja siinä, ettei ole tullut kuulluksi.

Näin tulehtunut perhetilanne voidaan ratkaista

Otetaan esimerkki: Isovanhemmat suuttuvat, koska perhe ei halua koronatilanteen takia isoa sukujoulua. Kina yltyy riidaksi eikä ratkaisua näy. Miten keskustelun voisi käydä niin, ettei riitaa syntyisi?

– Kun molemmat osapuolet alkavat hiiltyä ja tunteet ovat selvästi esillä, niin keskustelussa pitäisi päästä kysymään, että hei, miltä se tuntuu sinusta, kun ollaan asiasta näin erimielisiä, Ojanen sanoo.

– Ja sitten kun vielä pääsee siihen tunteeseen kiinni, että uskaltaa myös näyttää tunteensa toiselle. Tämä on se ensimmäinen askel ja silloin me ihmiset ymmärretään, että tällä ihmisellä on oikeasti tunteet pelissä.

Psykologi muistuttaa, ettei kaikkia ristiriitoja tarvitse ratkaista heti.

Ojasen mukaan jo pelkkä tunteiden rehellinen näyttäminen voi liennyttää ilmapiiriä.

– Sillä on kummallinen vaikutus, miten meidän ihmisten olo helpottuu, kun me päästään ilmaisemaan meidän tunteita.

Kun tunteisiin on päästy kiinni, olisi Ojasen mukaan mietittävä, mistä negatiiviset tunteet ovat syntyneet.

– Keskustelussa pitäisi päästä kiinni siihen, mikä tarve on uhattuna, että syntyy epämiellyttävä ja negatiivinen tunne.

Isovanhemman kohdalla ikävät tunteet saattavat liittyä tarpeeseen nähdä esimerkiksi lastenlapsia. Riidan toisella osapuolella negatiiviset tunteet saattavat liittyä huoleen isovanhempien terveydestä.

Riidoista huolimatta psykologi muistuttaa näkemään kanssaihmisissään hyvää.

Psykologin mukaan näistä pohjimmaisista tarpeista olisi hyvä pystyä puhumaan suoraan.

– Kun keskustelussa päästään tälle tasolle, niin tunnelma alkaa lientyä. Voidaan päästä kiinni johonkin ajatukseen siitä, että miten tässä voitaisiin toimia ja miten tämä ristiriita voitaisiin ratkaista.

Entä jos ristiriidat eivät yrityksistä huolimatta hälvene?

– Aika usein solmuun menneet ihmissuhteet ja tilanteet ovat sellaisia, että kannattaa ottaa pidemmän perspektiivin näkökulma. Ei kannata olla pettynyt itseensä, kun kun tämä joulu ei onnistukaan, vaan ottaa sellainen pidemmän aikavälin tavoite.

– Voi ajatella, että minulla on tässä vaikka 20 vuotta aikaa parantaa suhdettani äitiini ja ottaa sen tavoitteeksi. Eli hyväksytään tämä tilanne sellaisena kuin se on ja suhtaudutaan tulevaisuuteen toiveikkaasti.

Koronakriisin keskellä jokaisella on Ojasen mukaan mahdollisuus oppia sekä itsestään että muista.

– Pohjimmiltaan näihin kriiseihin ja haasteisiin voi suhtautua uteliaisuudella eli oppimisen kannalta. Kun tulee haasteita ja ristiriitoja, niin se herättäisikin uteliaisuuden, että miksi ihminen toimii kuten toimii ja miksi minä toimin kuten toimin. Uteliaisuus on myönteistä energiaa, mikä usein johtaa hyviin lopputuloksiin.

”Saa nähdä palaako piparit vaiko miun pinna ennen joulua”

Näin lukijat kertoivat joulun vieton aiheuttamista perheriidoista:

”Ukko kuriin” kommentoi näin:

– Nyt on aika lähellä että tule asumusero koronan vuoksi. Ukko kun ei koronarajoituksista piittaa. Kuulumme kyllä riskiryhmään molemmat, samoin tyttäreni ja erityisesti hänen vuokseen olisi hyvin tärkeää olla varovainen ja kuuliainen suositusten suhteen. Saa nähdä palaako piparit vaiko miun pinna ennen joulua.

”Kanarianlintu”:

– Minun lapset eivät saisi tulla kylään joulupäivänä, vaikka kaikki ovat olleet etätöissä ja visusti sääntöjen mukaan ja testattu. Puolison lapsi voi kuulemma tulla, vaikka ovat abeja ja heidän koulussa on ollut korona-altistusta. Ratkaisen asian niin että menen yhden lapsen luokse ja tapaan lapseni siellä. Puoliso olkoon kotona ja lapsi täällä. Tulen kun hän on häipynyt. Kun minä joustan, ei tarvitse katsella miehen mykkäkoulua.

”Järkipuhe pannassa”:

– Yli 85-vuotias anoppi tulee meille kuin ei mitään koronaa olisikaan. Hän asuu kaupunkimme tiheimmällä asutusalueella, jossa koronaa on paljon. Tuokohan sen tullessaan, kukahan meistä sen saa?

"Seija 75”:

– Sukulaiseni viettävät yhdessä joulua. Kysyin pidättekö maskeja ja turvavälejä. Sain vastauksen "me ollaan samaa sukua", ei tarvitse. Tilaisuuteen tulee eri ikäisiä ja eri paikkakunnilla asuvia. Olen hiukan huolissani heistä. Näin varmaan ajattelee joku muukin, että sukulaisuus suojelee. En ole menossa tilaisuuteen.

”50+ riskiryhmäläinen”:

– Rakastan lapsiani enemmän kuin mitään maailmassa ja pelkään saavani heiltä koronan. En halua pahoittaa heidän mieltään ja sanoa, että järkevää olisi, etteivät he tulisi kotiin tänä jouluna. Kaikki heistä olettavat, että se on ok, eikä kukaan ole kysynyt mitä mieltä me vanhemmat olemme. Olemme selvinneet tähän asti, mielestäni voisimme vielä vähän aikaa sinnitellä.

Joissain perheissä erilaisesta joulusta oli kuitenkin päästy yksimielisyyteen.

”Hyvää joulua kaikille”

– Kaikki vietämme joulun omissa kodeissamme. Elokuvia, lukemista, pelejä ja ulkoilua. Ei ryntäilyä viihdykkeisiin, eikä sinkoilla sinne tänne. Kerrankin on joulu rauhoitettu omalle perheelle.

”Hmmm”:

– Veikkaan, että on useita helpottuneita ihmisiä, kun koronan takia ei tarvitse pakata perhettä ja tavaraa autoon, ajaa toiselle puolelle Suomea ja siellä pakkoseurustella joulunpyhät. Nyt voi rauhassa hommata hyvää ruokaa kotiin ja rauhassa lukea kirjaa tai katsella tv:n jouluohjelmaa ja leffoja.

”Raikko”:

– Ei tarvi mennä syömään sitä tädin yököttävää englantilaista hedelmäkakkua.

”Kapsimus”

– Itse asiassa hyvin on lähisuku ymmärtänyt, ettei jouluna kokoonnuta isolla joukolla vaan jokainen kokoontuu vain oman talouden väen kesken. Videopuhelut on sovittu korvaamaan yhdessäolo. Ruokahan se tärkeintä on joulussa ja pienen väen lahjatoiveiden täyttäminen.

"Turvavälein yhdessä"

– Perinteinen jouluateria isoisovanhempien kera muuttui coctailpala-pihajuhlaksi, turvavälein. Muutamasta miinusasteesta huolimatta viihdyttiin ulkona seurustellen 1,5 tuntia. Eniten nuoriso on ollut huolissaan, ettei vanhempi väki sairastuisi.