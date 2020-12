Etelän kehno sää innosti ihmisiä matkaamaan Lappiin.

Helsingistä Kolariin matkaava yöjuna täyttyi perjantai-iltana Lappiin joulua viettämään lähtevistä eteläsuomalaisista.

Espoolainen Marita Vanhanen aikoo viettää mökkilomaa perheen ja sukulaisten kanssa Äkäslompolossa.

– Meitä tulee kahdeksan aikuista ja kolme pientä lasta.

Korona ja etelän kehno sää saa seurueen lähtemään Lappiin. Lapissa on paremmassa turvassa koronalta kuin pääkaupunkiseudulla.

– Täällä sataa vaan vettä eikä ole yhtään lunta. Lapset nauttivat siitä, että he pääsevät leikkimään lumessa.

Pääkaupunkiseudulla viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä välttelemään matkustamista ja pysyttelemään jouluna kotioloissa, jotta korona ei leviä.

Marita Vanhanen, Bea ja Amelia lähtevät kaaosta pakoon Äkäslompoloon.­

Marita Vanhanen uskoo, että Lappiin voi matkustaa turvallisesti.

– Meillä on niin iso mökki, että jokaisella on oma huone. Päiväksi meillä on ulkoaktiviteetteja. Me tunnemme kaikki niin hyvin toisemme, että tuskin kenelläkään on koronatartuntaa.

Tyttärentyttärille 6-vuotiaalle Amelialle ja 2-vuotiaalle Bealle on luvassa jännittäviä elämyksiä.

Lappiin suuntaavat matkustajat odottivat yöjunaa Helsingin rautatieasemalla.­

He pääsevät matkustamaan ensimmäistä kertaa elämässä yöjunassa ja makuuvaunussa.

Amelialla on selvät suunnitelmat, mitä hän tekee, kun pääsee Äkäslompoloon.

– Leikitään lumessa, tehdään lumiukkoja, mennään katsomaan poroja ja mennään laskettelemaan.

Kolarin yöjunaan nousivat helsinkiläiset Netta ja Antti Vahteri. Mukana on 10-vuotias koira Blanco. Hän on tottunut matkustaja.

Vahterit lähtivät joulun ja uudenvuoden viettoon Enontekiöön.

Viranomaisten kehotus pysytellä kotioloissa sai heidät aluksi miettimään, voiko tänä jouluna lähteä Lappiin. He päättivät kuitenkin mennä Netta Vahterin vanhempien luo.

Antti ja Netta Vahteri, vauva ja Blanco-koira viettävät joulun sukulaisten luona Enontekiöllä.­

– Tämä on pienen porukan juhla. Perinteisesti on aina käyty, mennään tänäkin vuonna, Antti Vahteri tuumii.

Suositukset ovat suosituksia, lisää Netta Vahteri. Suomen sisällä voi hänen mielestään matkustaa.

He matkustavat Lappiin turvallisin mielin. He ovat käyneet koronatesteissä eikä heillä ole tautia.

Netta ja Antti Vahteri ovat varustautuneet koronan varalle. Heillä on junassa oma hytti ja he käyttävät maskeja.

– Pitää huolehtia käsihygieniasta eikä saa kipeänä matkustaa.

Kolarin yöjunaan nousi väkeä alkuillasta Helsingin päärautatieasemalta.­

Joulusuunnitelmissa on olla paljon ulkona, rauhoittua ja olla yhdessä sukulaisten kanssa.

– Siellä on ilmeisesti pakkaskelit ja paljon lunta ja valoa, Netta Vahteri odottaa.

– Vaikka on kaamos, siellä on varmasti valoisampaa kuin täällä harmaassa ja pimeässä Helsingissä, Antti Vahteri arvelee.

Ensimmäistä kertaa Lappiin joulua viettämään lähtee Nina Koski. Hän lähti yöjunalla Kolariin miehensä Timon kanssa. Lapset tulevat myöhemmin perässä.

Määräpäänä on Levi, josta he ovat vuokranneet mökin.

Nina Koski viettää perheen kanssa mökkilomaa Levillä.­

Yleensä he viettävät joulun kotona.

– Sitä kaipaa valkoista lunta. Ja saa olla rauhassa ja koronalta piilossa.

Mökkilomaa on luvassa koko viikko.

Nina Koski sanoo, että korona-aika tuo lomanviettoon ristiriitaisia tunnelmia.

Nina Koski sanoo, että täytyy ottaa korona huomioon ja kunnioittaa sitä, ettei Lapissa virukset leviä.

Hän on tilannut ruoat valmiiksi mökille. Mökillä on tarkoitus itse valmistaa kaikki ruoat.

Vapaa-aika kuluu ulkoillessa.

– On turvallisempaa viettää lomaa niin.

Yksi asia mikä sai hänet harkitsemaan Lappiin matkustamista oli paikallisten tukeminen. Lapin matkailuyrittäjät ovat nyt tiukilla.

– Eivät he elä siellä, jos he eivät saa turvattua omaa elinkeinoaan.