Uutta tietoa Helsingin Koskelan henkirikoksesta: Uhriin kohdistettu pitkään väkivaltaa, kaksi epäiltyä palasi surmapaikalle päivä veriteon jälkeen

Helsingin poliisi on edistynyt Koskelassa perjantaina 4. joulukuuta tapahtuneen henkirikoksen tutkinnassa.

Koskelan henkirikoksessa sai surmansa 16-vuotias poika, joka löytyi Koskelan sairaalan puistoalueelta maanantaina 7. joulukuuta. Ruumislöydön tekivät alueella työskennelleet rakennusmiehet.

Perjantaina julkistetussa tiedotteessa poliisi avaa hieman henkirikoksen tekotapaa.

– Poliisin tietojen mukaan 16-vuotiaan uhrin pahoinpitely on kestänyt useita kymmeniä minuutteja, ja se on tapahtunut useammassa paikassa Koskelan sairaala-alueella. Uhrin vartalossa on todettu erilaisia ja lukuisia vammoja kauttaaltaan, jotka on aiheutettu eri tavoin. Tämän tarkemmin poliisi ei vammoja voi kommentoida, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss.

Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan uhriin on kohdistettu pitkäaikaista ja voimakasta väkivaltaa, joista osalla on ollut kiusaamiseen liittyvä nöyryyttävä luonne.

Poliisin mukaan kaksi epäillyistä on käynyt lauantaina katsomassa vainajaa ja tarkastaneet hengittääkö hän.

Poliisi tutkii asiaa murhana, ja rikoksesta epäiltyinä on vangittu kolme 16-vuotiasta poikaa.

Asiasta lisää hetken kuluttua.