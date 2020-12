Lasse Lehtisen kolumni: Kirjoitus on ajatus paperilla

Kommentoijille olen oppinut vastaamaan samoin sanoin, oli kyse kehuista tai haukuista: ”Saatatte hyvinkin olla oikeassa”, paljastaa yli 40 vuotta IS:ään kirjoittanut Lasse Lehtinen jäähyväiskolumnissaan.

Tämä on tällä erää viimeinen avustukseni tässä lehdessä. Yli neljänkymmenen vuoden ajan kynä on piirtänyt ja kone nakutellut lukijoille ajatuksia painopaperille. Vanhin Ilta-Sanomien arkistosta löytynyt kolumni on vuodelta 1979, eikä se välttämättä ollut ensimmäinen.

Sen kirjoitin, kun Martti Huhtamäki oli päätoimittaja ja sittemmin edesmennyt ystäväni Heikki Aarnio toinen päätoimittaja. Uutispäälliköitä olivat Hannes ”Murha” Markkula ja Erik Rissanen. Heille ja heidän seuraajilleen suuri kiitos.

Kolumnissa onnittelin Harri Holkeria, joka oli ymmärtänyt jättää puolueen puheenjohtajan tehtävät Ilkka Suomiselle. ”Kaupungilla liikkuu politiikan harrastajia, jotka sanovat, että yön pimeinä hetkinä Harri Holkeri on nähty vintillä kurkistamassa siihen koipussiin, jossa ovat J.K. Paasikiven virkavaatteet.”

Ei ennustus aivan nappiin mennyt, mutta tuli Holkerista sentään pääministeri ja kahdesti puolueensa presidenttiehdokas. Seuraava kokoomuslainen presidentti oli sitten Sauli Niinistö, jolle Paasikiven vermeet istuvat hyvin.

Isäni halusi aikoinaan lukea poikansa kotiaineet. Hän saattoi sanoa, että ”nyt en ymmärrä mitä tarkoitat”. Loukkaantuneena vastasin, että siinä vihkossa asia kyllä kerrotaan just niin kuin se on. ”Dunkelt sagt är dunkelt tänkt”, kotikriitikko sanoi armottomasti. Suttuisesti sanottu on suttuisesti ajateltu.

” Meillä muilla oli taipumus vaalikansan edessä ladella mitäänsanomattomuuksia. Veikko Vennamo tiivisti. Kun hän kiekaisi: ”Rötösherrat kiinni!”, siinä oli kahdella sanalla kerrottu kokonainen poliittinen ohjelma.

Olin Seura-lehden reportteri 1960-luvun lopulla. Päätoimittaja Olli Ohtomies, vanhan liiton lehtimies, luki jutut punakynän kanssa ennen niiden painoon menoa. Taas erään kerran seisoin hänen kirjoituspöytänsä vieressä kuuntelemassa tuomiota.

”Kuulkaas Lehtinen”, hän sanoi ja nosti rillit otsalleen. Siihen aikaan teititeltiin puolin ja toisin. ”Mie viivasin teijä jutust’ yli pari sannaa ja yhen lauseen. Kaik’ meijä lukijat ei oo yhtä viksui ko myö tääl toimitukses.”

Kolmas mentorini ei itse tiennyt, kuinka paljon häneltä opin. Minut oli valittu eduskuntaan samasta vaalipiiristä kuin Veikko Vennamo. Hän oli sivistynyt ja lukenut mies, joka vaalitilaisuuksissa kuitenkin sanan voimalla teki kilpailijoistaan hakkelusta häikäilemättömän populistisesti.

Meillä muilla oli taipumus vaalikansan edessä pyöritellä tyhjiä sanoja ja ladella mitäänsanomattomuuksia. Veikko sen sijaan tiivisti. Kun hän kiekaisi: ”Rötösherrat kiinni!”, siinä oli kahdella sanalla kerrottu kokonainen poliittinen ohjelma.

Näistä opeista varmaan johtuu, että saan taiveihottumaa lukiessani joitakin tämän ajan lukeneiston tekstejä. Tarkoitan sellaisia, joissa vilahtelevat sanat ”diskurssi”, ”narratiivi”, ”konteksti”, ”paradigma”, ja niin edelleen.

Mikä panee nuoren tutkijan rakentamaan oman osaamisensa ja lukijan väliin tällaista sanallista risuaitaa: ”Narratiivinen analyysi on jo paradigmaksi muodostunut postmoderninen tapa diskurssin kautta tulkita semanttisia konteksteja”? Miksi yliopistot opettavat ajattelemaan ja kirjoittamaan tunkkaisesti?

On ollut suuri etuoikeus saada pitää valtakunnallisessa lehdessä palstaa omalla nimellä ja naamalla. Palaute on ollut enimmäkseen asiallista. Kommentoijille olen oppinut vastaamaan samoin sanoin, oli kyse kehuista tai haukuista: ”Saatatte hyvinkin olla oikeassa”.

Siispä kiitos vielä myös lukijoille, ja näkemiin. ”Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla”, kuten Isossa Kirjassa sanotaan.

Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.