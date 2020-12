Jääkiekkoilija Marko Anttilan joulukuva herättää hilpeyttä. Kesämökin tunnelmasta kuitenkin löytyy rauha myös koronajouluna. Saman ovat huomanneet monet muut.

Marko Anttila.­

Leijonakapteeni Marko Anttila perheineen suuntaa mökille aina, kun on tilaisuus. Niin myös jouluna.

Tänä vuonna Anttila ehtii olla joulun aikana mökillään vain pari päivää, mutta lyhytkin hengähdystauko on enemmän kuin tervetullut.

– Mökillä luonnon keskellä saa ajatukset hetkeksi pois jääkiekosta, Leijonien vuoden 2019 maailmanmestarijoukkueen kapteeni sanoo.

”Mörkö” Anttilan edustama Jokerit pelaa vierasottelun Moskovassa aatonaattona. Seuraavana päivänä Anttila aikoo olla jo olla mökillään Vesilahdella Lempäälän naapurikunnassa.

Visiitti on nopea, sillä joulupäivän iltana Anttila matkaa jo takaisin pääkaupunkiin. Tapaninpäivänä Jokerit hyppää jälleen kaukaloon.

Anttilan lähdettyä töihin perhe jää vielä nauttimaan mökkielämästä.

– Tähän rytmiin on onneksi jo tottunut, Anttila sanoo.

Anttiloiden joulukuusella on kokoa, kun yli kaksimetrinen kiekkotähtikin tarvitsee korokkeen joulutähden asettamiseen.­

Joulut luonnon helmassa ovat muodostuneet Anttiloilla perinteeksi. Se ei ole ihme, sillä kiekkokonkari kertoo viettävänsä lähes kaiken vapaa-aikansa mökkeillen.

– Mökille tulee ajeltua aina, kun on vähintään pari päivää vapaata.

Keväällä ja kesällä vapaata riitti, kun jääkiekkokausi päättyi ennen aikojaan.

– Taisimme olla mökillä kolme kuukautta putkeen. Vietämme aina kesät pääosin mökillä.

Jouluksi mökille kokoontuu alle kymmenen hengen seurue.

– Kaikki ovat tarkkoina ja pitävät huolta esimerkiksi käsihygieniasta. Minua myös testataan ammattini puolesta todella usein, Anttila sanoo.

” Aamupuurosta se alkaa. Sen jälkeen suuntaamme saunaan ja paljuun.

Anttiloiden mökillä jouluaaton päiväohjelma on hyvin perinteinen.

– Aamupuurosta se alkaa. Sen jälkeen suuntaamme saunaan ja paljuun. Talviuiminen järvessä on meille todella tärkeää. Illalla ruokailemme pitkän kaavan kautta.

Anttiloilla on kolmevuotias tytär, jolle alkaa pikkuhiljaa valjeta lapsijoulun ilot.

– Viime vuonna meillä kävi ensimmäistä kertaa joulupukki.

Kiekkokausi on ollut pelaajille poikkeuksellisen kuluttava. Etenkin Jokerien ympärillä on riittänyt hälinää. Koronavirus jylläsi syksyllä helsinkiläisjoukkueessa aiheuttaen sairastumisia ja karanteeneja.

– Henkisesti on ollut kaikennäköisiä haasteita, ja pienikin tauko tekee nyt hyvää. En kuitenkaan jaksa silti valittaa, sillä olemme saaneet pelata ja harjoittaa ammattiamme.

Entä mikä joulussa on kiekkotähden mielestä kaikkein parasta?

– Rauhoittuminen perheen kesken on ehdottomasti kaikkein tärkein asia.

Juontaja Niina Backman: ihana rauha sähköttömässä ja vedettömässä mökissä

Juontaja Niina Backman suuntaa perheineen mökille Keski-Suomeen tapaninpäivänä, kun on ensin vietetty muut jouluiset perinteet kotona.

– Mökkeily on meille todella tärkeää. Mökillä pysähdytään aina nauttimaan hetkestä, Backman kertoo.

Mökillä arjen kiihkeä rytmi rauhoittuu. Jo muutama päivä tekee ihmeitä, mutta nyt mökillä ehditään olla uudenvuoden alkuun asti.

– Rauha, luonto, metsä, järvimaisema ja mökkiin liittyvä puuhastelu tyynnyttävät ja tasaavat mielen. Mökki on meille aina aito irtiotto arjesta.

Perherauhan onneksi myös teini-ikäiset tyttäret ja kymmenvuotias poika viihtyvät mökillä.

Lore Backmanilla on tapana käydä mökkirannan avannossa kukkahattu päässä.­

Backmanien mökki on kaukana kaikesta muusta asutuksesta. Mökillä ei ole sähköä, joten pimeän tullen ollaan kynttilöiden tai otsalampun valossa. Vedet kannetaan sisään ja halot hakataan.

– Olemme innostuneita halkojen hakkuusta, se on yhteinen juttumme. Minä yleensä haluan hakata ja Lore järjestelee klapit, Niina viittaa aviomieheensä Lore Backmaniin.

– Minulla pysyvät kädessä kirves ja moottorisaha, sillä viime kesänä innostuin myös moottorisahasta.

Puita pitääkin pilkkoa, sillä mökki on puulämmitteinen.

– Ja sen verran iso, että kestää tovin ennen kuin se talvella lämpiää. Nautin, kun kaikki tehdään itse. Minulle mökkeily tarkoittaa juuri sitä.

Saunominen kuuluu mökkielämään joka ainoa päivä.

– Olen innostunut käymään myös avannossa. En ole siellä kauaa, kunhan pulahdan, mutta siitä tulee niin hyvä fiilis, että siihen jää koukkuun, Backman sanoo.

Hengähdys mökin rauhassa tulee todella tarpeeseen.

– On ollut hyvin erikoinen vuosi. Toisaalta tammikuu ja alkuvuosi ovat kivaa aikaa, joten odotan sitäkin innolla.

Sami Garam ja Nina-vaimo aikovat laskeutua joulutunnelmaan Lammin kivirkon joulujumalanpalveluksessa, joka järjestetään tänä vuonna koronaturvallisesti ulkosalla. Kuva on otettu samassa tilaisuudessa viime vuonna.­

Kokki Sami Garam: romanttisesti kahdestaan vanhassa hirsitalossa

Kokki Sami Garam ja hänen vaimonsa Nina suuntaavat joulun viettoon Lammille.

– Tämä on toinen yhteinen joulu avioparina ja kolmas mökillä, Garam laskee.

Joulu sujuu koronaturvallisesti pienellä porukalla.

– Meillä on perinne, että vietetään pikkujouluja pienemmillä porukoilla ennen varsinaista aattoa. Ei tungeta kaikkia samaan hetkeen. Viime viikolla oltiin lasten kanssa, ja tänä viikonloppuna tapaan tyttäreni. Isovanhemmat eivät nyt pääse tapaamisiin, vaan he skippaavat ne suosiolla.

Joulun rauhaan Sami ja Nina laskeutuvat kahdestaan.

– Ollaan landella ihan kahdestaan. Oltaisiin oltu muutenkin, mutta nyt tähän tuli tämä koronakoukku.

Sami Garam viettää joulua Nina-vaimonsa kanssa sympaattisella mökillä.­

Joistakin jouluperinteistä Sami ja Nina suunnittelevat pitävänsä kiinni. Tietenkin koronaturvallisesti.

– Lammilla on kiva keskiaikainen kivikirkko. Meillä on ollut perinne, että kävellään sinne ja käydään joulujumalanpalveluksessa. Sitten kävellään takaisin ja syödään. Nyt se jumalanpalvelus on kuuleman mukaan ulkotilaisuus. Me mennään sinne ja otetaan glögit reppuun.

Pariskunta lähtee Lammille jo viikkoa ennen joulua. Vanha hirsitalo pitää saada lämpimäksi ennen aattoa.

– Kyllä siinä palaa puuta leivinuunissa.

” Siellähän voisi olla vaikka pieruverkkareissa, mutta kyllä me laitetaan siistimpää päälle.

Jouluaattona kaivetaan vähän parempaa päälle, vaikka mökillä ollaankin.

– Siellähän voisi olla vaikka pieruverkkareissa, mutta kyllä me laitetaan siistimpää päälle. Paljon kynttilöitä. Juhlavuutta. Ja me tykätään syödä.

Kuinka ammattikokin jouluna sitten syödään? Meneekö kilo kinkkua jo ennen kuin Samu Sirkan joulutervehdys tulee televisiosta?

– Meillä ei ole sellaista normaalia joulupöytää. Ajatuksena on, että syödään mätiä lounaaksi, eikä mitään muuta. Ei haluta ähkyä. Kahdestaan ei ole mitään järkeä ladata kalapöytää, että huh heijaa, siinä on kymmenen kiloa ruokaa edessä. Laatikoita ja kinkkua syödään sitten jossain toisessa kohtaa.

Maria Huntington on jouluihminen. Treenitkin jäävät hetkeksi tauolle.­

Huippu-urheilija Maria Huntington: ei missään nimessä treeniä jouluna!

Joulu on hengähtämisen aikaa huipputason yleisurheilijallekin, kertoo seitsenottelija Maria Huntington.

– Ennen joulua on kova treenijakso, mutta sen jälkeen saa huilata. Tarkoitus on syödä hyvin ja olla mietiskelemättä ruokahommiakin, Huntington sanoo.

Huntington, 23, kertoo olevansa viimeisen päälle jouluihminen.

– Olen fiilistellyt joulua jo reilusti etukäteen, hän sanoo nauraen.

– Lahjat eivät ole minulle tärkeitä vaan se, että saa viettää aikaa läheisten kanssa. Näin on ollut jo lapsesta saakka. Jouluumme ovat aina kuuluneet tietyt perinteet, kuten joulusauna, riisipuuro ja joululaulut.

” Jouluumme ovat aina kuuluneet tietyt perinteet, kuten joulusauna, riisipuuro ja joululaulut.

Huntington viettää osan joulustaan poikaystävänsä vanhempien mökillä Jyväskylässä. Sinne pariskunta suuntaa näillä näkymin tapaninpäivänä.

– Käymme mökillä todella usein, etenkin kesällä. Käytämme mökkiä talvisinkin, viimeksi olimme siellä pari viikkoa sitten. Mökillä teemme hyvää ruokaa ja vietämme aikaa toistemme kanssa.

Vaikka yleisurheilutähti pitää jouluna taukoa treeneistä, se ei missään nimessä tarkoita vuodelepoa.

– Kun lapsia on mukana, niin leikimme heidän kanssaan, pelaamme pihapelejä ja käymme luistelemassa. Jos on lunta, niin pelaamme lumisotaa. Liikuttua tulee huomaamattakin. Mutta mitään varsinaisia treenejä en tee missään nimessä!

Koronaturvallisuudesta Huntington pitää huolta välttämällä uusien ihmisten tapaamista.

– Olemme muutenkin koko ajan tekemisissä minun perheeni ja poikaystäväni perheen kanssa, joita tapaamme jouluna. Toki tämä on kaikille hankala tilanne. Joulua vietetään vain sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat varmasti terveitä, Huntington sanoo.

Anu Vehviläinen on intohimoinen mökkeilijä.­

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen: pojan kanssa kahdestaan mökillä

Anu Vehviläiselle joulu on juhlan aikaa kahdestakin syystä, sillä hänen poikansa täyttää tapaninpäivänä 20 vuotta.

– Poikani on aina paras joululahjani, eduskunnan puhemies sanoo.

Juhlapyhiä Vehviläinen viettää poikansa kanssa mökillään Pohjois-Karjalassa, Höytiäisen järven rannalla Kontiolahden kunnassa.

Kotoaan Joensuusta Vehviläisellä on matkaa mökille vain hieman yli 40 kilometriä.

– Rakastan sitä paikkaa intohimoisesti. Nautin luonnosta ja neljästä vuodenajasta. Luonnon keskellä pääsen hetkeksi pois politiikan myrskyistä, Vehviläinen sanoo ja kertoo pyrkivänsä rentoutumaan mökillä ainakin yhden yön joka viikko.

Anu Vehviläisen mokillä on upeat maisemat.­

” Luonnon keskellä pääsen hetkeksi pois politiikan myrskyistä.

Tänä vuonna Vehviläisen jouluseurue on poikkeuksellisen pieni.

– Savossa asuva äitini on yli 70-vuotias riskiryhmäläinen. Niinpä vietämme joulun kahdestaan poikani kanssa.

Vuosi eduskunnassa on ollut kiireinen. Nyt Vehviläinen aikoo hengähtää hetken.

– Ulkoilemme ja syömme hyvin. Minä luen paljon – olen varannut jo useita kirjoja joulun ajalle. Poikani käy ehkä talviverkoilla mökkinaapurin kanssa. Ennen pyhiä käymme Joensuussa viemässä kynttilät mieheni haudalle.

– On myös ihanaa olla niin syrjässä, ettei tarvitse pitää koko ajan maskia. Se on luksusta näinä aikoina!

–Hautausmaalla käymisen lisäksi emme liiku mihinkään, Lilli Earl sanoo.­

Lilli Earl: mökille, villasukat jalkaan ja kirja käteen

Teatteri Jurkan hallintopäällikkönä työskentelevä Lilli Earl pääsee joulun viettoon maanantaina. Perhe suuntaa mökille Visavuoreen heti tiistaina. Joulu mökillä Vanajaveden rannalla kuuluu perheen perinteisiin.

Earlilla ja hänen aviomiehellään on kaksi lasta, joista tytär opiskelee kansainvälistä oikeutta Tallinnassa ja poika valmistautuu yo-kirjoituksiin.

– On erityisen ihanaa, että Emilie pääsee nyt mukaan. Rajoitusten takia emme ole nähneet aikoihin. Vihdoinkin koko perhe on kasassa, Lilli Earl iloitsee.

Joulua vietetään tällä kertaa nelistään.

– Hautausmaalla käymisen lisäksi emme liiku mihinkään. Minulle joulu on juuri sitä, että villasukat jalassa luetaan hyviä kirjoja takan ääressä. Tai pelataan pelejä keskenämme.

Koronavuoden joulua Earl halua viettää tavallistakin rauhallisemmin.

– Tämä vuosi on laittanut elämän prioriteetit järjestykseen. Kun ympärilleen saa kaikista rakkaimmat ihmiset se on niin arvokasta, ettei sille ole mitään hintalappua.

” Kun ympärilleen saa kaikista rakkaimmat ihmiset se on niin arvokasta, ettei sille ole mitään hintalappua.

Earlin kohta 90-vuotias äiti, professori Kari Suomalaisen leski Lippe Suomalainen ei lähde mukaan Visavuoreen. Hänelle perhe vie jouluruokia ja -lahjoja maanantaina.

Aatto huipentuu Roomasta tulevaan katoliseen messuun, jota uskonnoltaan katolinen Earl kuuntelee yöllä.

Joulupäivänä joulua vietetään uudestaan, koska Lillin aviomies Paul on englantilainen.

– Meillä vietetään tuplajoulu, koska sikäläinen jouluruoka kalkkunoineen ja muine tapoineen eroaa suomalaisesta.

IS kuvasi Juha Tammisen saunassa vuonna 2015.­

Kiekkovaikuttaja Juhani Tamminen: poikkeusjoulu saaressa

Jos keli vain sallii, jääkiekkovaikuttaja Juhani Tamminen aikoo uhmata kylmyyttä, pakata jouluherkut veneeseen ja suunnata Turun Haapaluodon saarella sijaitsevalle mökilleen.

– Nyt on niin lauha keli, että ”Busteri” on vielä rannassa. Varmaankin viimeistään joulupäivänä siirrymme saarelle, johon on matkaa veneellä yksi meripeninkulma, Tamminen kertoo.

Intohimoisen saunamiehen jouluun kuuluu tietenkin kylpeminen.

– Olen myös kova kalamies. Harvoin tähän aikaan vuodesta pääsee laskemaan verkkoja vesille, mutta nyt aion sen mökillä tehdä. Lasken suoraan kalliolta pari verkkoa ammattikalastajien entisille apajille. Mielenkiinnolla odotan, mikä on lopputulos.

Tamminen saattaa viettää joulun tällä kertaa kahdestaan vaimonsa Marin kanssa.

– Perinteisesti olemme kokoontuneet koko perheen voimin, mutta tällä kertaa täytyy olla kieli keskellä suuta lasten ja lastenlasten tapaamisten kanssa. Jos ei voi viettää aikaa yhdessä, niin sitten otetaan kuuluisa etäyhteys.

Saunomisen ja mahdollisen kalastelun jälkeen Tammiset rauhoittuvat joulupöydän ääressä.

– Vaimoni on loistava ruoanlaittaja. Ruokailun jälkeen jaetaan lahjat, jotka ovat perinteisesti kirjoja. Olemme kirjafriikkejä. Astioiden tiskaamisen jälkeen vetäydymme aika nopeasti kirjojen pariin.