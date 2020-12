16-vuotiaaseen uhriin kohdistuneen epäillyn kiusaamisen uskotaan jatkuneen vähintään kuukausia.

Poliisi kertoi perjantaina lisätietoa kaksi viikkoa sitten Helsingin Koskelassa tapahtuneesta 16-vuotiaan pojan järkyttävästä surmasta.

Poliisi tutkii asiaa murhana, josta epäiltyinä on vangittu kolme 16-vuotiasta poikaa.

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että kolme epäiltyä ovat kohdistaneet uhriin väkivaltaa jo aiemmin, ja taustalla oleva kiusaaminen on jatkunut pidempään.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss ei osaa sanoa tarkemmin, kuinka kauan epäilty kiusaaminen olisi jatkunut.

– Meille on tullut nimettömästi tietoa, että tämmöistä on ollut. Ja olemme saaneet myös epäiltyjen itsensä ja teknisen näytön perusteella sitä, että he ovat kohdistaneet aikaisemmin väkivaltaa uhriin.

– Haluamme lisätietoja siitä, että kuinka paljon tätä (kiusaamista) on ollut, minkälaista se on ollut ja kuinka usein. Mutta sanotaan nyt, että vähintään kuukausista puhutaan.

Forssin mukaan tapauksessa kiusaamisen epäillään olleen niin vakavaa, että se on johtanut henkirikokseen ja kiusaamisen uhrin kuolemaan.

Veriteolle ei ole ilmennyt tarkempaa motiivia.

– Mitään sellaista meillä ei ole tiedossa, että olisi esimerkiksi joku somessa alkanut riita, mustasukkaisuusdraama tai rahavelka.

Poliisi kertoi perjantaina uhrin huoltajien suostumuksella julkisuuteen, että uhri oli lastensuojelun asiakas. Hänet oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle.

Forssin mukaan poliisi ei tutki lastensuojelun toimintaa tapaukseen liittyen.

– Meillä ei ole mitään semmoista lastensuojeluun liittyvää epäilyä tutkinnassa tällä hetkellä.

Forss kertoo, että ennen ruumiin löytymistä lastensuojelusta oltiin poliisiin yhteydessä ja tehtiin virka-apupyyntö poliisille uhrin tavoittamiseksi.

– Hänestä on oltu huolissaan lastensuojelun sekä hänen vanhempiensa toimesta ennen löytymistä.

– On tuotu esiin huoli, että lapsi ei ole palannut sijoituspaikkaan.

Ennen tekoa epäillyt ja uhri olivat viettäneet Koskelassa syntymäpäiväjuhlia ja nauttineet alkoholia. Forss ei avaa, mistä epäillyt ja uhri tunsivat toisensa.

Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan uhriin kohdistettiin pitkäaikaista ja voimakasta väkivaltaa, josta osalla oli kiusaamiseen liittyvä nöyryyttävä luonne. Uhrin pahoinpitelyn epäillään kestäneen useita kymmeniä minuutteja ja tapahtuneen useammassa paikassa Koskelan sairaala-alueella.

– Emme lähde yksilöimään, että kuka on tehnyt mitäkin, koska katsotaan, että tämä on tapahtunut yksissä tuumin. Mutta osalla se tekeminen on siinä ollut selkeästi lievempää kuin osalla, Forss kommentoi epäiltyjen rooleja tilanteessa.

Poliisin mukaan kaksi epäillyistä kävi teon jälkeisenä päivänä katsomassa vainajaa ja tarkasti hengittikö hän. Epäillyt myös siivosivat paikalta pois esimerkiksi sinne jättämiään kaljatölkkejä.

Tältä paikalta 16-vuotias uhri löydettiin kuolleena.­

Epäillyt keskustelivat tapahtumista keskenään ennen kiinniottoja ja miettivät esimerkiksi ruumiin kätkemistä tai hävittämistä.

– On käyty keskustelua, että mitä tehdään tässä tilanteessa, ja pitäisikö uhri siirtää johonkin tai hävittää. Mutta he ovat kuitenkin tulleet itse siihen lopputulokseen, että he eivät ala tällaista toimintaa toteuttamaan, Forss sanoo.

Rakennusmies löysi uhrin maanantaiaamuna 7. joulukuuta Koskelan sairaalan puistoalueelta eräänlaisen lavarakennelman vierestä. Epäilty poikakolmikko otettiin kiinni jo saman päivän aikana.

Yhden epäillyn vanhempi oli ollut yhteydessä poliisiin.

– Sieltä on tullut tietoa myös siitä, että jonkinnäköinen tapahtuma olisi ollut, mutta ei tarkemmin, että kuka olisi tehnyt ja mitä olisi tehnyt. Vanhemman ilmoituksesta oli apua, että pystyimme niin nopeasti yksilöimään nämä paikalla olleet henkilöt. Osittain vanhemman ansiosta ja osittain poliisin omien tutkimusten perusteella saimme epäillyt selville.

Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikön johtaja Jonna Turunen kertoi tiedotteessa poliisin toivovan, että yhteiskunnassa pohdittaisiin nyt, miten lapsia ja nuoria voitaisiin suojella paremmin, ja varmistettaisiin, että kouluilla ja lastensuojelulla on riittävät voimavarat ja keinot.

Myös tutkinnanjohtaja Forss toivoo, että tapauksen myötä heräisi keskustelua lastensuojelun ja sijoitettujen lasten suojelun tilasta.

Forss sanoo, että viime vuonna pelkästään Helsingissä poliisin tietoon tuli noin 900 hatkahakua, eli sijoituspaikasta luvatta lähteneiden nuorien hakua.

– Haasteet, mitkä näkyvät lastensuojelun puolella lainsäädännön ja resurssien puitteissa tietenkin näkyvät suoraan poliisin toiminnassa.

– Onko meillä lastensuojelu ja sijoitettujen lasten suojelu tällä hetkellä sellaisella tasolla, kun tarvitsisi olla? Tämän myötä sitä keskustelua halutaan herätellä, Forss pohtii.