Poliisi pyytää pyytää yhteydenottoja mahdollisilta uhreilta, jotka eivät ole vielä viranomaisen tiedossa.

Jyväskylässä on otettu kiinni ja vangittu nuorehko mies, jota epäillään useista kaupungissa tapahtuneista seksuaalirikoksista, poliisi kertoi perjantaina. Poliisin mukaan on mahdollista, että miehellä on ollut enemmän uhreja kuin mitä poliisin tietoon on tullut.

Mies vangittiin keskiviikkona todennäköisin syin epäiltynä kolmesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaaliseen tekoon pakottamisesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Poliisin mukaan epäillyt seksuaalirikokset ovat kohdistuneet päiväsaikaan Jyväskylässä julkisilla pakoilla yksin liikkuneisiin naisiin ja tyttöihin. Osassa teoista miehen epäillään seuranneen uhreja pitkänkin aikaa jalan ja linja-autossa, poliisi kertoo.

Poliisi toivoo yhteydenottoja muilta mahdollisilta seksuaalisen ahdistelun, aggressiivisen käsiksi käymisen tai vastaavan kohteeksi Jyväskylässä joutuneilta. Yhteydenottoja pyydetään osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.